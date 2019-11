Em Munique, Lewandowski realiza exames com médico do Bayern

A novela parece estar chegando ao fim. Na manhã deste sábado (4), Robert Lewandowski foi visto em Munique com o Dr. Müller-Wohlfahrt, médico do Bayern e da seleção alemã, para realizar exames na clínica do médico e, posteriormente, poder assinar com o time da Baviera.

Segundo a imprensa alemã, caso Lewandowski seja aprovado nos exames, o atacante assinará contrato com o Bayern até 2019, e receberá 11 milhões de Euros por ano.

Confira a chegada de Lewandowski na clínica do médico do Bayern:

Lewandowski tem contrato com o Borussia Dortmund até dia 30 de junho, data de encerramento da temporada europeia, e deve sair de graça do clube aurinegro. Na última janela de transferências, o polonês esteve muito próximo de deixar o clube, mas a diretoria do atual vice-campeão europeu concordou em aumentar seu salário e o convenceu a cumprir seu contrato até o final.

O atacante polonês, mais uma vez, é um dos destaques do BVB na temporada. Robert já marcou 16 gols em 26 jogos disputados, sendo na Bundesliga, Champions League e na DFB-Pokal. Assinando com o Bayern, Lewandowski seguirá os passos de seu ex-companheiro de BVB, Mario Götze, quando fechou com o clube da Baviera no final da última temporada.