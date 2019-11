Bayern de Munique x Freiburg, Bundesliga

CRÔNICA: Mesmo jogando com time misto, Bayern goleia o Freiburg em casa.

90+1' Apita Guido Winkmann! Final de jogo em Munique! Bayern 4-0 Freiburg!

90' Höhn domina no peito e chuta, mas a bola vai pra longe do gol de Neuer.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Bayern! Pizarro recebe na esquerda, entra na área e chuta cruzado, sem chances para Baumann! Goleada em Munique! 4 a 0!

86' Schüster chuta de longe e Neuer apenas observa. Tiro de meta.

85' Incrível! Martínez recebe sozinho e de cara a cara para com o goleiro, chuta pra fora!

82' Cartão amarelo para Dante, do Bayern, por falta em Guédé.

80' Última alteração no Freiburg. Entra: Guédé e sai: Mehmedi.

78' Götze carrega a bola, corta pra perna direita e chuta, mas Fernandes desvia e Baumann faz a defesa sem sustos.

77' Última alteração no Bayern! Entra: van Buyten e sai: Robben.

76' Defesaça de Baumann! Pizarro recebe na entrada da área e chuta forte, Baumann espalma pra escanteio.

68' Mais uma mexida no Freiburg. Entra: Schüster e sai: Ginter.

67' Cartão amarelo para Kroos, do Bayern, por falta em Höhn.

65' Kroos ajeita pra perna esquerda e chuta, a bola passa tirando tinta da trave de Baumann!

64' O Freiburg também mexeu. Entra: Kerk e sai: Klaus.

63' Mais uma alteração no Bayern. Entra: Götze e sai: Lahm.

61' Primeira alteração no Bayern! Entra: Schweinsteiger, sai: Shaqiri.

57' Schweinsteiger se prepara para entrar na partida!

53' Müller recebe cruzamento de Pizarro e chuta, mas a bola sobe demais e a bola sai pela linha de fundo.

47' Cartão amarelo para Martínez, por falta em Ginter.

45' Apita Guido Winkmann! Começa o segundo tempo de Bayern 3-0 Freiburg.

13:20 Bayern mais uma vez domina o jogo. O Freiburg começou pressionando a saída de bola da equipe bávara e teve algumas chances, a maior delas com Mehmedi, que marcou um gol, mas em impedimento. Bayern teve a maior posse de bola e criou as melhores chances.

45' E sem dar acréscimos, Guido Winkmann apita o intervalo de jogo em Munique! Bayern de Munique 3 a 0 Freiburg.

44' IMPEDIDO! Schmid cruza pra Mehmedi que antecipa Dante e faz o gol, mas o bandeirinha marca o impedimento.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Bayern!! Shaqiri novamente! Toni Kroos ganha do zagueiro, entra na área e rola rasteiro para Shaqiri fuzilar Baumann! 3 a 0 para o Bayern!

37' UUUUUH!! Robben entra na área costura a defesa do Freiburg, mas chuta de direita e pra fora. Pra sorte do goleiro Baumann.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É do Bayern!! Shaqiri recebe um belo passe de calcanhar de Pizarro, ganha de Krmas, entra na área e fuzila Baumann! 2 a 0 para o time da casa!

30' Bayern segue tocando a bola, com o Freiburg tentando pressionar.

24' QUASE! Rafinha recebe de Robben e chuta forte, mas pra fora...

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Bayern!! É gol brasileiro! Contento cruza na área e Dante cabeceia firme pro gol, sem chances para o goleiro Baumann! 1 a 0 para o Bayern!

17' Cartão amarelo para Günter, por falta em Robben.

14 Pressão do Freiburg! Mehmedi ajeita para Ginter, que chuta forte e Neuer põe pra escanteio!

13' Schmid cobra a falta, mas na barreira. Lateral para o Freiburg...

12' Falta perigosa para o Freiburg! Sofrida por Mehmedi.

8' Darida ajeita para Ginter que chuta de fora da área, mas Neuer apenas observa a bola sair pela linha de fundo.

7' Shaqiri recebe de Lahm, ganha de Fernades e chuta na entrada da área, mas Höhn bloqueia o chute.

4' Martínez lança Robben, mas a bola sai pela linha de fundo.

1' O jogo mal começou e Pizarro já fez falta em Schmid.

12:30 Apita Guido Winkmann! Começa a partida em Munique!

12:28 Equipes no gramado! A partida começará em instantes...

12:15 Já temos imagens da partida. Allianz Arena lotado, como de costume.

12:00 Freiburg também escalado! Baumann; Sorg, Krmas, Höhn, Günter; Gelson Fernandes, Ginter, Schmid, Klaus; Mehmedi, Darida.

11:45 Bayern de Munique escalado! Neuer; Rafinha, Dante, Martínez, Contento; Lahm (capitão), Kroos; Shaqiri, Robben, Müller; Pizarro. No banco de reservas: Starke, Boateng, van Buyten, Thiago, Götze, Alaba, Schweinsteiger,

11:30 Para o confronto de logo menos, o treinador Pep Guardiola deverá preservar alguns titulares. uma vez que na terça-feira tem duelo contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões. Mesmo assim o treinador garante o máximo de seriedade dos seus comandados.

"Nossa prioridade por enquanto é o jogo contra o Freiburg. Jogaremos em casa e temos pelnas condições de fazer os três pontos. Pela distância que temos do segundo colocado, se fizermos a lição de casa até o fim, ficaremos com o caneco. Portanto, quero todos focados neste nosso próximo compromisso" - disse Guardiola.

Segundo o jornal alemão Bild, os brasileiros Dante e Rafinha, titulares na equipe do Bayern têm um dos salários mais baixos da equipe da Baviera. Ribery e Götze são so atletas mais bem pagos pelo clube.



A seguradora alemã Allianz, dona dos direitos comerciais da Allianz Arena e parceira do Bayern de Munique desde 2005, comprou cerca de 8% das ações do clube bávaro e injetou R$ 358 milhões na conta do Bayern nesta semana.



Pep Guardiola, técnico do Bayern, promoveu a re-estreia do meio campista Bastian Schweinsteiger no último jogo contra o Hamburgo, pela DFB-Pokal. Porém, o treinador afirma que ainda é cedo para coloca-lo como titular desde o início.



10:00 O Bayern, líder absoluto do campeonato, vem fazendo uma campanha que beira a perfeição: São 56 pontos, sendo 18 vitórias e apenas dois empates. A equipe da baviera ainda não perdeu na competição. Já o Freiburg, visitante no jogo de logo menos, é o atual 15º colocado, com 18 pontos e vê a ameaça de rebaixamento mais próxima a cada rodada.

9:30 Bom dia, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 21ª rodada da Bundesliga 2013/2014! Bayern de Munique e Freiburg duelarão daqui a pouco, às 12h30, na Allianz Arena, em Munique. Acompanhe à este jogo aqui conosco, !