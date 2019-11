O Bayern de Pep: a nova função de Philipp Lahm

Apontado por muitos como um dos melhores laterais-direitos do mundo, Philipp Lahm, recebeu uma nova função no Bayern de Munique após a chegada de Pep Guardiola. Jogando como o primeiro homem de meio-campo, o alemão é fundamental para a manutenção da posse de bola – principal característica das equipes de Pep – e, principalmente, para a qualidade no início das jogadas.

Entretanto, a adaptação à nova posição não foi imediata e Lahm só tem exercido a nova função nas últimas partidas da equipe bávara. Por exemplo na Super Copa da Europa, vencida na prorrogação contra o Chelsea, o homem da saída de bola foi Toni Kroos. O camisa 39 era o ‘’1” do 4-1-4-1 de Pep Guardiola, enquanto Phillip Lahm se posicionava na linha de quatro a frente.



Contra o Chelsea, Lahm fez parte da linha de quatro e Kroos foi o responsável pela saída de bola



Depois de uma série de treinamentos e mais adaptação a nova posição, Lahm passou a exercer de fato a nova função na estreia da equipe na Uefa Champions League – vitória por 3 a 0 contra o CSKA, em Munique. Demonstrando muita evolução, o alemão acertou 102 dos 107 passes tentados na partida e se transformou em peça chave para a evolução do Bayern, criticado pelos torcedores pela falta de vitórias convincentes no começo da temporada. Desde que o camisa 21 demonstrou estar mais adaptado a nova função e conseguiu fazer partidas de alto nível, o Bayern voltou a encantar e teve duas das suas melhores atuações até aqui: as goleadas contra Schalke - 4 a 0 - e Manchester City - 3 a 1.



A área de atuação de Phillip Lahm contra o CSKA, a exorbitante quantidade de passes e a impressionante marca de 95% de acerto (Squawka)

"Lahm é o jogador mais inteligente que já treinei em toda a minha vida" Pep Guardiola

Na nova função, Phillip Lahm funciona como a ligação da defesa com o ataque. O alemão é o elo de ligação no meio de campo com Bastian Schweinsteiger e Toni Kroos. Quando o Bayern de Munique tem a posse de bola no campo de defesa, o camisa 21 retorna até a entrada da grande área, recebe a bola e começa as jogadas da equipe, como é possível ver no frame abaixo, da goleada por 4 a 0 sobre o Schalke 04.



Atuando como um líbero, Lahm faz a ligação entre a defesa e o ataque no Bayern de Pep Guardiola

A mudança brusca de posicionamento de Phillip Lahm fica evidente quando comparamos os mapas de calor do atleta nas duas últimas partidas contra o Schalke 04, a goleada por 4 a 0 nesta temporada e a vitória pelo mesmo placar na temporada anterior.



O posicionamento de Lahm na goleada sobre o Schalke nesta temporada



E a brutal diferença para a partida na Allianz Arena na temporada passada

Quando Pep Guardiola chegou ao Bayern de Munique e mudou a função de Phillip Lahm muitos criticaram, afinal, o novo técnico bávaro estava abrindo mão de um dos melhores laterais do mundo e as atuações espetaculares da época de Jupp Heynckes não vinham se repetindo.

Entretanto, nas últimas partidas, o “ex-lateral” demonstrou uma tremenda evolução na nova posição e foi fundamental para que o Bayern voltasse a fazer partidas espetaculares, como nas vitórias por 4 a 0 sobre o Schalke e por 3 a 1 sobre o Manchester City, ambas fora de casa, amenizando as críticas e demonstrando que o técnico espanhol sabia o que estava fazendo quando transformou o estilo de jogo de Lahm. Todavia, não foi só a mudança de posicionamento de Phillip Lahm que fez com que o Bayern voltasse a encantar. As novas funções ofensivas de Alaba e Rafinha também foram fundamentais e elas serão analisadas em breve aqui na VAVEL Brasil.