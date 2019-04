David Moyes é visto em Cagliari acompanhando partida da Juve

Em busca de soluções para os grandes problemas que encontra em sua primeira temporada no comando do Manchester United, David Moyes foi visto nas bancadas do Stadio Sant'Elia, na região da Sardenha, acompanhando a partida entre Cagliari e Juventus. O jogo, realizado neste domingo (12) e válido pelo Campeonato Italiano, terminou em goleada para os visitantes, como você pode conferir aqui.

Assim que fotos do treinador escocês na Itália começaram a pipocar, os jogadores que provavelmente estavam sendo observados já eram velhos conhecidos da imprensa desde a janela de transferências de julho. Claudio Marchisio, meia criativo, embora tenha caído de produção nos últimos meses segue no radar dos ingleses e pode ter visto o interesse aumentar ao sair do banco de reservas e fazer um belo gol - o segundo dos bianconeri.

Outro que possivelmente atrai os olhares de Moyes é Davide Astori, zagueiro do Cagliari que recentemente vem sendo especulado nos diabos vermelhos; esse, entretanto, não deve ter agradado o bastante. Contudo, a área em que o United visivelmente necessita de reforços é o meio de campo. Arturo Vidal, apontado como um dos melhores do mundo na posição, também ganhou os holofotes - e deu uma pausa em sua série artilheira que durava dois jogos. Paul Pogba, jovem que deixou o Old Trafford em 2012 devido à questões contratuais e problemas de relacionamento com Sir Alex Ferguson, atuou pelos 90 minutos mas um retorno parece improvável.

Ainda neste domingo, a Fiorentina declarou oficialmente o interesse no meia Anderson, dos red devils, que em seis anos de clube não conseguiu apresentar bom futebol e deve ser negociado neste mês de janeiro.