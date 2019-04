Fiorentina bate Siena e avança à semifinal da Coppa Italia

No terceiro jogo das quartas de final da Coppa Italia, Fiorentina e Siena de enfrentaram no Artemio Franchi nesta quinta-feira (23) e o time comandado por Montella levou a melhor: 2 a 1. Os gols da viola foram anotados por Ilicic e Compper, enquanto Giacomazzi marcou para o Siena. Com isso, a Fiorentina se juntou a Roma e Udinese na lista de classificados para a semifinal do torneio.

O jogo teve início com a Fiorentina criando as melhores chances de gol. Sem Giuseppe Rossi e Mario Gomez, atacantes titulares, Montella armou seu sistema ofensivo com Cuadrado, Joaquin e Ilicic. E foi dos pés do esloveno que o time da casa abriu o placar. Após o vacilo da defesa, Ilicic roubou a bola, foi em direção ao gol e finalizou em diagonal, sem chance alguma para o arqueiro Farelli: viola 1 a 0.

Atrás no placar, o Siena então teve de partir para o ataque. Mesmo com o domínio amplo da Fiorentina dentro de campo, o time visitante buscou empatar a partida e a resposta foi imediata. Aos 22', Angelo cruzou na direção de Paolucci, que cabeceou firme e levou perigo à meta do goleiro brasileiro Neto. Minutos mais tarde foi a vez de Gianetti arriscar para o gol, desta vez de longe, e mandar para fora.

Com mais da metade da primeira etapa realizada, o jogo caiu derendimento. Perdendo a partida, o Siena buscava ir ao ataque, mas esbarrava na zaga da viola e no seu ataque limitado. Já a Fiorentina, mesmo valorizando a posse de bola, não conseguia mais chegar ao gol de Farelli com intensidade. A ultima chance do time de Florença antes do intervalo saiu aos 44'. Joaquin recebeu bonito passe na ponta e finalizou rumo ao gol, mas foi travado.

Na volta do intervalo, o Siena voltou mais disposto a deixar a partida igual no placar. E na jogada aérea, veio o empate. Valiani cobrou falta na área, Giacomazzi escorou de cabeça e botou a bola no fundo das redes de Neto. Gol do Siena e tudo igual no Artemio Franchi: 1 a 1.

O empate fez a Fiorentina acordar no jogo. Mesmo com a ausência de Borja Valero - Montella o tirou quando ainda estava 1 a 0 - o meio-campo da viola continuou servindo seus atacantes. Por duas oportunidades, Cuadrado tentou o gol, mas não conseguiu vencer a zaga do Siena.

Se os atacantes não ajudavam, os defensores da Fiorentina resolveram ajudar. E foi assim que o time da casa voltou a ficar na frente do marcador. Aos 75', Ilicic cobrou escanteio da direita e Compper chegou firme para cabecear e marcar o segundo gol: 2 a 1.

Com pouco tempo para empatar a partida novamente, o Siena foi com todos os seus jogadores ao ataque. Com isso, deixou espaço para o contra-ataque. E em um deles quase a Fiorentina matou o jogo. Joaquin recebeu passe, entrou na área mas na hora de chutar, Angelo travou e evitou o que seria o terceiro gol. A resposta veio nos acréscimos. Aos 91', Rosina dominou e chutou de muito longe e obrigando Neto a fazer grande intervenção e evitando o que seria o empate do Siena.

Ao apito final do árbitro Piero Giacomelli, festa da torcida no Artemio Franchi e vaga na semifinal da Coppa Italia para a Fiorentina. Agora, o time de Florença junto de Roma e Udinese, aguarda o vencedor do ultimo confronto das quartas de final entre Napoli e Lazio para ver quem é o quarto semifinalista do torneio.