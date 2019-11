Bayern vence zebra marroquina e é campeão do Mundial de Clubes

O Raja Casablanca (MAR) bem que tentou. Neste sábado (21), o time anfitrião do Mundial de Clubes FIFA 2013 teve uma das missões mais duras de sua história. Enfrentar o poderoso Bayern de Munique (ALE), super campeão que havia até então conquistado quatro títulos na temporada (UEFA Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal e UEFA Super Cup), no Grande Estádio de Marrakech, abarrotado de torcedores do time africano. De fato, era uma missão que exigia muito do surpreendente time marroquino. Mas, mesmo tendo conseguido muitos feitos durante a competição, deixando três campeões continentais pelo caminho, na final, acabou não sendo páreo, e foi derrotado por 2 a 0.

O Gigante da Baviera não permitiu a possibilidade de existir alguma zebra. Dominou a maior parte do jogo, trocou passes de forma intensa. Teve mais posse de bola, mais ataques, menos faltas cometidas, mais finalizações. E, como era de se esperar, a vitória veio. Com gols de Dante e Thiago Alcântara, o time comandado por Pep Guardiola, depois de muito tentar nos últimos anos, finalmente alcançou o topo do mundo.

A partida começou com a equipe do Casablanca não se escondendo, indo para cima do Bayern, enquanto o time bávaro começava já impondo seu ritmo de jogo: trocando passes e querendo achar um buraco na defesa adversária para atacar. Mesmo com o Raja sem se acanhar frente ao Bayern, o surpreendente time foi surpreendido logo no comecinho. Aos sete minutos, o zagueiro Dante, criticado pela lenda bávara Franz Beckenbauer dois dias antes do jogo, recebeu bola livre na área e soltou o pé, abrindo o placar para a equipe vermelha.

Livre de marcação, Dante abriu vitória do Bayern (Foto: Reprodução/AFP)

No decorrer dos minutos, mesmo com a vantagem, o time do Bayern cresceu mais no jogo. Shaqiri cobrando falta, Alaba tentando Ribery mas sendo desarmado, Thiago Alcântara tentando enfiar passe para Ribery mas interceptado, todas as chances em vão. Até que, aos 21 minutos, Alaba realizou grande jogada pela esquerda, entrou na área, tocou para trás e Thiago Alcântara chutou com categoria, ampliando o placar para os bávaros e praticamente liquidando o jogo.

Até o final da primeira etapa, ainda teve uma falha da zaga bávara. Aos 37 minutos, enquanto dominava o jogo e tinha uma posse de bola de 78% contra 22% dos marroquinos, o time vermelho, enquanto tocava a bola no seu campo de defesa, resolveu recuar para Manuel Neuer que tentou tirar com um chute forte, mas a bola não subiu muito e caiu em cima do jogador do Raja que, de cobertura e com o gol aberto, mandou para fora, quase conseguindo diminuir o placar. Pep Guardiola não gostou nada do ocorrido e deu uma dura na zaga bávara.

No começo da segunda etapa, o Raja tentou ser um pouco mais ofensivo. Lançou-se ao campo de ataque com Iajour que, em jogada pela direita, tentou enfiar para Hafidi, mas logo foi interceptado por Dante, que até então fazia uma boa partida.

Após a tentativa do time marroquino, o jogo logo ficou morno. Com 73% de posse de bola para o Bayern contra 27% para o time marroquino, o time da Baviera trocava passes tentando penetrar a defesa do Casablanca que, mesmo em desvantagem, passou a optar pelo estilo de jogo defensivo.

Aos 11 minutos, um dos grandes lances de perigo do Raja no jogo. Hachimi avançou pela direita e cruzou para Iajour, que testou forte e Neuer, bem posicionado, realizou a defesa. Cinco minutos depois, foi a vez do Bayern tentar o terceiro. Lahm acertou ótimo cruzamento pela direita e Shaqiri chutou com força no travessão. No rebote, Thiago quase consegue marcar seu segundo no jogo, mas chutou por cima do gol, assustando o goleiro marroquino Askri.

Durante os minutos que se seguiram, o panorama do jogo continuou o mesmo: Bayern dominando através de seus toques de bola, claramente segurando o jogo e satisfeito com os 2 a 0, enquanto o Raja ficava esperando um erro proveniente da zaga bávara. E aos 38 minutos, perto do fim do jogo, ele veio.

Após Dante perder bola no campo de defesa, Mabide recebeu sozinho e avançou até a área de Neuer. O meia chutou forte, para grande defesa do goleiro alemão. No rebote, Moutaouali dominou e, com o gol aberto, chutou por cima da meta bávara. Aos 43, novamente uma falha da zaga bávara. Kachani recebeu sem marcação, avançou livre até a área e chutou em cima de Manuel Neuer. Mas estes foram os últimos suspiros da equipe marroquina, que lutou bravamente, mas não conseguiu deter o melhor time do mundo.

Lahm, Ribery e Iajour foram os destaques do Mundial 2013 (Foto: Reprodução/AFP)

Esta conquista coroa, segundo o próprio Pep Guardiola, coroa o grande trabalho realizado por Jupp Heynckes, técnico que levou a equipe do Bayern para sua primeira tríplice coroa em seus 113 anos de história. Coroa também o grande ano do time bávaro que, sem dúvida alguma, foi o melhor da história do clube. Nunca o Bayern havia vencido tanto como em 2013.

Depois de quatro anos e três finais de Champions League, conseguindo finalmente conquistá-la em 2013, o time bávaro pode dizer, com propriedade e com a taça de campeão na mão, que é o melhor time do mundo.