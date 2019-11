Fim da novela: Bayern anuncia contratação de Robert Lewandowski

Depois de muitas especulações, a novela entre Robert Lewandowski e o Bayern de Munique terminou com um final feliz, pelo menos para os torcedores do time vermelho. O clube da Baviera anunciou em sua conta oficial no Twitter (@FCBayern) que o polonês é o seu primeiro reforço para a próxima temporada. O atacante deixará o Borussia Dortmund a custo zero, visto que seu contrato termina em 30 de junho, e será apresentado em Munique no dia 1 de julho.

Offiziell: Bayern verpflichtet Robert Lewandowski (25)! Stürmer unterschrieb soeben 5-Jahresvertrag bis 2019. Mehr auf FCB.de | ^M.Hörwick — FC Bayern München (@FCBayern) 4 janeiro 2014

Karl Heinz-Rummenigge, CEO do Bayern, falou sobre a nova contratação do atual campeão europeu: "Estamos muito satisfeitos com esta transferência bem sucedida. Lewandowski é um dos melhores atacantes do mundo. Ele irá fortalecer o time do Bayern e nos dará um impulso", declarou para o site oficial do clube.

Lewandowski, de 25 anos, assinou contrato com o Bayern até 2019, e receberá uma quantia de 11 milhões de Euros por ano. O atacante polonês esteve em Munique na manhã deste sábado (4), para realizar exames dom o dr. Müller-Wohlfahrt, o que indicava que a transferência seria concretizada em breve.

Com a chegada do polonês, o atacante Claudio Pizarro, de 35 anos, deverá deixar o clube no final desta atual temporada. Mario Mandzukic provavelmente revezará o posto de atacante com o novo contratado do time da Baviera.