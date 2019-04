Borussia Dortmund busca reabilitação na Bundesliga contra o Eintracht Braunschweig

A 19ª rodada da Bundesliga inicia nessa sexta-feira (31) com o duelo entre Eintracht Braunschweig e Borussia Dortmund, no Eintracht-Stadion. Os aurinegros desejam voltar a vencer na competição, o que não acontece desde o dia 30 de novembro de 2013, quando superaram o Mainz 05 pelo placar de 3 a 1. Já o time da Baixa Saxônia tenta sair da lanterna da competição, na qual esteve durante toda a temporada, após cerca de 30 anos fora da primeira divisão.

O lado aurinegro conta com a volta do zagueiro Mats Hummels, fora de ação desde que teve uma fratura no calcanhar em jogo amistoso da seleção Alemã contra a Itália. Sobre isso, o técnico Jürgen Klopp falou em entrevista coletiva realizada em Dortmund: “Mats teve uma boa atuação no sub-23 durante a semana, mas ele está voltando de lesão, precisamos ter calma quanto a isso.”. Além disso, o técnico aurinegro também pregou calma sobre as especulações de transferência e sobre a volta de Gündogan: “Eu sem muito bem o que estamos fazendo, por isso estou tão calmo quanto a isso.”.

Perguntado sobre o possível substituto do lesionado Jakub Blaszczykowski ser o jovem Jonas Hofmann, Klopp respondeu de forma vaga: “É possível que Jonas seja titular, mas também há outros 18 jogadores”. A realidade é que o time não deverá ser muito diferente do que entrou contra o FC Augsburg no último sábado, no empate em 2 a 2.

Braunschweig em busca de recuperação na tabela

No lado da Baixa-Saxônia a esperança é que o time consiga um bom resultado contra os aurinegros, já que no jogo do primeiro turno realizado em Dortmund, os Leões seguravam um empate em 0 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo. Para o Eintracht Braunschweig, os anseios de uma recuperação na tabela em busca da permanência na primeira divisão, passam por conseguir um ótimo resultado em casa contra o BVB.

Dados da partida

O jogo será realizado no Eintracht-Stadion em Braunschweig, na Baixa-Saxônia, dia 31 de janeiro. Com bola rolando a partir das 17h30 (horário de Brasília), você confere todos os lances do jogo aqui na VAVEL Brasil.

Prováveis escalações

Braunschweig: Davari; Kessel, Bicakcic, Dogan, Reichel; Theuerkauf; Elabdellaoui, Pfitzner, Nielsen, Boland; Ademi.

Borussia Dortmund: Weidenfeller; Grosskreutz, Sokratis, Hummels, Schmelzer; Sven Bender, Sahin; Aubameyang, Mkhitaryan, Reus; Lewandowski.