Liverpool e Everton fazem Merseyside Derby visando quarto lugar do Inglês

Após um final de semana destinado à Copa da Inglaterra, a Premier League volta com força total no meio-de-semana, algo não muito comum no calendário inglês. A grande atração desta terça-feira (28), dia em que ocorrerão seis dos dez embates da rodada, será o dérbi disputado entre Liverpool e Everton, os dois maiores clubes da cidade de Liverpool e de toda a região de Merseyside, que dá nome ao clássico.

Repleto de história, o "Merseyside Derby" ocorreu pela primeira vez no dia 13 de outubro de 1894, primeiro ano em que os dois clubes estiveram na mesma competição: a primeira divisão inglesa. Naquela ocasião, o Everton venceu a partida por 3 a 0. E de lá para cá, vários encontros entre os dois times aconteceram, originando figuras lendárias, como o atacante Dixie Dean, imortalizado pela torcida inglesa e maior artilheiro dos time azul de Liverpool na história do clássico, com 19 gols. No lado vermelho de Liverpool, um dos grandes nomes é o de Steven Gerrard, que atua até hoje pelos Reds, com oito tentos em toda a história deste embate.

Distanciados por apenas dois pontos na tabela da Premier League, Liverpool e Everton lutam pela quarta vaga à Uefa Champions League da próxima temporada, e caso o campeonato já tivesse terminado, ficaria com o time que tem a dupla mais feroz desta Premier League, com Luis Suárez e Daniel Sturridge, com 33 gols na competição quando somados os seus tentos. Sem vencer seu maior adversário há mais de três anos, o Everton espera quebrar este tabu para tentar terminar a temporada à frente do rival no Campeonato Inglês pela terceira vez consecutiva, e a renovação de contrato de Leighton Baines chega como um gás para buscar três pontos fora de casa.

Quarto colocado nesta Premier League, o Liverpool de Brendan Rodgers está invicto em 2014: 4 vitórias e um empate, e a série de bons resultados pode ser prolongada, ainda que com um número considerável de desfalques. Com lesões no joelho, o volante Lucas Leiva, o zagueiro Sebastian Coates e o lateral-esquerdo José Enrique não foram sequer relacionados, assim como o zagueiro Daniel Agger, com problema na panturrilha. Após sofrer uma pancada, o volante Joe Allen é dúvida para o jogo, assim como o zagueiro Mamadou Sakho, com uma tendinite. Na lateral, novidades: lesionado, Glen Johnson dá lugar a Jon Flanagan, que retorna após séria lesão no mês passado.

No Everton, Roberto Martínez terá dor de cabeça para escalar o time. Lesionado desde o início da temporada, o centroavante marfinense Arouna Koné (joelho) fica de fora do jogo, assim como o meio-campista Darron Gibson, que sofre da mesma lesão. No entanto, vários jogadores têm participação no dérbi questionada: Ross Barkley (dedo quebrado), Seamus Coleman (tendão), assim como os zagueiros Phil Jagielka, Sylvain Distin, Antolin Alcaraz e o winger Steven Pienaar, todos por pancadas no jogo contra o Stevenage. Após quebrar a perna, o lateral-esquerdo Bryan Oviedo não disputará mais nenhuma partida pelo Everton nesta temporada. Contratado por empréstimo junto ao Monaco na última semana, o centroavante Lacina Traoré pode ficar no banco de reservas.

Prováveis escalações

(Arte: this11.com)