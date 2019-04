Milan vence Catania e quebra sequência sem vitórias na Serie A

Partida válida pela 14° rodada do Campeonato Italiano Serie A TIM 2013/2014, realizada no Estádio Angelo Massimino, em Catania (ITA).

Depois da excelente vitória na última rodada da Champions League contra o Celtic na Escócia, o Milan viajou até a Sicília para enfrentar o Catania e tentar a reabilitação na Serie A. Com mais uma boa atuação de Kaká, o rossonero venceu, de virada, por 3 a 1 em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, o Milan sobe provisoriamente para a nona posição na tabela, com 17 pontos,volta a campo no próximo sábado (7) contra o Livorno, no Armando Picchi. O Catania segue na lanterna, somando apenas nove pontos e está ameaçado de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe pega a Sampdoria fora de casa.

Dentro da zona de degola, o Catania postou-se ofensivamente no campo e marcou forte a saída de bola do Milan. A aplicação dos jogadores elefanti foi compensada com o gol de Castro logo aos 13 minutos da primeira etapa. A zaga rossonera bateu cabeça e o atacante fez a festa dos tifosi presentes no Angelo Massimino.

Também precisando vencer para sair do meio da tabela, o Milan arriscou-se mais no ataque e, aos 20 minutos, Montolivo empatou a partida em um belo gol após cruzamento de Emanuelson.



Aos 18 minutos da segunda etapa, o rossonero virou o marcador com Balotelli cobrando falta. O Catania teve Tachtsidis expulso após cometer falta dem Mario, mas apesar da desvantagem numérica, gli elefanti foram para cima e tentaram o empate.

Porém, aos 36 minutos, Kaká fechou o marcador a favor do time de Milan. Em jogada pela direita, o brasileiro recebeu passe de Montolivo, avançou até a risca da pequena área e bateu por cima do goleiro Andujar.