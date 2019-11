Atlético Nacional x Newell's Old Boys, Copa Libertadores

02:45 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Atlético Nacional 1x0 Newell's Old Boys. Em breve a crônica da partida estará disponível no site. Ótima madrugada a todos e até a próxima! Grande abraço!

02:40 No outro jogo da noite, o Emelec confirmou a vitória, de virada, para cima do Bolivar: 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Callejón, Mena e Giménez. Este jogo foi válido pela 1ª rodada do Grupo 7, onde o Flamengo, nesta última quarta-feira (12), perdeu para o León por 2 a 1, no México.

02:38 A 2ª rodada desta Grupo 6 ocorrerá entre os dias 25 e 27 de fevereiro. No dia 25, terça-feira, o Grêmio recebe na Arena a equipe do Atlético Nacional, às 22h. Já no dia 27, quinta-feira, o Newell's Old Boys receberá no Estadio Marcelo Alberto Bielsa o Nacional do Uruguai, às 21h45.

02:35 Confira a classificação do Grupo 6 da Copa Libertadores da América após o término da 1ª rodada.

02:30 Com a vitória, o Atlético Nacional empata com o Grêmio na liderança do Grupo 6 da Copa Libertadores, com três pontos cada e saldo de gols de um ponto.

02:27 Segundo tempo muito mais movimentado do que o primeiro, com grandes chances para os dois lados. O Atlético Nacional conseguiu manter o comando do jogo e, depois de muito tentar, conseguiu chegar ao seu gol aos 36 minutos da etapa complementar, com Cardona - o melhor jogador deste confronto. O Newell's Old Boys também teve várias chances de abrir o placar, porém não foi preciso, viu o Atlético marcar seu tento e não teve mais forças para tentar algo.

VÍDEO: Confira o gol de Cardona, que deu a vitória para o Atlético Nacional frente ao Newell's Old Boys!

49' FIIIIIIIM DE JOGO! Não há tempo para mais nada! Atlético Nacional 1x0 Newell's Old Boys!

48' UUUUUUUUUH! Cardenas arrisca de longe, mas erra o alvo!

48' Newell's vai trabalhando a bola no seu campo de defesa.

47' O Atlético resolve cobrar para trás, para gastar o tempo.

46' Falta perigosa para o Nacional neste finalzinho de jogo!

45' Villalba salva o NOB! Cardenas penetra a área e chuta forte, porém o argentino consegue realizar corte preciso! Quase o segundo do Nacional!

45' Mais três de acréscimo! Vamos até 48!

44' Atlético Nacional sem pressa para repor a bola na lateral.

43' UUUUUH! Cardenas cobra bem, mas a bola vai na rede pelo lado de fora.

42' CARTÃO AMARELO PARA BANEGA, por falta em Cardenas.

41' Falta para o Atlético Nacional! Falta perigosa!

40' E a torcida do Atlético Nacional faz a festa no Anatasio Girardot!

39' SUBSTITUIÇÃO NO NEWELL'S OLD BOYS! Sai: Bernardi, Entra: Castro.

38' CARTÃO AMARELO PARA MATEO, por falta em Cardenas.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO ATLÉTICO NACIONAL!!! Cardoooooona! Finalmente o Atlético Nacional consegue abrir o placar! O avançado colombiano recebe, finta dois defensores do Newell's Old Boys e chuta forte de fora da área, consciente, acertando no canto direito de Guzmán. Atlético Nacional na frente!

35' GUZMÁN! Cardenas chuta forte cruzado e o goleiro argentino faz ótima defesa!

33' Mais um gol impedido do Newell's Old Boys! Muñoz recebe em posição ilegal, entra na área e completa para o gol. Porém, a arbitragem assinala a posição irregular.

32' PEEEERDEEEU! Cardenas cruza e Cardona, livre, não consegue completar!

31' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO NACIONAL: Sai: Berrío, Entra: Valoy.

Placar da rodada: O Emelec vira contra o Bolivar: 2 a 1, gol de Giménez.

30' UUUUUUH! Cardona dribla Mateo duas vezes e chuta rasteiro. A bola tira tinta da trave!

28' Atlético Nacional e Newell's Old Boys perdem chances incríveis na partida. São gols que poderão fazer falta lá na frente.

26' INACREDITÁVEL! Cardona recebe ótimo passe de Cardenas, finta dois zagueiros e, quase na pequena área, chuta por cima do gol!

25' PERDEEEEEEU! Maxi Rodriguez recebe lindo passe de Banega e, podendo escolher o canto, chuta para fora! Que chance perde o NOB!

24' DEFESAÇA DE GUZMÁN! Duque recebe cruzamento, sobe no terceiro andar e cabeceia forte, para ótima defesa do goleiro argentino!

23' Ninguem chegou! Muñoz aparece pela direita, avança, cruza rasteiro e ninguém aparece para tocar para o gol!

22' UUUUUH! Valencia passa por dois defensores, chuta forte e Guzmán realiza defesa.

21' SUBSTITUIÇÃO NO NEWELL'S OLD BOYS! Sai: Trezeguet, Entra: Muñoz.

20' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO NACIONAL! Sai: Díaz, Entra: Valencia.

19' Posse de bola: Atlético Nacional - 61% / Newell's Old Boys: 39%.

18' Cardona tentra cruzamento para Duque, mas é cortado.

16' UUUUUH! Duque recebe de Cardenas, arrisca, mas chuta para fora.

15' CARTÃO AMARELO PARA GUZMÁN, por demorar para bater o tiro de meta.

13' Torcida do Atlético Nacional canta muito no Estadio Atanasio Girardot!

11' Gol impedido do Newell's Old Boys! Trezeguet é flagrado em posição irregular, a arbitragem marca e o francês toca para Maxi Rodriguez, que conclui para o gol.

10' Cardona adianta a bola, passa por Mateo, mas Guzmán fica com ela.

9' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO NACIONAL! Sai: Ángel, Entra: Duque.

8' Figueroa cruza para Maxi Rodriguez, que é flagrado em posição ilegal.

7' Rodriguez tenta cruzamento mas Medina realiza o corte.

6' GUZMÁN! Cardenas finaliza para o gol, Trezeguet desvia e Guzmán vai buscar! Quase gol contra!

5' Cardona tenta cruzamento, mas é interceptado.

4' Agora é o Atlético quem trabalha a bola no campo ofensivo.

2' Newell's trabalha a bola no seu campo de ataque.

1' Cardenas avança até a área do NOB e chuta. A bola desvia no zagueiro Casco.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para Atlético Nacional 0x0 Newell's Old Boys.

01:32 Tudo pronto para o início da segunda etapa!

01:30 As equipes estão de volta ao gramado.

01:28 Até o momento, nenhuma substituição programada para o segundo tempo.

01:22 Será que o Newell's Old Boys voltará mais ligado no segundo tempo, ou permanecerá praticamente assistindo o Atlético Nacional jogar? Continue ligado nesta madrugada conosco!

01:20 Primeira etapa inteira do Atlético Nacional. O time da casa, além de ter dominado a primeira etapa quase por inteira, teve as melhores chances, onde saíram quase todas dos pés de Cardona. No final da primeira etapa o jogo ficou bem mais quente, com chances para os dois lados, porém com o Nacional de Medellín tendo as melhores. Aos 43 e 44, Cardona teve duas grandes oportunidades: uma tirou tinta da trave e a outra bateu na trave.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Atlético Nacional 0x0 Newell's Old Boys.

45' Atlético Nacional vai tocando bola no seu campo de defesa.

44' NA TRAAAAVE! Cardona chuta pela esquerda e Guzmán defende. No rebote, o colombiano chuta novamente, López faz o corte e a bola vai na trave! Quase gol contra!

43' QUAAAAAAASE CARDONA! Em contra-ataque, o avançado colombiano avança pelo meio, corta para a esquerda e bate pra fora!

42' UUUUUH! Maxi Rodriguez penetra a área do Nacional, bate forte e Martinez realiza boa defesa!

41' Cardenas avança pelo meio, bate para o gol, Cardona desvia e Guzmán agarra.

40' Banega tenta jogada individual pela direita, se atrapalha e sai com bola e tudo.

39' Díaz cruza pela esquerda, mas Mateo afasta o perigo.

38' Primeira chance do NOB! Maxi Rodriguez penetra bem na área, dá um toquinho para tirar de Martinez, mas a bola vai pra fora!

36' Cardenas tenta trabalhar a bola pela esquerda, mas é cortado por Maxi Rodriguez.

34' O Newell's Old Boys apenas se defende, enquanto o Atlético Nacional tenta chegar ao ataque a todo momento.

32' Posse de bola: 69% para o Atlético Nacional / 31% para o Newell's Old Boys.

31' Berrío tenta penetrar na área do NOB, mas é cortado por Casco.

30' Cardona cruza pela direita, mas a bola passa por todo mundo e vai para fora.

28' Juan Osorio grita muito na beira do campo.

26' UUUUUUUUH!!! Cardona dribla Mateo e Guzmán, mas fica sem ângulo. Quando consegue chutar, acaba sendo bloqueado pelo goleiro argentino! Quase deu para o Atlético!

25' Cardenas cobra cruzado e Guzmán sai do gol para fazer a defesa.

24' Falta de Figueroa em Cardenas. Chance boa para os colombianos!

22' Trezeguet tenta tabela com Maxi Rodriguez, que deixa a bola sair pela lateral.

20' CARTÃO AMARELO PARA CARDONA, por falta em Bernardi.

19' UUUUUUH! Cardona arrisca de fora da área e ela passa perto do gol de Guzmán, que fica apenas olhando.

18' Trezeguet tenta bola para Maxi Rodriguez, mas Bocanegra consegue fazer o recuo, de cabeça, para o goleiro Martinez.

16' Cardenas tenta cruzamento, mas pega mal na bola e ela sai pela linha de fundo.

15' Berrío arrisca de fora da área, mas a bola passa muito longe do gol.

Placar da rodada: O Bolivar mal abriu o placar e já cedeu o empate para o Emelec. Gol marcado por Ángel Mena.

14' Cardona recebe boa bola na área, mas é interceptado por Casco.

Placar da rodada: Pelo Grupo 7, o Bolivar faz 1 a 0 em cima do Emelec, gol de Callejón.

12' Falta de Cárdenas em Bernardi.

11' UUUUUH! Cardona chuta de longe e Guzmán defende em dois tempos!

10' Bocanegra tenta enfiada para Ángel, mas é desarmado por López.

9' Perigoso! Após confusão na área, Berrío fica com a sobra mas finaliza em cima de Guzmán.

7' Atlético Nacional tenta buscar jogo, enquanto o Newell's Old Boys apenas se defende,

5' Bernardi arrisca de longe, mas a bola não passa nem perto do gol.

3' Trezeguet tenta enfiada de bola para Figueroa, mas a bola vai nas mãos de Martínez.

2' Cardenas cobra direto para o gol e Guzmán defende sem problemas.

1' Primeira falta do jogo anotada: Casco em Berríos.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Atlético Nacional x Newell's Old Boys!

00:29 Tudo pronto para o início do jogo! A saída é do Atlético Nacional.

00:27 Os jogadores de Atlético Nacional e Newell's Old Boys se cumprimentam e se dirigem para seus respectivos campos.

00:25 Os hinos nacionais de Colômbia e Argentina vão sendo executados no Estadio Anatasio Girardot.

00:20 As equipes estão no gramado para aquecimento.

00:15 Quem apita o jogo entre Atlético Nacional x Newell's Old Boys é o chileno Julio Bascuñán, auxiliado pelos também chilenos Juan Maturana e Marcelo Barraza. O quatro árbitro da partida é o colombiano Wilson Lamouroux.

00:10 Já Alfredo Berti tem no seu banco de reservas: Ortíz, Castro, Orzán, Gabbarini, Ponce, Muñoz, Díaz.

00:07 O jogo entre Nacional x Grêmio acaba de terminar: 1 a 0 para o time brasileiro, que conquista uma importante vitória fora de casa, a primeira na Copa Libertadores 2014.

00:05 Juan Carlos Osorio pode contar com os seguintes jogadores: Arias, Armani, Nájera, Duque, Valencia, Valoy e Guisao.

00:00 David Trezeguet, vice-campeão mundial com a Seleção Francesa em 2006 e com passagens por Monaco, Juventus e River Plate, está confirmado para o Atlético Nacional x Newell's Old Boys de logo mais.

23:55 Newell's Old Boys escalado! Guzmán, Cáceres, López, Casco, Rodríguez, Bernardi, Mateo, Banega, Villalba, Trezeguet, Figueroa.

23:51 Atlético Nacional escalado! Martinez, Bocanegra, Medina, Murillo, Díaz, Bernal, Mejía, Cardona, Berrío, Ángel, Cárdenas.

23:40 Pelo outro jogo do Grupo 6, o Grêmio abriu o placar contra o Nacional do Uruguai. O gol foi marcado por Riveros.

23:35 Mesmo sem nunca ter sido campeão, o Newell's Old Boys já foi duas vezes finalista da Libertadores. Em 1988, perdeu para o Nacional do Uruguai - que está no seu grupo nesta edição da Liberta, e em 1992, perdeu para o São Paulo.

23:30 Apenas o Atlético Nacional já conquistou a Libertadores da América. Foi em 1989, quando bateu o Olimpia, do Paraguai, nos pênaltis, por 5 a 4. Em 1995, o Rey de Copas foi vice-campeão, perdendo a decisão para o Grêmio, próximo adversário na Copa Libertadores, em 25 de fevereiro.

23:20 O Atlético Nacional não participou da Copa Libertadores de 2013. Em compensação, conseguiu um bom resultado na Copa Sul-Americana no mesmo ano: chegou até as quartas de final, onde foi eliminado pelo São Paulo, perdendo no Morumbi por 3 a 2 e empatando em casa por 0 a 0.

23:10 Na última Copa Libertadores, o Newell's Old Boys foi eliminado nas semifinais da competição. Os então comandados por Gerardo Martino, hoje técnico do Barcelona, caíram frente ao Atlético-MG, nos pênaltis, após vencerem por 2 a 0 na Argentina e perderem pelo mesmo placar no Horto.

23:00 Campeão do Clausura 2013, o Newell's Old Boys tem conseguido se destacar no futebol argentino nos últimos anos. Porém, os comandados de Alfredo Berti vêm de um péssimo retrospecto: estão a dez jogos sem conquistar uma vitória. A última foi contra o River Plate, por 1 a 0, jogando em casa, no dia 13 de outubro de 2013.

22:50 O Atlético Nacional dominou o futebol da Colômbia no último ano, conquistando o Apertura e o Clausura com méritos. Quando joga em casa, dificilmente é batido. Entre os anos de 2013 e 2014, o clube comandado por Juan Carlos Osorio realizou 42 partidas em seus domínios, perdendo apenas quatro vezes. Tem uma média de gols de 1,88 por jogo, contra 0,69.

22:40 Atlético Nacional e Newell's Old Boys fazem o segundo jogo da noite pelo Grupo 6, o grupo da morte desta edição da competição. O primeiro, que está sendo disputado entre Nacional do Uruguai e Grêmio, vai seguindo empatado sem gols. Portanto, quem vencer na partida de logo mais, começará a Copa Libertadores já como líder do grupo.

22:30 Boa noite, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 1ª rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores da América 2014! Atlético Nacional e Newell's Old Boys duelarão daqui a pouco, às 00h30, no Estadio Atanasio Girardot, em Medellín, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !