Schalke realiza intertemporada no Catar e já pode contar com Huntelaar em fevereiro

Desde a última sexta-feira (3), elenco e comissão técnica do Schalke 04 se encontram na cidade de Doha, no Catar, onde estão realizando a intertemporada do clube alemão.

O hiato das competições oficiais começou com boas notícias para os torcedores azuis. O atacante - e destaque - do time, Klaas-Jan Huntelaar já está treinando com o elenco e seu retorno será provavelmente contra o Wolfsburg, em 1º de fevereiro. Ainda não é certo se Huntelaar irá realmente reestreiar nesse compromisso, mas segundo 'BILD', que entrevistou o médico do jogador, o holândes daqui a alguns dias já terá plenas condições de voltar aos gramados.

Em solo árabe, os azuis reais terão dois jogos amistosos. O primeiro, na próxima segunda contra o Entracht Frankfurt no Sahyan Stadium em Abu Dhabi. Depois, pegará o FC Köln no dia 18, finalizando assim, a pausa de inverno.

Sobre o 'mercado' da equipe de Gelsenkirchen, os dirigentes já estão se mobilizando para contratar novos nomes.

Os grandes destaque ficam para a vinda (por empréstimo) do zagueiro Jan Kirchhoff, que foi cedido pelo Bayern de Munique e que rompeu um ligamento logo nos primeiros treinos em Doha, e a recém contratação do meia do Bayer Leverkusen, Sidney Sam. O jogador de 25 anos terá vínculo com o time até 2018. No entanto, Sam só atuará na Veltins-Arena apenas na próxima temporada.

LEIA MAIS: Sem espaço no Bayern, Jan Kirchhoff é emprestado ao Schalke 04

Leverkusen e Sam não chegam a um acordo e o jogador é contratado pelo Schalke 04

(Foto: Reprodução)