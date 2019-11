Dortmund confirma contratação do meia Milos Jojic

Às vésperas do encerramento da janela de transferências, a diretoria do Borussia Dortmund anunciou a chegada de mais um reforço para a temporada. O clube confirmou o meia sérvio, Milos Jojic, de 21 anos,que estava no Partizan Belgrado (SER), que assina contrato de quatro temporadas com o time alemão.

A negociação entre as duas equipes não teve valores divulgados, mas, segundo a imprensa alemã, o Dortmund desembolsou cerca de 3 milhões de euros para adquirir o jogador, que foi apresentado nesta sexta-feira (31) aos jornalistas e deve ser introduzido a torcida ainda nesta rodada, antes do ínico do confronto diante do Eintracht Braunschweig.

Jojic promete ser o último reforço do time aurinegro, já que a janela fecha ás 15h (horário de Brasília) na Alemanha. A cúpula do Borussia já tinha se decidido que não contrataria mais ninguém, porém, Blaszczykowski acabou se machucando e não jogará mais nesta temporada. Coube aos dirigentes da equipe buscar alguém para suprir a ausência do polonês.

"Estamos muito felizes em poder contar com Jojic, meia versátil e de muito potencial. Vai complementar bem nosso elenco", comentou Michael Zorc, diretor do Dortmund.

Agora o Dortmund se prepara para enfrentar o Eintracht Braunschweig, fora de casa, pela Bundesliga. Os aurinegros estão na terceira colocação, atrás de Bayer Leverkusen e do líder Bayern de Munique, respectivamente. O Eintracht é o 14º na tabela.