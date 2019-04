Robinho e Messi marcam e Barça e Milan ficam no empate

Jogo válido pela terceira rodada do grupo h da UEFA CHAMPIONS LEAGUE, REALIZADO NO ESTÁDIO SAN SIRO, EM MILÃO (ITA).

No primeiro dos dois duelos entre Milan e Barcelona, tudo empatado. Em partida realizada pela terceira rodada da Uefa Champions League, italianos e espanhóis se enfrentaram nesta terça-feira (22) e saíram de campo com um ponto cada. O time rossonero até saiu na frente com Robinho após jogada de Kaká, mas Lionel Messi resolveu aparecer e empatou a partida em 1 a 1. O empate deixa o Barcelona na primeira colocação do grupo H, agora com sete pontos. Já o Milan segue na segunda posição com cinco pontos.

Robinho bota Milan em vantagem, mas Messi resolve

O jogo começou de forma equilibrada no início, até o Milan resolveu abrir o placar antes dos dez minutos. Após falha de Mascherano e Piqué, Robinho roubou a bola e deu passe para Kaká na esquerda. O camisa 22 rossonero entrou na área pela esquerda e rolou para Robinho, que só teve o trabalho de deslocar Valdés e botar o Milan em vantagem na partida: 1 a 0.

Atrás no placar, o Barcelona saiu para o ataque e por muito pouco não empatou. Aos 18 minutos, Messi cobrou falta quase na linha de fundo e bateu direto para o gol, balançando a rede pelo lado de fora e surpreendendo Amelia. Cinco minutos mais tarde, o argentino voltou a ter chance, mas desta vez não desperdiçou. Aos 23', em contra-ataque fulminante, Iniesta correu pelo meio e tocou para Messi na direita. O camisa 10 dominou, entrou na área e bateu seco no canto direito de Amelia, empatando o jogo no San Siro: 1 a 1.

Embora tenha sofrido o empate, quase o Milan passou a frente no placar novamente. Aos 27', Robinho cobrou escanteio da esquerda na cabeça de Mexés. O defensor francês subiu mais que toda a zaga e cabeceou para fora, levando perigo a meta de Valdés. A resposta do time espanhol veio aos 36'. Xaqvi deu lindo lançamento para Alexis Sánchez na direita. O chileno recebeu e bateu de primeira para boa defesa de Amelia. Nos últimos instantes da primeira etapa, mais um ataque perigoso do Barcelona. Desta vez, Neymar pegou o rebote da zaga e bateu cruzado de voleio, raspando a trave rossonera.

Na volta do intervalo, os dois times voltaram com a mesma formação e por muito pouco o Milan não desempatou a partida. Aos 52', Muntari deu lindo passe para Robinho na área, porém, na hora da finalização, o brasileiro furou livre de marcação e perdeu chance clara para o time italiano. A resposta do Barcelona veio dois minutos mais tarde. Xavi recebeu bola no meio e deu passe para Iniesta no anel da grande área. O camisa 8 do time espanhol avançou até a grande área, dominou, mas na hora de chutar, finalizou fraco para defesa de Amelia. Depois foi a vez de Messi finalizar mas sem assustar o arqueiro italiano.

Massimiliano Allegri então resolveu mudar o Milan. Primeiro tirou Robinho para a entrada de Balotelli. Logo depois, sacou Kaká, exausto, e colocou Emanuelson. As mudanças não surtiram muito efeito, já que o Milan quase não chegava mais ao ataque, e quando chegava, não tinha a mesma força de antes. O Barcelona então se aproveitou e aos 69', teve a grande chance de virar a partida. Em mais um belo lançamento de Xavi, Adriano apareceu por trás da zaga e entrou na área. Entretanto, na hora de chutar, o lateral brasileiro chutou torto e arrematou para fora.

Mesmo com seu time melhor em campo, Tata Martino mudou o time. Promoveu as entradas de Cesc Fàbregas e Pedro nas vagas de Alexis Sánchez e Neymar, respectivamente. Entretanto, mesmo com as mexidas, o time espanhol não conseguiu mais chegar com força na área rossonera, assim como o Milan não conseguia mais chegar a área de Valdés. Na última chegada de perigo do Barcelona, Messi cobrou falta da intermediária, mas a bola bateu na barreira. Ao apito final do árbitro Felix Brych, aplausos dos torcedores reconhecendo a boa partida que assistiram.

Agora, Milan e Barcelona voltam a se enfrentar no dia 06 de novembro, desta vez no Camp Nou, em Barcelona.

Celtic bate Ajax e conquista a primeira vitória na Champions

No outro jogo do grupo H, o Celtic recebeu o Ajax no Celtic Park, em Glasgow, capital da Escócia, e venceu o time holandês por 2 a 1. Os gols do time da casa foram marcados por Forrest, de pênalti, e por Kaya, aos 53'. O gol de honra do Ajax foi marcado por Schöne, mas já nos acréscimos. Com a vitória, o Celtic chegou aos três pontos e agora assume a terceira posição do grupo. Já o Ajax fica na última posição com apenas um ponto.

O Celtic abriu o placar no fim da primeira etapa. Aos 43', Denswil derrubou Stokes dentro da área, fazendo pênalti. Na cobrança, Forrest bateu alto no lado direito de Cillessen e colocou o Celtic em vantagem: 1 a 0. Na segunda etapa, o time escocês ampliou sua vantagem. Aos 53', após jogada pela esquerda, a zaga afastou e no rebote Kaya finalizou rasteiro no meio do gol. No caminho, a bola desviou em Denswil e matou Cillessen: 2 a 0.

Já nos acréscimos da partida, o Ajax conseguiu diminuir. Aos 94', Schöne recebeu passe na entrada da área e bateu forte no ângulo sem chances para o goleiro Forster: 2 a 1.

Os dois times voltam a se enfrentar também no dia 06 de novembro, agora na Amsterdam ArenA, na Holanda.