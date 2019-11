Guia VAVEL da Copa Libertadores: The Strongest

Com a bipolarização do futebol boliviano, The Strongest e Bolívar são figuras praticamente certas no maior torneio de futebol das Américas. Os aurinegros garantiram a vaga na Libertadores conquistando o Torneo Apertura, após vencer o Real Potosí na última rodada e contar com o tropeço do maior rival, o Bolívar.

Para a disputa de mais uma Libertadores, o The Strongest não tem um dos seus melhores elencos. Todavia, conta com a experiência de Pablo Escobar, de 35 anos e com passagens pelo futebol brasileiro, e o treinador Eduardo Villegas, que já passou como jogador pelo Boca Juniors, da Argentina.

Eduardo Villegas, a prata da casa

Como jogador, Eduardo Villegas nunca foi um grande grade e passou praticamente toda sua carreira na Bolívia. Encerrou sua carreira em 99, no Boca Juniors, no único clube que atuou fora de seu país natal.

Em 2005, Villegas decidiu começar sua carreira como treinador. O primeiro clube foi o The Strongest, de onde saiu em 2006 para assumir o Universitário de Sucre. Em 2010, Villegas comandou a Seleção Boliviana e teve seu maior sucesso na carreira de comandante. Dois anois mais tarde, voltou ao The Strongest para sua terceira passagem como técnico.

Na Bolívia, Villegas é experiente em títulos. Já conquistou três vezes o campeonato nacional e por três times diferentes, com Strongest, a conquista mais recente, Jorge Wilstermann e Universitário de Sucre. Também conquistou a Copa Aerosur del Sur duas vezes, ambas com o Strogest.

Pablo Escobar, a cara da experiência

Em atividade desde 1999, Escobar nasceu no Paraguai mas se naturalizou boliviano. Em 2008, após ser destaque do próprio The Strongest, foi sondado por times brasileiros como o Grêmio. Todavia, foi para o Ipatinga, de Minas Gerais, e lá começou sua trajetória em território tupiniquim.

Voltando ao The Strongest em 2011, Escobar é titular garantido na equipe de Villegas. Número 10, o paraguaio-boliviano vem sendo o destaque da equipe nas competições, mesmo aos 35 anos.

Como o The Strongest joga

Villegas costuma mandar à campo o The Strongest no esquema 4-1-2-1-2, que consagrou o aurinegro como campeão do Torneo Apertura. A equipe titular de Villegas geralmente é formada por: Daniel Vaca; Enrique Parada, Bejarano, Barrera e Jair Torrico; Raúl Castro, Pablo Escobar, Daniel Chávez e Cristaldo; Jair Reinoso e Luis Melgar.

Hernando Silles, o gigante boliviano

Construído em 1931, o estádio leva o nome do presidente da Bolívia entre 1926 e 1930, Hernando Silles Reyes. Localizado a 3.367 metros acima do nível do mar, é um dos estádios profissionais mais altos do mundo. Além do The Strongest, o Bolívar e o La Paz F.C. Com capacidade para 42 mil espectadores, é o maior estádio da Bolívia.

2006, um ano para se esquecer

No ano de 2006, o The Strongest fez uma de suas piores campanhas no torneio. Presente no grupo 3, junto com Goiás, Unión Española e Newell’s Old Boys, os bolivianos amarguraram a última colocação do grupo, com apenas seis pontos em seis partidas. Na altitude, o aurinegro aproveitou para vencer Goiás, por 1 a 0 e Newell’s Old Boys por 3 a 2. Todavia, as vitórias sobre os times mais fortes do grupo não foram o suficiente para evitar o vexame.