Matri marca dois e Fiorentina vence o lanterna Catania

Cada vez mais próxima da zona de classificação para a Uefa Champions League, a Fiorentina bateu hoje o Catania, por 3 a 0, com um protagonista diferente dos anteriores: Alessandro Matri, recém-contratado, brilhou com dois gols para a Viola.



Já sem o artilheiro Giuseppe Rossi, que deve perder o resto da temporada por lesão, a Fiorentina apostou suas fichas no centro-avante Matri, emprestado pelo Milan, que não decepcionou em sua estreia pela Viola na Serie A.



Com os tentos de Matri e uma assistência para Matias Fernandez, a vitória deixa a Fiorentina na quarta posição com 40 pontos, três a menos que o Napoli, atual terceiro colocado. O Catania segue na lanterna, com apenas 13 pontos conquistados.

Dois gols e assistência: Matri garante a vitória



A Fiorentina tratou de matar o jogo já no primeiro tempo. Após uma pequena pressão, Matias Fernandez abriu o placar aos 25. Cruzamento de Pasqual na entrada da área, Matri ajeitou e o chileno bateu forte, no canto de Frison.



Já aos 28, foi a vez de Matri marcar o dele. Novo cruzamento de Pasqual pela esquerda, e o atacante da camisa 32 se antecipou a zaga, ampliando a vitória da Fiorentina.



No fim da primeira etapa, a goleada já havia sido instaurada. Cruzamento de Cuadrado, Matias Fernandez bateu para a defesa de Frison e Matri, sozinho na área, empurrou para o gol e fez o segundo na partida. Emprestado pelo Milan, onde havia marcado apenas um gol em 13 jogos, Matri fez, em dois chutes, mais do que havia feito em meia temporada pelo time de Milão.



Na próxima rodada, a Fiorentina recebe o Genoa no Artemio Franchi, enquanto o Catania vai a Milão enfrentar a Internazionale.

Hernanes faz golaço e Lazio vence Udinese



Um dos jogos mais emocionantes da rodada aconteceu em Udine, e com vitória da Lazio sobre a Udinese. Um belo gol do brasileiro Hernanes nos minutos finais deu aos laziale a virada por 3 a 2.

Antonio Di Natale abriu o placar de pênalti e, da mesma maneira, Candreva empatou. A Udinese voltou a frente com Agyemang-Badu, mas um gol contra de Lazzari deixou o placar em igualdade. Aos 89 minutos, Hernanes recebeu na entrada da área, cortou para a perna esquerda e bateu forte para garantir a vitória laziale.





(Foto: Ansa)