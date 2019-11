Para Lahm, vitória contra Stuttgart deixa Bayern "praticamente inalcançável" na Bundesliga

O capitão do Bayern de Munique e da seleção alemã de futebol, Philipp Lahm, deixou a politicagem de lado e admitiu que uma vitória contra o Stuttgart, nesta quarta-feira (29), pode deixar seu time praticamente com uma mão na Salva de Prata.

Segundo Lahm, o jogo contra os suábios é uma grande oportunidade de aumentar a vantagem do time da Baviera na liderança. "Vencendo, será difícil de nos pegar", completou o agora volante de 30 anos.

O jogador também fez questão de enaltecer o elenco do Bayern, também citando as baixas que o time tem enfrentado. "Nós temos um grande elenco e se todos voltarem, cada jogador tem que saber que ele precisa manter sua performance no Bayern, seja no treino ou no jogo", acrescentou, possivelmente alfinetando Mario Mandzukic que, por apresentar um baixo rendimento nos últimos treinos, foi vetado no jogo contra o Borussia Mönchengladbach, vencido pelo time bávaro por 2 a 0.

Disparado na liderança, o Bayern, vencendo o Stuttgart, chegará a 13 pontos de diferença com relação ao segundo colocado, Bayer Leverkusen. Serão 50 pontos conquistados em 18 partidas. Até o momento, o time da Baviera acumula 15 vitórias, dois empates e nenhuma derrota na competição.

Robben pode voltar neste jogo

Depois de sofrer uma dura lesão contra o Augsburg, em partida válida pela DFB-Pokal, e ficar sete semanas em recuperação - perdendo inclusive o Mundial de Clubes, Arjen Robben poderá voltar a atuar pelo Bayern já nesta partida.

O holandês declarou em entrevista que ainda não está 100%, mas que precisa encontrar logo seu ritmo para que possa voltar a ajudar o Bayern na parte decisiva da temporada. "Faz sete semanas desde que eu me lesionei, e só posso estar feliz. Foi uma lesão grave, mas eu já estou muito longe na minha recuperação", garantiu o camisa 10 bávaro.

Robben entrou em campo na partida contra o Mönchengladbach, porém, faltando dez minutos para o final do jogo. O jogador tem trabalhado duro para integrar os 11 iniciais do Bayern, e o seu retorno poderá ser nesta quarta.

Vitória é de extrema importância para o Stuttgart

A situação do time da casa é totalmente diferente da do líder da Bundesliga. O Stuttgart precisa, mais do que nunca, vencer. Depois de conquistar duas vitórias nas últimas dez partidas na Bundesliga, o time comandado por Thomas Schneider amarga a 12º colocação, com 19 pontos conquistados em 17 jogos. A equipe suábia está a apenas três pontos do Hamburgo, equipe que ocupa a vaga da zona da repescagem para a segunda divisão da liga nacional.

Na última rodada, o Stuttgart recebeu o time do Mainz, em casa, e acabou sendo derrotado, de virada, pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Abdellaoue, Okazaki e Saller.

Os suábios, até o momento, conquistaram cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas nesta edição da Bundesliga. A equipe disputou oito jogos em casa e venceu apenas dois: contra o Hannover, por 4 a 2, e contra o Hoffenheim, goleando por 6 a 2.

Histórico de confrontos

A partida desta quarta-feira será a de número 100 da história dos confrontos entre Stuttgart e Bayern. Nos 99 jogos já realizados, os bávaros levam uma ampla vantagem com relação ao rival: são 68 vitórias do time de Munique, 20 empates e 18 vitórias do time da casa.

O último jogo, realizado em junho de 2013, foi válido pela grande final da DFB-Pokal, tendo como vencedor o Bayern, pelo placar de 3 a 2. Este jogo deu ao Bayern a sua primeira tríplice coroa na história, já que, antes desta partida, os comandados de Jupp Heynckes já haviam vencido a UEFA Champions League e a Bundesliga 2012/2013.

Os gols da final da última Pokal foram marcados por Thomas Müller, Mario Gomez (2x) e Martin Harnik (2x).

Prováveis escalações

Fique de olho

Vedad Ibisevic é o principal jogador do Stuttgart na temporada. O bósnio, que estará no Brasil em junho para disputar a Copa do Mundo pela sua seleção, é autor de nove gols suábios nesta temporada, em 17 jogos disputados. Mesmo passando em branco nos últimos dois jogos disputados pela Liga Alemã, o jogador é a grande esperança de gols de Thomas Schneider e de sua equipe.

Thomas Müller vem sendo um dos destaques do Bayern na temporada. Podendo jogar tanto no meio como de falso nove, o jogador é um dos preferidos de Pep Guardiola. Caso Mario Mandzukic acabe não sendo relacionado para o jogo contra os suábios - Guardiola ainda não confirmou sua presença na partida, o camisa 25 do Bayern provavelmente exercerá a função de falso nove, onde também tem conseguido certo destaque, embora ainda não esteja totalmente familiarizado com a posição. Em 17 jogos, Müller marcou oito gols e distribuiu sete assistências.

A partida entre suábios e bávaros será realizada nesta próxima quarta-feira (29), na Mercedes-Benz Arena, e valerá pela 17ª rodada, adiada devido a participação do time Rot-Weiss no Mundial de Clubes de 2013, onde se sagrou tricampeão. Os principais lances de Stuttgart x Bayern você acompanha na VAVEL Brasil, a partir das 16h30.