Como atua a Seleção Argentina sem Lionel Messi?

Sem poder contar com Lionel Messi, Sabella tenta montar o quebra-cabeça da Seleção Argentina, e assim como ele, todos os torcedores se perguntam: Como jogará a seleção sem Messi?

O comandante da Argentina convocou alguns jogadores para as partidas amistosas da 'albiceleste' nos Estados Unidos, buscando testar algumas opções técnicas e táticas para substituir à Lionel Messi. Na última sexta-feira (15), a Argentina empatou sem gols com o Equador, onde Sabella utilizou uma formação tática diferente do que está acostumado a utilizar quando o seu capitão está em campo.

A Argentina, na maior parte do jogo, atuou em um '4-4-2' e Sabella utilizou algmas variantes como: Ricky Álvarez, Maxi Rodríguez, Lavezzi e Palácio. Os dois últimos foram opções para o ataque, já que, Agüero, um dos titulares da equipe, iniciou a partida entre os reservas. Na próxima segunda-feira (18) será a vez da Argentina enfrentar a Bósnia.

A Argentina já disputou quatro partidas sem Messi, e em duas outras, o craque entrou no decorrer da segunda etapa. Rodrigo Palacio foi o jogador que mais vezes substituiu à Messi, atuando em três partidas em que o gênio esteve ausente.

Contra o Perú, em partida válida pelas Eliminatórias, o ataque da 'albiceleste' foi formado por Palacio, Agüero e Higuaín. No duelo com a Colombia, Sabella manteve a tática em '4-3-3', porém, adiantou Di María para atuar ao lado de Agüero e Higuaín. No meio, Walter Montillo foi o atleta que substituiu Messi na equipe titular.

A Argentina atuou também por duas oportunidades diante do Equador. No primeiro duelo, Sabella utilizou um esquema de '5-3-2' por jogar na altitude de Quito e teve o meio-de-campo formado por Mascherano, Banega e Di María, com apenas Agüero e Palacio no setor ofensivo.

Já na partida desta sexta-feira (15), o técnico optou por um esquema de '4-4-2' e utilizou de Mascherano, Banega, Di María e Ricky Álvarez, com o ataque formado por Lavezzi e Higuaín. Sabella já tinha indicado que neste giro de amistosos pela América do Norte montaria duas equipes mistas para definir a lista dos 23 nomes para o Mundial.