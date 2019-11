Ídolos do FC Twente, Boschker e Wisgerhof anunciam aposentadoria do futebol

O momento chegou, os heróis do clube penduram suas chuteiras e param de jogar futebol. Em coletiva de imprensa realizada hoje (02), o goleiro Sander Boscker, de 43 anos, e o zagueiro Peter Wisgerhof, de 34 anunciaram o fim de suas carreiras como jogadores profissionais.

O goleiro, é personificação da dedicação ao FC Twente. Como profissional, Boschker jogou 24 temporadas e meia , das 25 que teve como profissional, atuando em 562 partidas pelo clube, desde 1988/89 até 2013/14, sendo o jogador que mais atuou pelo clube de Enschede, deixando para trás outros grandes ídolos do clube, como Epi Drost, Kick van der Vall e Fred Rutten em número de jogos. Conhecido por ser um goleiro elástico e pegador de pênaltis, Boschker é tido por muitos torcedores como o melhor goleiro da história do clube. Pelo Twente, Boschker foi campeão da Eredivisie 2009/10, KNVB Beker 2000/01 e 2010/11 e Johan Cruijff Schaal 2010. Pela Seleção Holandesa, Boschker fez apenas um jogo, um amistoso vencido por 4 - 1 pela Laranja, contra a Seleção de Gana, além de ter sido convocado como terceiro goleiro para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

Já o zagueiro, foi revelado pelo Vitesse, mas jogou por quase dez temporadas no NEC Nijmegen, onde atuou por 270 partidas e marcou dezesseis gols. Porém foi com a camisa do FC Twente que Wisgerhof viveu seus melhores momentos, ele assinou com o clube de Enschede no começo da temporada 2008/09. Pelo Twente, Wisgerhof fez 162 jogos e 8 gols, formou memorável dupla de zaga com o brasileiro Douglas. Wisgerhof foi o capitão do time que jogou a Champions League e das equipes que conquistaram a Eredivisie 2009/10, KNVB 2010/11 e Johan Cruijff Schaal 2010. Wisgerhof nunca foi um grande zagueiro tecnicamente, mas sempre compensou isso com muita disposição e garra.

Vídeos com os melhores momentos dos jogadores