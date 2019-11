Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt, Bundesliga

CRÔNICA: Bayern goleia Eintracht Frankfurt e se isola cada vez mais na liderança da Bundesliga

16:30 Com a vitória, o Bayern se isola ainda mais na liderança da Bundesliga, com 53 pontos em 19 jogos, 13 a mais do que o segundo colocado, o Bayer Leverkusen. Já o Eintracht Frankfurt, com a derrota, permanece na 14ª posição, com 18 pontos.

Confira a classificação do Campeonato Alemão após a 19ª rodada.

90+2' Apita Florian Mayer, final de jogo em Munique! Bayern de Munique massacra o Eintracht Frankfurt por 5 a 0.

90' Teremos dois minutos de acréscimos na Allianz Arena.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É do Bayern! Só faltava o dele! Mandzukic recebe na área, sai da marcação de Russ e chuta forte para sacramentar a goleada dos Bávaros! 5 a 0!

80' Grande defesa do goleiro! Ribery arranca pela esquerda e finaliza, Wiedwald faz grande defesa e põe pra escanteio.

79' Acomodado, Bayern tem amplo domínio da partida e apenas toca a bola no campo de ataque.

76' Pep Guardiola faz duas mexidas no Bayern. Entram: Contento e Pizarro. Saem: Alaba e Götze.

75' Última alteração no Eintracht. Entra: Wiedwald e sai: Trapp.

74' Robben divide com o goleiro Trapp, que sente dores. Parece que vai ter que ser substituido.

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN!! Virou goleada! Götze bate escanteio e Dante sobe de cabeça para aumentar a goleada em Munique! 4 a 0.

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN!!! Robben que acabou de entrar, recebe de Götze e fuzila o goleiro Trapp! Bayern 3 a 0 no Eintracht!

63' Mais alterações. No Bayern, entra: Robben e sai: Shaqiri. No Frankfurt, entra: Tobias Weis e sai: Schwegler.

61' Alteração no Eintracht Frankfurt! Entra: Aigner Sai: Barnetta.

58' Outra chance desperdiçada! Ribery dá uma cavadinha tentando encobrir Trapp, que consegue desviar, fazendo a bola bater no travessão e saindo pra escanteio. Dá-lhe pressão dos Bávaros!

57' UUUUUH! Rafinha recebe de Mario Götze e chuta cruzado, obrigando o goleiro Trapp a fazer grande defesa! Segue Bayern 2-0 Eintracht.

53' Shaqiri cobra falta da direita, Dante sobe e cabeceia forte, mas à direita do goleiro Trapp.

52' Quase! Mario Götze recebe na área e finaliza, obrigando o goleiro Trapp a fazer grande defesa! No rebote, Madlung afasta pra escanteio.

47' Ribery chuta de longe, mas a bola sai por cima do gol de Trapp.

45' Apita Florian Meyer! Começa a segunda etapa em Munique!

14:35 Ambas as equipes no gramado para o início do segundo tempo.

14:25 Jogo fácil para o Bayern. Praticamente um treino de ataque contra defesa. Bayern começou pressionando e fez o primeiro gol do Götze aos 11 minutos. A partir daí, os Bávaros administraram a partida tocando a bola e tentando cruzar na área. O Eintracht teve raras chances de chegar no ataque, até que, aos 44 minutos, Ribery amplia o placar para 2 a 0.

45+2' Apita Florian Meyer, final de primeiro tempo na Allianz Arena! Bayern de Munique 2-0 Eintracht Frankfurt.

45' Teremos dois minutos de acréscimos em Munique.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Bayern! Ribery pega a sobra e aumenta a vantagem para o time da casa! Bayern 2-0 Eintracht!

42' Meier cabeceia fraco, sem perigo para Neuer que faz a desefa tranquilamente.

37' Contra ataque do Eintacht, Djakpa lança Joselu que chuta forte, mas sem sustos para Neuer.

33' Quase! Barnetta cruza e a bola desvia em Thiago Alcantara, a bola quase encobre Neuer e sai pra escanteio. Primeira oportunidade de perigo para o time visitante.

31' Mandzukic recebe de Ribery e cabeceia a cabeça o zagueiro Jung.

28' Rafinha recebe de Lahm, chuta forte, mas a bola desvia em Mandzukic, sedendo apenas tiro de meta para o goleiro Trapp.

25' Bayern segue cozinhando o Eintracht no campo de ataque. Praticamente um jogo de ataque contra defesa.

22' UUUUUH! Ribery vai na linha de fundo pela esquerda e cruza rasteiro para trás, Götze chega chutando forte e Trapp faz mais uma bela defesa!

17' Mandzukic mostra vontade e volta ao campo, parece que o corte não foi muito grave.

14' Mandzukic recebe cotovelada no supercílio direito e está sendo atendido fora do gramado. O jogador está sangrando muito. Cláudio Pizarro aquece na beira do gramado.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Bayern! Mario Götze recebe de Mario Mandzukic e com um lindo chute de voleio abre o placar na Allianz Arena! 1-0 para o Bayern de Munique!

9' Na Trave! Shaqiri recebe de Mandzukic, corta para a perna esquerda e chuta, a bola bate na trave e sai pela linha de fundo. Pressão total do time da casa!

7' QUASE! Shaqiri cruza da direita e Mandzukic arremata de primeira, obrigando o goleiro Trapp a fazer grande defesa!

6' Bayern pressiona e concentra suas jogadas pela esquerda com Ribery.

1' Meier rouba a bola de Rafinha e arranca pela esquerda, entra na área e chuta, mas Neuer faz a defesa tranquilamente.

14:30 COMEÇOU! Rola a bola para Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt, pela 19ª rodada da Bundesliga!

14:28 Equipes no gramado! A partida começará em instantes...

14:25 Já temos imagens da Allianz Arena, em Munique. Torcida Bávara lotando o estádio, como de costume.

14:15 Pela outra partida de hoje desta 19ª rodada da Bundesliga, o Hertha Berlin vai perdendo em casa para o Nuremberg, vice lanterna, por 2-1. Jogo está próximo do fim. Péssimo resultado para o time da capital alemã, que sonha com vaga na Liga Europa.

14:00 Meia hora para a partida em Munique. Ambas as equipes já se encontram na Allianz Arena para o jogo de logo menos.

13:50 Saiu também a escalação do Eintracht! O time de Armin Veh vem à campo com: Trapp; Russ, Djakpa, Jung, Madlung; Rosenthal,Schwegler (capitão), Meier, Flum, Barnetta; Joselu. No banco de reservas: Wiedwald, Inui, Kadlec, Lanig, Aigner, Schröck e Weis.

13:45 Saiu a escalação do Bayern! Pep Guardiola escala o Bayern com: Neuer; Rafinha, Dante, Boateng, Alaba; Lahm (capitão), Thiago Alcantara, Shaqiri, Ribery, Götze; Mandzukic. No banco de reservas: Starke, Robben, Pizarro, Müller, Contento, Hojbjerg e Kroos.

13:30 Na história. Em jogo válido pela 15ª rodada da Bundesliga, na temporada de 1975/1976, o Eintracht aplicou a maior goleada em cima Bayern. 6 a 0, na época os Bávaros contavam em seu elenco, jogadores como Franz Beckenbauer, Karl Heinz-Rummenigge e Sepp Maier. Confira a matéria sobre essa partida histórica, no link abaixo:

Desafiando o gigante: A maior atuação do Eintracht Frankfurt na história da Bundesliga.

13:15 No lado do Eintracht Frankfurt, o alemão Sebastian Rode e o peruano Carlos Zambrano, figuras do time titular, não estarão diante do Bayern de Munique hoje. Ambos estão pendurados por cartões amarelos. para o técnico Armin Veh, eles serão de mais serventia para o confronto da próxima rodada, diante do Eintracht Braunschweig. Alexander Madlung e Johannes Flum substituirão so atletas poupados.

13:00 O técnico dos Bávaros, Pep Guardiola, preferiu não treinar na última sexta-feira (31). Apenas alguns membros do plantel do Bayern fizeram uma atividade especial com os dois preparadores físicos, Andreas Kornmayer e Lorenzo Buenaventura. Ainda se recuperando de lesão, o holandês Arjen Robben e o espanhol Javi Martínez com os jovens do Bayern, visando uma volta rápida aos gramados. Enquanto isso, Bastian Schweinsteiger continua a sua preparação avançada sob o comando do fisioterapeuta Thomas Wilhelmi.

12:30 Na última partida disputada, o Bayern viajou à Frankfurt em duelo válido pela 2ª rodada do campeonato alemão. E o Bayern saiu vitorioso. 1-0, com gol do artilheiro Mario Mandzukic. Confira os melhores momentos dessa partida, no vídeo abaixo.

12:00 O invicto Bayern de Munique busca consolidar cada vez mais a sua liderança no torneio. A equipe da Bavária lidera com 50 pontos, com ampla vantagem para o Bayer Leverkusen, segundo colocado da competição, com 40 pontos. Por sua vez, o Eintracht Frankfurt é o atual 14º colocado, com 18 pontos ganhos.

11:30 Muito bom dia, amigo ligado na VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma partida pela Bundesliga 2013/2014! Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt jogarão daqui a pouco, às 14h30, na Allianz Arena e você confere todos os detalhes desta partida aqui conosco!