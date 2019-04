Juventus recebe Osvaldo do Southampton por empréstimo com opção de compra

A Juventus definiu em negociação durante esta quinta-feira a chegada do atacante Pablo Daniel Osvaldo, ex-Roma, Fiorentina e Espanyol, que chega do Southampton por empréstimo que pode chegar até € 400 mil devido aos bônus ligado aos resultados do atleta e da equipe italiana no restante da temporada. A Juve terá ainda a opção de compra do jogador, em junho, com valor pré-fixado em torno de € 18 milhões.

Uma negociação que surgiu e foi direta. A Velha Senhora está para fechar com mais um jogador para o setor ofensivo, mesmo sem ainda saber se sairá alguém do ataque (Vucinic ou Quagliarella). Nesta quinta-feira (30), a equipe de Turim acertou com os ingleses do Southampton pelo ítalo-argentino Pablo Osvaldo em negociação que foi até tarde da noite de ontem para adiantar o máximo possível, visto que a janela fechará nesta sexta (31).

Em busca do melhor acerto, a Juventus, com um intermediário na Inglaterra, conseguiu fechar o acordo entre os clubes por cifra baixa de € 400 mil possíveis ligados aos resultados Juve-Osvaldo até junho. Os possíveis € 18 milhões dificilmente serão pagos, pois a Juve pensa em renegociar tal cifra antes da próxima temporada, com a intenção de manter o jogador na equipe gastando o menos possível.

Há algumas horas, as equipes trocaram as últimas folhas de documentação, que concluiu assim o negócio. Osvaldo fará exames médicos na Clinica Fornaca di Sessant, em Turim, nesta sexta e assinará o contrato em seguida com o mesmo sendo depositado na federação italiana.

O atacante que deixou a Roma no final da temporada passada, não teve grande momento na Inglaterra, ainda mais depois de discussão ríspida com colegas de time no último mês, o que acarretou em uma suspensão de duas semanas do clube inglês para com o atacante camisa 17. Depois dessa breve passagem, Osvaldo volta a Serie A para se manter firme na lista de Claudio Cesare Prandelli para a seleção italiana em vista de vaga para a Copa do Mundo.