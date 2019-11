Filippo Inzaghi afirma que detém recorde que Ronaldo e Messi não possuem

Filippo Inzaghi não gosta de falar. Não dá muitas entrevistas e busca falar o mínimo possível. Mas desta vez, o lendário centroavante que teve passagens por Parma, Juventus e Milan falou sobre seus gols em finais que resultaram em títulos, todos pela equipe rossonera. Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, 'Pippo' exaltou seus feitos e afirmou que nem Cristiano Ronaldo nem Lionel Messi - dois dos melhores jogadores do mundo - conseguirão bater seu recorde.

"Carlo Ancelotti (técnico do Milan) não tinha certeza se escalava a mim ou Alberto Gilardino na final de Atenas (Final da Champions League de 2006/07), mas eu joguei e marquei duas vezes. Depois, fiz um gol na final da Supercopa Europeia contra o Sevilla e mais dois gols contra o Boca Juniors (Final do Mundial de Clubes de 2007). São cinco gols em três finais, que eram as mais importantes e nós ganhamos todas. Nem messi nem Ronaldo vão atingir isso", afirmou o ex-jogador.

Atual técnico da equipe sub-21 do Milan, a equipe Primavera, Inzaghi também declarou que gostaria de ficar mais tempo no clube de Milão e conquistar títulos agora na função de treinador. "Agora eu treino os meninos e o que eu tento transmitir a eles é a vontade de vencer que tínhamos, uma infinita ambição", disse. Em pesquisa recente entre torcedores, o nome de Inzaghi apareceu entre os mais cotados para assumir a vaga de Massimiliano Allegri, que não vem agradando na equipe de Milão. O nome do meia holandês Clarence Seedorf também apareceu com destaque.

Em 11 temporadas com a camisa do Milan, Filippo Inzaghi atuou mais de 300 vezes, marcando 126 gols. O último gol de Pippo com o uniforme rossonero foi no dia 13 de maio de 2012, na vitória do Milan contra o Novara, no San Siro.