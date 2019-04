SBV Vitesse: a grande surpresa da Eredivisie continuará surpreendendo em 2014?

Não restam dúvidas de que o grande destaque do Campeonato Holandês, até o momento, é o SBV Vitesse. Com 37 pontos conquistados em 18 jogos, a equipe comandada por Peter Bosz (ex-Heracles Almelo) é vice-líder do nacional, empatada em número de pontos com o supercampeão Ajax. Será que a grande sensação da Eredivisie continuará com esta bela campanha no ano que está para começar? Os ingredientes para tal sucesso serão mantidos. A VAVEL Brasil separou para você os principais fatores que contribuíram com a ótima campanha do time neste primeiro semestre da temporada 2013/2014.

Blues fazendo a diferença

A equipe do Vitesse se reforçou bastante para esta temporada. Dentre os 13 jogadores que chegaram para compor o elenco, seis vieram emprestados do Chelsea. São eles: Gaël Kakuta, Patrick van Aanholt, Cristián Cuevas, Christian Atsu, Sam Hutchinson e Lucas Piazón. Todos estão no Vitesse para pegar experiência e serão devolvidos ao clube londrino no meio de 2014. Até o momento, estão correspondendo: juntos, marcaram 16 gols e deram 17 assistências, tudo isso em 25 jogos na temporada. Vale lembrar que, dos seis, apenas van Aanholt, Atsu e Piazón são titulares absolutos do Vitesse. Kakuta, Hutchinson e Cuevas entram geralmente na segunda etapa.

Lucas Piazón

O brasileiro Lucas Piazón, de apenas 19 anos, é, inquestionavelmente, o segredo do sucesso do Vitesse. Com 11 gols e tendo dado várias assistências desde que chegou, o ex-jogador do São Paulo vive grande fase no clube holandês, onde é titular de forma intocável.





Lucas Piazón, destaque do Vitesse na temporada (Foto: Voetbal International)

Após o jogo contra o Utrecht, pela 13ª rodada, Piazón falou sobre a ótima temporada que vem fazendo. "Depois de quatro ou cinco meses , posso dizer que este verão eu fiz a escolha certa (de vir para o Vitesse)". Questionado se esta é a melhor temporada da carreira dele, o jogador não pestanejou: "Claro. Mas esta é apenas a minha segunda temporada como profissional , posso melhorar muito mais".

Wilfried Bony não deixou saudades

Tendo marcado 31 gols na temporada 2012/2013, Bony transferiu-se para o Swansea City, do País de Gales, assim que a metade do ano chegou. Muitos pensaram que o artilheiro da última Eredivisie deixaria saudades no Estádio GelreDome, mas (até o momento) isso não aconteceu: com as grandes atuações do time amarelo e preto e com Lucas Piazón se destacando na Liga, aos poucos o torcedor do Vitesse vai esquecendo de seu grande herói na Eredivisie 12/13.

Bony comemorando um de seus gols; marfinense não vem fazendo falta para o Vitesse, até então (Foto: PSD)

Fator casa influencia e muito

Jogar no Estádio GelreDome tem sido uma das grandes armas do Vitesse. Dos oito jogos que realizou em casa, o time venceu seis, empatou uma e perdeu apenas uma outra partida, para o Feyenoord, pelo placar de 2 a 1, na 9ª rodada da competição. Fora de casa, foram cinco vitórias, três empates e três derrotas.

Em oito jogos no GelreDome, foram seis vitórias, um empate e apenas uma derrota (Arte: Bruno Secco)

Expectativas para 2014

O Vitesse perdeu a liderança da Eredivisie apenas na 18ª rodada (e última de 2013), quando tropeçou fora de casa e empatou em 2 a 2 com o Heracles Almelo. Seu adversário direto, Ajax, fez diferente e venceu, também fora de casa, a equipe do Roda, que está de técnico novo.

Como o turno na Holanda termina na 17ª rodada, o time amarelo e preto pode ser considerado o "campeão" da primeira fase da competição, o que já é um grande feito. Se um time que, dentro de suas limitações, conseguiu fazer uma campanha de destaque no primeiro turno, com as mesmas cartas na manga para 2014, por que não tentar repetir o feito e consequentemente conquistar o Holandesão pela primeira vez?

As dúvidas de todos os fãs do campeonato holandês e dos curiosos com o desempenho desta equipe guerreira serão respondidas a partir de 18 de janeiro, quando o Vitesse volta a campo pela 19ª rodada da Eredivisie, contra o Zwolle, fora de casa.