PSV Eindhoven x Twente, Eredivisie

17:47 Com este resultado, o PSV Eindhoven pula para o 5º lugar na classificação da Eredivisie, agora com 35 pontos. Já o Twente estaciona na vice-liderança, com 43 pontos conquistados em 22 jogos. O time de Enschede ainda tem uma partida a menos que os demais, a ser jogada contra o Groningen, fora de casa.

FOTO: Phillip Cocu: só sorrisos após o apito final.

17:40 Os jogadores do PSV Eindhoven se abraçam sorridentes, satisfeitos pelo grande feito alcançado em casa.

17:38 Phillip Cocu vibra muito com esta vitória do PSV Eindhoven! E não é para menos. Um jogaço marca esta 23ª rodada da Eredivisie! Grande vitória dos camponeses para cima do Twente, vice-líder do campeonato.

90+4' FIIIIIM DE JOGO! Não há tempo para mais nada! PSV Eindhoven 3x2 Twente!

90+3' O Twente está todo no seu campo de ataque! O time de Enschede quer o empate!

90+2' CARTÃO AMARELO PARA ROSALES, por entrada forte em Park Ji-Sung. Este é o primeiro amarelo do jogo.

90+1' Locadia sai muito aplaudido pelo torcedor camponês.

90+1' SUBSTITUIÇÃO NO PSV! Sai: Locadia, Entra: Matavz.

90' UUUUUUH! Quase o quarto! Locadia recebe ótimo passe de Depay, avança e solta a bomba! Mas a bola acaba indo para fora.

89' Mais quatro de acréscimo!

88' Zoet! Em cobrança de falta, Tadic cabeceia fraco e o goleiro do PSV realiza defesa tranquila.

86' UUUUH! Depay arrisca de longe e a bola passa rente à trave direita de Marsman!

84' Esta foi a última alteração de Michel Jansen. Phillip Cocu ainda pode realizar mais duas substituições.

83' SUBSTITUIÇÃO NO TWENTE! Sai: Schilder, Entra: Koppers.

81' PSV troca passes no campo de ataque.

80' Mesmo com vantagem no placar, Phillip Cocu quer mais gols!

79' SUBSTITUIÇÃO NO PSV! Sai: Bryan Ruiz, Entra: Narsingh.

78' Locadia está no chão recebendo atendimento médico. Jogo parado no Philips Stadion.

77' Agora quem reclama é a torcida do PSV! Locadia recebe passe lindo de Ruiz, de calcanhar, avança e é derruba. O juiz apenas manda seguir o jogo.

76' SUBSTITUIÇÃO NO TWENTE! Sai: Castaignos, Entra: Borven.

75' Arias derruba Promes e o árbitro marca a falta. A torcida do Twente reclama, já que Kevin Blom não aplicou cartão amarelo.

74' PSV toca a bola no campo de defesa, tentando esfriar os ânimos do Twente.

70' Ebecilio carrega até a área do PSV mas, na hora de finalizar, acaba sendo cortado.

68' QUASE O TERCEIRO! Castaignos solta o pé de fora da área e a bola passa na rede, só que pelo lado de fora!

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO TWENTE! Ebecilio! Após confusão na área, Ebecilio aparece de trás e solta a bomba para o fundo das redes de Zoet! Twente diminui a vantagem do PSV!

66' Bruma corta cruzamento de Tadic para Castaignos.

64' Até o momento, nenhum cartão amarelo no jogo!

62' Falta de Rosales em Park Ji-Sung.

61' Promes tenta enfiada de bola para Castaignos, mas é cortado.

58' As equipes tentam armar jogadas pelo meio de campo, porém sem sucesso.

56' Twente toca a bola no seu campo de ataque. O time de Enschede ainda está vivo no jogo!

53' Castaignos tenta a resposta! O atacante do Twente arrisca de longe e a bola passa com perigo na meta defendida por Zoet!

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO PSV EINDHOVEN! Willems! O defensor carrega pelo canto esquerdo e solta o pé, para marcar um belo gol! PSV Eindhoven 3x1 Twente!

50' Está tudo bem com o goleiro do Twente.

49' Depois da defesa, Marsman fica caído no gramado e recebe atendimento médico.

47' UUUUH! Brian Ruiz já tenta armar o primeiro ataque do PSV, cabeceando a queima roupa contra o gol de Marsman, que se joga para fazer a defesa.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para PSV Eindhoven 2x1 Twente!

16:46 Kevin Blom ajeita os últimos detalhes para o início da etapa complementar.

SUBSTITUIÇÃO NO TWENTE! Sai: Mokhtar, Entra: Eghan.

16:43 Tudo pronto para o início da segunda etapa.

16:40 Equipes retornam ao gramado.

16:40 Mesmo com o PSV Eindhoven em vantagem no placar e dominando a maior parte da primeira etapa, o Twente não ficou muito atrás e buscou o gol em vários momentos dos 45 minutos já passados. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o final, depois de tanto tentar, o Twente conseguiu diminuir com Promes. Nas poucas oportunidades que o PSV teve, foi preciso. Arias e Locadia marcaram para o time da casa. Como será que os times voltarão neste segundo tempo? Continue acompanhando conosco, e em tempo real !

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, Kevin Blom encerra a primeira etapa. PSV Eindhoven 2x1 Twente!

44' Castaignos tenta penetrar na área do PSV, mas a bola sobra livre para Zoet.

43' E o PSV mostra que não sentiu o gol e tenta mais uma vez atacar pela direita, com Ruiz! A zaga do Twente, atenta, afasta o perigo.

41' O Twente tanto pressionou que finalmente conseguiu diminuir o placar no Philips Stadion. Mesmo com o gol sofrido, a torcida do PSV não para de cantar!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TWENTE! Promes! O avançado recebe a bola no canto esquerdo após cobrança de lateral de Schilder e diminui o placar! PSV Eindhoven 2x1 Twente!

38' Depay tenta chute de longe, mas a bola sai pela linha de fundo.

36' O Twente segue pressionando, mas o PSV não entra no jogo do adversário.

34' Schaars chuta de longe, mas a bola vai direto nas mãos de Marsman.

31' PSV toca bola no seu campo de defesa.

30' NA TRAVE! Tadic arrisca de longe e acerta a trave esquerda de Zoet! Quase o Twente diminui!

29' Chutes ao gol: PSV 3x7 Twente. PSV muito mais preciso nas suas finalizações.

27' O Twente tenta a reação, mas o PSV não dá chances para o time de Enschede.

25' Pela Bundesliga, o Hamburgo vai sendo goleado, em casa, por 3 a 0, contra o Hertha Berlin. A situação não está nada boa para o time do técnico Bert van Marwijk, vice-campeão mundial com a Holanda em 2010.

24' A torcida do PSV faz a festa no Philips Stadion!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO PSV EINDHOVEN! Locadia! Muito bem posicionado, o avançado do PSV aproveita cruzamento de Depay e, de cabeça, anota o segundo do time camponês no jogo! PSV Eindhoven 2x0 Twente!

21' O que é isso, Zoet? O goleiro do PSV realiza saída de bola ruim e Promes aproveita para chutar para o gol vazio, porém a bola foi fraca.

18' E o Twente novamente toca bola no campo de defesa.

16' Castaignos penetra pelo meio do campo o PSV, porém Hendrix chega para cortar mais uma.

14' Tadic tenta armar jogada pela direita mas é cortado por Hendrix.

12' A defesa do PSV está muito bem postada, impossibilitando o Twente de atacar.

10' Agora é o PSV quem tenta tocar bola no campo de ataque do Twente. Os camponeses querem mais!

8' O PSV não dá espaço e o Twente toca a bola no seu campo de defesa.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSV EINDHOVEN! Arias! O colombiano recebe ótimo passe da direita, finta Bjelland e chuta no canto esquerdo defendido por Marsman! Golaço! PSV na frente!

4' O jogo começa movimentado e com as duas equipes buscando atacar.

2' UUUH! Ruiz recebe ótima deixada de Locadia e chuta em cima de Marsman!

1' Tadic tenta énetrar na área do PSV, mas é cortado.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para PSV Eindhoven x Twente! A saída é do time da casa.

15:45 Tudo pronto para o início da partida!

15:44 O Twente é o melhor visitante desta edição da Eredivisie, com vencendo 66% dos seus jogos longe de casa. Será que hoje esta estatística irá aumentar?

15:43 Os jogadores se cumprimentam e já partem para seus respectivos campos. Vai começar o jogo!

15:40 Execução do hino nacional holandês.

FOTO: XI de PSV Eindhoven x Twente (Foto: Reprodução / Twitter)

15:36 Já o Twente tem em seu banco de reservas estes jogadores: Stevens, Koppers, Martina, Tapia, Eghan, Djordjevic y Borven.

15:35 O PSV Eindhoven tem em seu banco os seguintes suplentes: Tyton, Zanka, Maher, Matavz, Jozefzoon, Narsingh y Brenet.

15:34 Twente escalado! Marsman, Rosales, Bengtsson, Bjelland, Schilder, Ebecilio, Gutierrez, Tadic, Promes, Castaignos y Mokhtar.

15:33 PSV Eindhoven escalado! Zoet; Willems, Hendrix, Bruma, Arias; Schaars, Hiljemark, Park; Depay, Locadia e Ruiz.

FOTO: Torcedores do Twente em Eindhoven, saudando sua equipe (Foto: Reprodução / Twitter)

15:30 15 minutos para o início do jogo!

15:20 Phillip Cocu concede entrevistas para rádios e emissoras de TV holandesas.

15:14 Agora são as equipes que entram no gramado e começam o trabalho de aquecimento.

15:05 Os torcedores vão chegando e se acomodando no Philips Stadion, estádio que tem capacidade para 35 mil pessoas e que provavelmente estará lotado para a partida de logo mais.

14:55 Os goleiros Zoet e Marsman estão no gramado para aquecimento.

14:40 Nesta semana, foi anunciado pelo PSV Eindhoven que Guus Hiddink, campeão holandês com o clube em seis oportunidades (1986-87, 1987-88, 1988-89, 2002-03, 2004-05, 2005-06), dará uma "mãozinha" na parte técnica do clube. Phillip Cocu, técnico do PSV, gostou da novidade. "Guus é um ícone do PSV. A ajuda dele, com toda a sua experiência ao mais alto nível, será muito valiosa para o clube".

FOTO: Os torcedores do PSV Eindhoven votaram, na página oficial do time no Facebook, sobre qual seria o resultado da partida de hoje. O resultado aponta que 25% dos que votaram acham que a partida terminará 2 a 1 para o time da casa. E você, acha que terminará quanto? Poste nos comentários!

14:22 Ainda pela Bundesliga, o Borussia Dortmund vai goleando o Werder Bremen, fora de casa, por 5 a 0. Os gols da partida foram marcados por Lewandowski (2x), Reus e Mkhitaryan (2x). O Bayern de Munique também vai vencendo o clássico contra o Nuremberg, por 2 a 0 - gols de Mandzukic e do capitão Lahm.

14:13 Pela Bundesliga, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen se enfrentaram na noite desta sexta-feira (7). O time da fábrica, com um golaço do sul-coreano Son, conquistou a vitória e segue firme na vice-liderança do Alemão. Confira mais detalhes desta partida.

14:08 Além deste PSV Eindhoven x Twente, três jogos da Eredivisie serão realizados neste sábado. Às 16h45, o NAC Breda recebe o Roda no Rat Verlegh Stadion. No mesmo horário, o AZ Alkmaar vai até Deventer enfrentar o Go Ahead Eagles, enquanto às 17h45, o Feyenoord recebe no De Kuip a equipe do NEC Nijmegen.

FOTO: Delegação do Twente chegando no Philips Stadion (Foto: Reprodução / Twitter)

13:57 Futebol Internacional: pela Premier League, o Liverpool goleou o líder Arsenal por 5 a 1 jogando em Anfield. Os gols desta partida foram marcados por Skrtel (2x), Sterling (2x) e Sturridge.

13:45 As duas equipes têm desfalques importantes para este jogo. O PSV Eindhoven não pode contar com Tamata e Wijnaldum (lesionados) e Rekik (suspenso), enquanto o Twente não leva para o Philips Stadion os jogadores Corona, Boschker e Brama, todos lesionados.

13:40 Quem apita este PSV Eindhoven x Twente de hoje é Kevin Blom, auxiliado por Patrick Langkamp e Berry Simons. O quarto árbitro é Ed Janssen.

13:35 Na última rodada da Eredivisie, o PSV Eindhoven venceu o Cambuur Leeuwarden, fora de casa, por 2 a 1, enquanto o Twente também garantiu três pontos ao vencer o Heerenveen, também fora, por 2 a 0.

13:25 No histórico, o time de Eindhoven leva uma boa vantagem com relação ao Twente. São 116 jogos na história deste confronto, com 50 vitórias do PSV, 41 empates e 25 vitórias do Twente. Jogando no Philips Stadion, o PSV é amplamente superior ao seu rival: 29 vitórias, 19 empates e oito vitórias do Twente. Jogando em Enschede, um número maior de empates do que de vitórias do time da casa: 22 empates, 20 vitórias e 17 derrotas.

13:10 A última partida entre as duas equipes foi pela 6ª rodada do primeiro turno da atual edição da Eredivisie, sendo este jogo realizado no De Grolsch Veste, estádio localizado na cidade de Enschede. O resultado da partida foi um empate de 2 a 2, com gols marcados por Eghan e Promes, para o Twente, e Wijnaldum e Depay, para o PSV Eindhoven.

13:00 O PSV não pode pensar em outra coisa que não seja vencer. O time de Eindhoven ocupa apenas a 7ª colocação na tabela do Holandesão e está a 15 pontos de distância do líder Ajax e 11 do vice, seu adversário de hoje, Twente. Vencendo o jogo de logo mais e contando com tropeços de Heerenveen e AZ Alkmaar, os comandados por Phillip Cocu poderão até terminar a rodada na 5ª colocação.

12:50 O Twente também tem um jogo a menos na competição, a ser realizado contra o Groningen. A partida deveria ter ocorrido em 25 de janeiro mas, por causa da forte nevasca que atingiu a província de Groninga, o jogo acabou tendo que ser remarcado para uma outra ocasião.

12:45 Com o empate do Vitesse por 0 a 0 contra o ADO Den Haag, em jogo realizado no GelreDome na noite desta sexta-feira (7), o Twente assumiu a vice-liderança da Eredivisie, com 43 pontos ganhos em 21 partidas. O time de Enschede, caso vença o confronto de logo mais, ficará apenas a um ponto atrás do Ajax, que joga no domingo (9) contra o Zwolle, fora de casa.

12:30 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 23ª rodada da Eredivisie 2013/2014! PSV Eindhoven e Twente duelarão daqui a pouco, às 15h45, no Philips Stadion, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !