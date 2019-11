Guia VAVEL da Copa Libertadores: Newell’s Old Boys

O Newell’s foi a primeira equipe argentina a garantir vaga para a Libertadores de 2014. Para isto, a equipe treinada, à epoca, por Tata Martino, que atualmente está no Barcelona, precisou vencer o Torneo Final 2013, disputado no primeiro semestre daquele ano. Na campanha, Los Leprosos obtiveram excelente desempenho ofensivo, liderados por Scocco, atualmente no Sunderland.

Com as saídas de Scocco e Martino, o Newell’s foi em busca de reforços para a disputa da competição. Alfredo Berti assumiu o comando da equipe e o experiente atacante francês David Trezeguet fora contratado. Além dele, no final do mês de janeiro, a equipe anunciou a contratação do meia Éver Banega, que estava no Valência, da Espanha.

Alfredo Berti, a nova cara

Alfredo Berti faz parte da nova safra de treinadores argentinos. Discípulo de Marcelo Bielsa, que dá nome aos estádio do Newell’s, o treinador de 42 anos foi auxiliar técnico de El Loco durante sua passagem pela seleção chilena. Após isto, Berti assumiu as categorias de base do Newell’s, tendo a chance de subir ao cargo principal após a saída de Tata Martino para o Barcelona.

Éver Banega, a grande contratação

Éver Banega é a grande contratação do Newell’s para a temporada e chega com dois objetivos: ir à Copa do Mundo de 2014 e conquistar a Libertadores. Com contrato de seis meses, o meia terá de mostrar trabalho rapidamente. Com experiência grande experiência, até mesmo na conquista do maior torneio das Américas, quando conquistou o campeonato em 2007 jogando pelo Boca Juniors, Banega, que tem 25 anos, será um dos jogadores mais experinentes do plantel.

Natural de Rosário, cidade onde se situa o Newell’s, Banega não conseguiu se firmar no Valência e acabou emprestado ao Atlético de Madrid, onde atuou pouco. Com baixo rendimento na Europa, o meio-campista decidiu voltar às origens para que possa ser lembrado pelo treinador da Seleção Argentina, Alejandro Sabella.

Como o Newell's joga

Alfredo Berti costuma escalar sua equipe no esquema 4-2-3-1, que é fruto da passagem de Tata Martino. No atual momento, o escrete principal é formado por: Nahuel Guzmán; Marcos Cáceres, Victor López, Gabriel Heinze e Milton Casco; Horácio Orzán e Hernán Villalba; Lucas Bernardi, Maxi Rodríguez e Víctor Figueroa; Trezeguet.Todavia, com a chegada de Banega, provalmente o onze inicial mude e o experiente Lucas Bernardi dê seu lugar no escrete para o novo contratado.

Estádio Marcelo Bielsa, a fortaleza

Antigamente conhecido como El Coloso del Parque, o Estádio Marcelo Bielsa ganhou este nome em 2009, após reforma. Fundado em 1911, a casa do Newell’s já sediou diversas glórias do clube. Atualmente, com capacidade para 42 mil pessoas, o estádio será parte fundamental da campanha do Newell’s na Libertadores.

2013, a Libertadores passou perto

Em 2013, comandados por Tata Martino, o Newell’s fez excelente campanha na Libertadores. Na fase de grupos, a equipe quase não classificou e garantiu a fase apenas no saldo de gols. Contudo, a fase mata-mata trouxe surpresa. Enfrentando apenas times argentinos, Vélez e Boca respectivamente, os Leprosos chegaram à semifinal para enfrentar o Atlético Mineiro.

Nas semifinais, apesar da vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, a equipe de Martino teve o placar revertido no Brasil. Nas penalidades, o arqueiro Victor, do Atlético Mineiro, defendeu a última cobrança dos argentinos, dando fim a participação do Newell’s na competição.