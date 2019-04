Kaká marca duas vezes e Milan vence a Atalanta em casa

O Milan recebeu a Atalanta no San Siro nesta segunda-feira (6) e venceu o time adversário por 3 a 0. Os gols da equipe de Milão foram anotados por Kaká, por duas vezes, e pelo jovem Cristante, que fechou o placar. A vitória fez o Milan atingir os 22 pontos na Serie A e alcançar a décima posição na tabela. Já a Atalanta fica estacionada na 15ª posição com 18 pontos.

A partida teve início com o Milan empurrando a Atalanta para seu campo de defesa. Sem Montolivo, machucado, e com Balotelli no banco de reservas, as esperanças de gols do time rossonero estavam por conta de Robinho e Matri. E nos primeiros momentos, o brasileiro por pouco não marcou o primeiro. Logo aos dois minutos, De Sciglio cruzou na segunda trave para Robinho finalizar de primeira mas de forma torta. Aos 13', Kaká lançou Robinho na esquerda. O camisa sete cruzou rasteiro na marca do pênalti para Cristante chegar batendo de direita e acertar o travessão do goleiro Consigli.

Apesar de ter criado bem nos primeiros 15 minutos - foram três durante este tempo -, o Milan diminuiu seu ritmo, permitindo a chegada da Atalanta ao ataque. Entretanto, o time visitante exigiu trabalho de Abbiati em uma oportunidade apenas. Aos 23', na falta sofrida por Moralez, Cigarini bateu fraco no meio do gol, sem dificuldades para o arqueiro rossonero.

Apesar da tentativa fracassada, a chance criada pela Atalanta foi suficiente para acordar o Milan e o fazer voltar ao ataque. Aos 30', De Sciglio cruzou na pequena área e no bate-rebate, a bola sobrou para Nocerino que desviou de cabeça nas mãos de Consigli, perdendo grande oportunidade. Dois minutos depois foi a vez de Kaká quase marcar. O brasileiro recebeu passe da esquerda e da entrada da área finalizou rasteiro obrigando Consigli a fazer outra boa defesa.

Até que aos 35', Kaká voltou a ter chance de marcar e desta vez não desperdiçou. Emanuelson puxou contra-ataque pelo meio e da intermediária deu lindo passe para o brasileiro na esquerda. Kaká dominou, ajeitou o corpo e de perna direita bateu firme no canto de Consigli para marcar o gol: 100 vezes Kaká com a camisa rossonera e Milan 1 a 0.

O gol sofrido fez a Atalanta ir para frente nos últimos minutos do primeiro tempo. E por muito pouco não veio o empate. Aos 44', no cruzamento da direita, a bola sobrou para Raimondi que encheu o pé e acertou a trave de Abbiati. No lance seguinte foi a vez de Bonaventura chutar para defesa do experiente goleiro. A resposta rossonera veio no último lance do primeiro tempo. No contra-ataque, Emanuelson recebeu de Robinho na esquerda, foi até a linha de fundo mas na hora de cruzar pegou forte demais na bola, desperdiçando grande chance.

Na volta do intervalo, a Atalanta fez uma verdadeira pressão em cima do Milan buscando o empate nos primeiros dez minutos. E o empate quase saiu aos 52' com Benalouane. O lançamento do meio-campo encontrou o camisa 29 da Atalanta que dominou na grande área e bateu no canto esquerdo de Abbiati para igualar o marcador. Entretanto, o árbitro Sebastiano Peruzzo anulou o gol alegando falta de Benalouane em Mexés.

A pressão do time nerazzurri continuou e coube a Abbiati salvar o Milan. Aos 55', a zaga rossonera deixou Germán Denis sozinho na pequena área. O argentino desviou cruzamento rasteiro e obrigou Abbiati a desviar no reflexo a finalização. Cinco minutos depois foi a vez de Raimondi desviar lançamento da esquerda e fazer o arqueiro rossonero trabalhar.

Mesmo sofrendo forte pressão, Allegri resolveu mexer no ataque de seu time. Tirou o apagado Matri e colocou Balotelli. E foi dos pés do camisa 45 que saiu o segundo do Milan. Aos 65', Balotelli recebeu na direita, foi até a linha de fundo e cruzou forte. A bola bateu no pé de Robinho e virou passe para Kaká só escorar e marcar seu segundo na partida e o segundo do Milan no jogo: 2 a 0.

Enquanto a torcida do Milan ainda comemorava o segundo gol, o time já marcava o terceiro. Aos 67', o jovem Cristante recebeu na entrada da área e bateu firme rasteiro no canto direito de Consigli, marcando mais um e fechando a conta em 3 a 0.

A partir daí o jogo caiu de rendimento. O Milan, já com a partida ganha, diminuiu o ritmo e passou a tocar a bola ganhando tempo. Já a Atalanta não tinha mais forças para reagir e não assustou mais a meta do goleiro Abbiati. Nos ultimos minutos, Kaká ainda teve tempo de arriscar de longe para o gol e obrigar Consigli a espalmar, evitando seu hattrick. Ao apito final do árbitro Sebastiano Peruzzo, festa rossonera e aplausos de Galliani e Keisuke Honda, novo reforço rossonero, nas tribunas.

Na próxima rodada, o MIlan vai até Sassuolo enfrentar o time da casa no Città del Tricolore, enquanto a Atalanta recebe o Catania no Azzurri d'Italia.