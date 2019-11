Borussia Dortmund enfrenta o Eintracht Frankfurt em busca da primeira vitória em casa no ano

Vencer em casa: praticamente uma obrigação para o Borussia Dortmund nesta 21ª rodada da 1.Bundesliga. Os aurinegros enfrentam o Eintracht Frankfurt pela segunda vez nesta semana, próximo sábado (15) às 12h30. No duelo anterior, válido pela Copa da Alemanha, o time de Dortmund saiu vitorioso por 1 a 0 em gol marcado pelo gabonês Aubameyang.

LEIA MAIS: Borussia Dortmund vence Eintracht Frankfurt e avança para a semifinal da DFB-Pokal

Reflexos de um jogo de mata-mata

Em entrevista coletiva realizada na manhã da última quinta-feira (13) pelo horário brasileiro, o técnico Jürgen Klopp foi perguntado sobre o clima intenso travado pelo atacante polonês Robert Lewandowski (BVB) e o zagueiro peruano Carlos Zambrano (SGE). Foram cerca de 6 momentos de desavenças entre ambos os jogadores, algumas disputas mais ríspidas, troca de discussões, cotoveladas, que foram controladas sem cartões pelo árbitro da partida, Knut Kircher.

Sobre essas ocorrências, Klopp apenas brincou: “Nosso tradutor pegou a camisa de Zambrano após o jogo, mas nenhum de nossos jogadores a quis.”. Em seguida, mais sério, falou sobre o comportamento de Lewandowski no duelo particular com o jogador peruano: “Se alguém sabe ficar calmo quando leva um chute, esse é Robert Lewandowski. Ele sabe como lidar com isso.”.

Lesões: um assunto frequente em Dortmund

Com o departamento médico sempre ocupado por um ou outro jogador, o assunto lesões tem-se tornado frequente em todas as entrevistas coletivas dadas por Klopp nessa temporada. Durante essa semana, novamente o volante Ílkay Gündogan se viu restringido dos treinamentos com o grupo.

Especulou-se na imprensa alemã a possibilidade do jogador sofrer de uma doença na coluna vertebral chamada Enpondilolistese, mas nada foi confirmado pelo Borussia Dortmund. O fato é que o jogador ficou ausente dos treinamentos pela persistente inflamação de um nervo em suas costas.

O volante Sven Bender, outra ausência importante no time titular do BVB, voltou aos treinamentos na última sessão. Segundo Klopp, o jogador correu intensamente e sem dores, deve voltar a ser relacionado para a partida do próximo sábado, junto com o meia-atacante Marco Reus. Ambos sofreram lesões musculares na goleada de 5 a 1 contra o Werder Bremen.

Eintracht Frankfurt busca vitória fora de casa

Vencer no Westfalenstadion não é exatamente algo impossível de se conseguir para um time visitante, tanto que a última vitória do BVB em seu estádio foi apenas no dia 30 de novembro de 2013, contra o Mainz 05.

Tendo consciência disso, o Eintracht Frankfurt busca vencer para sair da 12ª posição na tabela, após ter composto a zona de rebaixamento por algumas rodadas no início dessa temporada. Para esse objetivo, o jogo na Copa da Alemanha serve como um bom parâmetro.

O Eintracht Frankfurt soube criar boas chances ao explorar as principais deficiências do time do vale do Ruhr: bola aérea e tabelas nas costas dos laterais Schmelzer e Piszczek. Em uma dessas oportunidades, o meia Sebastian Rode perdeu uma ótima chance de abrir o placar em favor das águias, em bola cruzada rasteira na linha da pequena área.

A entrada de Jan Rosenthal no segundo tempo da partida na Commerzbank-Arena acrescentou qualidade técnica à equipe de Frankfurt. Repetir esse cenário é essencial para o Eintracht Frankfurt ter chances de vitória fora de casa, e aproveitar as oportunidades criadas.

Dados da Partida

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt é um jogo válido pela 21ª rodada da 1.Bundesliga, e será disputado no Signal Iduna Park (Westfalenstadion) no sábado (15) às 12h30. Transmissão lance a lance você acompanha aqui, na VAVEL Brasil.

Prováveis escalações

BVB: Weidenfeller; Piszczek, Sokratis, Friedrich, Schmelzer; Sahin, Kehl; Aubameyang, Mkhitaryan, Grosskreutz; Lewandowski.

SGE: Trapp, Jung, Madlung, Zambrano, Djakpa, Russ, Rode, Flum; Aigner, Schrök, Meier; Rosenthal.

Árbitro da Partida: Peter Sippel.