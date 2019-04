Empresários acertam compra da Internazionale

A Internazionale não pertence mais aos Moratti. Após mais de 30 anos sendo comandada pela família, o clube azul de Milão agora tem um novo dono: trata-se do magnata indonésio Erick Thohir. Em anuncio feito hoje, Massimo Moratti, presidente nerazzurro, confirmou a venda de 70% da Inter para Thohir.



Thohir é dono da Mahaka Group, que atua na área de mídia e entretenimento. A Inter não será a sua primeira aventura no futebol. O indonésio é coproprietário do D.C. United, time da Major League Soccer. Feliz com o negócio, Erick falou após a reunião: "Hoje é um dia muito especial. Estou honrado que Massimo Moratti deu-me a responsabilidade de conduzir a Inter a um novo capítulo na sua história, e eu estou muito feliz pelo de que ele vai continuar a estar presente como meu parceiro. O trabalho realizado pela família Moratti fez da Inter um dos clubes mas respeitados no mundo, devido ao seu valor em campo e por seu compromisso social. Um empreendedor, mas primeiro de tudo um fã e amante de esporte. Mal posso esperar para colocar a nossa paixão e a nossa experiência internacional a serviço deste grande clube e seus torcedores. Espero que esta nova parceria também melhore as relações entre a Indonésia e Itália, especialmente nos aspectos de esportes e negócios", disse.



Pouco depois foi a vez de Moratti falar: "Firmamos com Thohir. Estamos satisfeitos. A negociação demorou, mas parece que fizemos da forma equilibrada e bem feita. Acho que a história da Inter será enriquecida com esse novo passo. Graças aos nossos novos parceiros internacionais tenho certeza vamos continuar com o nosso sucesso. O entusiasmo e o pragmatismo dos novos parceiros são, certamente, uma garantia para o futuro. Erick, Rosan e Handy trarão novas vitórias para as nossas cores amadas, com a confiança e ajuda dos nossos torcedores fanáticos. Minha família e eu continuaremos a viver esta maravilhosa história junto com nossos novos parceiros, sempre com o apego e o carinho que nos une ao clube e aos torcedores".



Ainda não se sabe se Thohir será o presidente ou se Moratti seguirá no cargo. Segundo o novo proprietário, em breve essa decisão será tomada.