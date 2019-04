Em casa, Milan perde para a Fiorentina e aumenta a crise

Muito mal no campeonato, o Milan recebeu a Fiorentina em jogo válido pela décima primeira rodada da Serie A, no San Siro. Em um jogo sem grandes emoções e muitos protestos dos torcedores rossoneri, a Fiorentina venceu a partida por 2 a 0 com gols de Vargas e Borja Valero.



Antes da bola rolar, a Curva Sud prestou homenagens ao ex-Milan, Massimo Ambrosini. Além da merecida homenagem ao capitão da camisa 23, os torcedores protestarem contra o péssimo desempenho do clube na temporada. Adriano Galliani, vice-presidente, foi alvo da ira dos tifosi, que relembraram do pedido feito durante o início da temporada e que foi negado por Galliani.



Com a bola rolando, a Fiorentina que não tinha nada a ver com a situação do Milan, fez o seu jogo fluir mesmo sem poder contar com o Cuadrado. Vincenzo Montella, técnico Viola, deu uma aula de organização e padrão tático ao já batido Massimiliano Allegri.



Aos 26 do primeiro tempo, o primeiro gol. Falta na entrada da área rossonera e Vargas abriu o placar com a contribuição de Muntari, que desviou a bola e tirou todas as chances do goleiro Gabriel. Balotelli, apagadíssimo, tentou cavar dois pênaltis a favor do Milan, mas o árbitro não assinalou nada.



Em uma segunda etapa morna, o Milan voltou com um pouco mais vontade, mas sem o mínimo de organização. A Fiorentina, com o placar favorável, administrava a situação e chegou ao seu gol aos 28 com Borja Valero.



O clima ficou pesado no San Siro e vaias e protestos vinham das arquibancadas. Galliani, que acompanhava a partida das tribunas, abandonou o posto faltando 15 minutos para o fim da partida. Após o apito final, mais vaias.



Na próxima quarta, pela Champions League, o Milan enfrenta o Barcelona no Camp Nou.

Napoli segue caçando a Roma

No San Paolo, o Napoli recebeu o Catania e venceu a partida por 2 a 1. Callejón e Hamsik anotaram gols da squadra partenopei e Castro diminuiu para o Catania. Com a vitória, os napolitanos seguem atrás da Roma. A diferença é de dois pontos.