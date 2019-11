Peñarol x Santos Laguna, Copa Libertadores

CRÔNICA: Em pleno Centenário, Santos Laguna domina e vence Peñarol

22:30 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Peñarol 0x2 Santos Laguna. Continue navegando pelo site, aproveite para conferir o conteúdo da Copa Libertadores e de seu clube favorito. Em instantes, a crônica da partida estará disponível. Ótima noite a todos! Até a próxima, grande abraço!

22:27 Pedro Caixinha, técnico do Santos Laguna, em entrevista coletiva: "A equipe entendeu exatamente o que queríamos demonstrar nesta partida". (Twitter)

22:25 O outro jogo do Grupo 8, que será entre Arsenal de Sarandí e Deportivo Anzoátegui, ocorrerá apenas no dia 25 de fevereiro, às 22h, horário de Brasília.

22:23 Confira a classificação provisória do Grupo 8 da Copa Libertadores da América após o jogo de hoje.

22:18 Com a vitória, o Santos Laguna lidera de forma isolada o Grupo 8, com seis pontos conquistados em dois jogos disputados. Já o Peñarol estaciona na terceira colocação, com apenas um pontinho conquistado em dois jogos.

22:13 Segundo tempo dominado pelo Santos Laguna. O Peñarol teve suas oportunidades, porém não foi eficiente e consequentemente não conseguiu sair do zero. Já a equipe mexicana, que não tinha nada a ver com isso, se aproveitou de uma jogada errada dos carboneros, já no final do jogo, e liquidaram a fatura. Esta é a segunda vitória seguidaSantos do Laguna na Copa Libertadores de 2014!

FIIIIIIIM DE JOGO! Não há tempo para mais nada! Peñarol 0x2 Santos Laguna!

49' Na cobrança, Dario Rodriguez comete a falta dentro da área e a arbitragem anota a infração.

48' Falta de Alanís em Hurtado. Boa chance para o Peñarol pelo menos diminuir o placar!

47' Jorge Fossati pensativo na beira do campo. Técnico uruguaio parece desolado com a derrota para o Santos.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SANTOS LAGUNA! Abella! Em contra-ataque fulminante, Renteria inverte para Abella e, nos acréscimos, Los Guerreros liquidam a fatura! Peñarol 0x2 Santos Laguna!

45' UUUUUUH! Orteman mata no peito e solta a bomba de fora da área; Alanis, no reflexo, afasta de cabeça!

45' Pedro Caixinha gasta o tempo e coloca mais um zagueiro em campo, para trancar sua defesa.

44' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS LAGUNA! Sai: Peralta, Entra: Araujo.

43' CARTÃO AMARELO PARA ABELLA, por cera.

42' Los Carboneros vão começando a deixar o Centenario.

41' Fossati esbraveja contra a arbitragem na beira do campo.

39' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS LAGUNA! Sai: Quintero, Entra: Rentería.

38' Santos Laguna vai tocando a bola para gastar o tempo.

37' Peñarol apenas observa o Santos Laguna jogar.

36' Falta de Quintero em Fernandez.

35' Aguiar realiza a cobrança cruzada e Alanis afasta.

34' Falta de Valdez em J Rodriguez. Vem bola na área do Santos!

33' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS LAGUNA! Sai: Cejas, Entra: Ceballos.

3 2' Mais uma grande chance desperdiçada pelo Peñarol! J Rodriguez recebe de Orteman, avança, entra na área e chuta por cima do gol de Sanchez!

31' Esta vai sendo a segunda vitória consecutiva do Santos Laguna na Copa Libertadores de 2014.

30' PERDEEEEEU! Após desarmar, Orteman avança pela esquerda e cruza para Hurtado. O peruano, quase na pequena área, domina mal e Oswaldo Sanchéz chega chutando a bola para a linha lateral.

29' Quintero carrega pela direita mas é desarmado por Orteman.

27' UUUUUH! J Rodriguez recebe passe de Aguiar, penetra rápido na área e chuta por cima do gol de Sánchez!

26' Problemas para Jorge Fossati. D Rodriguez e Macaluso sentem dores musculares e o técnico uruguaio só pode fazer mais uma substituição.

25' Quintero tenta passe para Peralta, mas Valdez afasta. Só dá Santos Laguna!

24' Cejas tenta cruzamento mas Albin afasta com facilidade.

23' Peñarol batendo cabeça em campo! Macaluso e Rodriguez correm para seus devidos posicionamentos e acabam esbarrando um no outro.

22' Quintero tenta cruzamento para Peralta, mas a defesa do Peñarol afasta o perigo.

21' Oswaldo Sánchez demora para cobrar o tiro de meta e Fossati reclama muito.

19' SUBSTITUIÇÃO NO PEÑAROL! Sai: Pacheco, Entra: J Rodriguez. Mais um Rodriguez em campo!

18' Resposta do Santos Laguna! Quintero recebe pela esquerda, tenta chutar mas é travado.

17' QUAAAAASE O PEÑAROL EMPATA! Zalayeta vê Pacheco penetrando a área do Santos e toca rapidamente para ele. O meia recebe, ajeita e chuta forte, mas para fora.

15' Peralta tenta passe para Quintero, mas Castillo sai do gol para ficar com ela.

14' Jorge Fossati começa a tomar providências para tentar reverter a desvantagem no placar.

13' SUBSTITUIÇÃO NO PEÑAROL! Sai: R Rodriguez, Entra: Hurtado.

12' O peruano Hurtado vem aí!

11' Peñarol toca a bola no campo de defesa.

9' A torcida do Santos Laguna é pequena, mas eles conseguem fazer um barulho! Os mexicanos estão animados!

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO SANTOS LAGUNA! Lacerda! O defensor uruguaio aparece como elemento surpresa na área do Peñarol, recebe cruzamento de Quintero e manda a bola rasteirinha para o fundo das redes! Santos Laguna na frente!

7' QUASE! Orteman recebe cruzamento, dá de cabeça, mas erra o alvo.

6' UUUUUUUUH! Zalayeta recebe cruzamento, solta a bomba, mas a zaga santista intercepta!

5' CARTÃO AMARELO PARA R RODRIGUEZ, por falta em Orteman.

4' Alanis e Abella trocam passes no campo de ataque, tentando penetrar na defesa carbonera.

3' Santos Laguna detém a posse de bola, Peñarol inteiro no campo defensivo.

2' Rodriguez, do Santos, cobra escanteio mas Orteman efetua o corte.

1' Zalayeta tenta armar jogada com Rodriguez, mas a bola não chega no capitão carbonero.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para Peñarol x Santos Laguna!

21:20 Tudo pronto para o início do segundo tempo.

21:19 Os clubes voltam com a mesma formação paraa segunda etapa.

21:18 18 minutos depois, o Peñarol volta ao gramado.

21:16 Santos Laguna de volta ao gramado.

21:14 Confira as principais estatísticas deste primeiro tempo de Penãrol x Santos Laguna (Twitter)

21:05 Santos Laguna muito mais agressivo na primeira etapa. Grande parte das suas chances saíram de falhas na marcação do Peñarol, que começou o jogo muito bem postada. Mesmo com as chances, a equipe de Pedro Caixinha não conseguiu abrir o placar. O Peñarol pressionou no final da etapa inicial, mas também não marcou seu gol.

FIIIIIIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, o brasileiro Heber Roberto Lopes encerra a primeira etapa. Peñarol 0x0 Santos Laguna!

44' Orteman tenta passe para Aguiar, mas é interceptado por Rodriguez.

43' Torcida do Peñarol esbanja um cartaz nas arquibancadas pedindo para que a violência seja extinta dos estádios. #PazNosEstádios

42' Pedro Caixinha analisa sua equipe do lado de fora do campo com uma feição séria.

41' Orteman trabalha a bola com Albin no seu campo de defesa.

39' Na cobrança, o avançado cruza e Valdez faz o corte.

38' Quintero tem falta para cobrar pela direita. Boa chance para o Santos!

36' Santos Laguna tenta puxar contra-ataque com Cejas, mas é interceptado.

35' UUUUUUUUUH! Fernandez penetra pela esquerda, toca para o meio e Pacheco quase manda para o fundo do gol! Alanis, preciso, chegou para realizar o corte. Quase o Peñarol abre o placar!

33' Que isso, Orteman? O volante do Peñarol tenta realizar jogada individual, pisa na bola e ela acaba escapando.

31' SANCHEZ! Aguiar realiza descida rápida pelo meio de campo e chuta forte, para boa defesa do goleiro mexicano!

30' Zalayeta trabalha a bola pela esquerda, cruza errado e Sanchez fica fácil com ela.

27' UUUUUH! Após cobrança de escanteio, Dario Rodriguez fica com a sobra e chuta forte. A zaga do Santos, atenta, consegue fazer o corte.

25' Após cobrança de falta, Zalayeta tenta ajeitar de cabeça, mas entrega de graça para o Santos.

22' Dario Rodriguez comete mais uma falta e leva uma dura da arbitragem. O capitão do Peñarol já tem cartão amarelo.

20' Cejas é derrubado pela direita e a arbitragem nada marca.

18' Zalayeta rola para Pacheco, que se atrapalha inteiro e não consegue finalizar.

16' Alanis tenta puxar ataque, mas acaba cometendo a falta.

14' CARTÃO AMARELO PARA DARIO RODRIGUEZ, por falta em Cejas.

13' Rodriguez, do Santos Laguna, cobra falta e Rodriguez, capitão do Peñarol, afasta o perigo.

12' Quintero tenta lançamento para Peralta, mas Dario Rodriguez tira mais uma.

10' UUUUH! Quintero tenta chute de fora da área, mas Castillo realiza boa defesa.

9' Quintero tenta partir na velocidade, mas é bloqueado pelo capitão Rodriguez.

7' Cejas e Rodriguez vão trabalhando a bola no campo de ataque do Peñarol.

5' O Santos tenta penetrar no campo de ataque do Penãrol, porém para na forte marcação montada por Fossati.

4' Santos Laguna toca a bola no seu campo defesa.

2' O Peñarol tenta responder com Zalayeta, mas o avançado é travado.

1' Mesmo sem ângulo, Peralta tenta o chute pela direita, mas a bola vai para fora.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Peñarol x Santos Laguna!

20:18 Pedro Caixinha, técnico do Santos Laguna, tem em seu banco os seguintes jogadores: Gonzalez, Ibañez, Rentería, Ceballos, Herrera, Araujo e Salinas.

20:17 Silva, Viera, Novick, Rodriguez, Toledo e Hurtado. Este é o banco do Peñarol. Estas são as cartas nas mangas de Jorge Fossati.

20:16 Tudo pronto para o início da partida!

20:14 A torcida do Peñarol faz uma festa incrível, como saudação ao seu time!

20:12 Esta é apenas a segunda vez que o Santos Laguna participa da Copa Libertadores da América. A primeira vez foi em 2004, quando foi do Grupo do Cruzeiro.

20:11 Peñarol e Santos Laguna vão entrando no gramado.

20:08 Santos Laguna escalado! Oswaldo Sánchez, Figueroa, Lacerda, Alanís, Abella, Rodriguez, Cejas, Rodriguez, Calderón, Peralta, Quintero.

20:05 Peñarol escalado! Castillo, Macaluso, Rodríguez, Valdez, Albín, Orteman, J Rodriguez, Aguiar, Pacheco, Zalayeta, Fernández.

20:00 No momento, em Montevidéu fazem 25ºC. A umidade relativa do ar está em 74% e os ventos sopram por 13km/h.

19:55 Quem apita o jogo entre Peñarol x Santos Laguna de logo mais é o brasileiro Heber Roberto Lopes, auxiliado pelos bandeirinhas Marcelo Carvalho Van Gasse e Rodrigo Pereira Joia. O quarto árbitro da partida é o uruguaio Fernando Falce.

19:45 Pelo Grupo do Botafogo, Independiente del Valle e Unión Española duelam às 22h30, horário de Brasília. O líder do Grupo 2 é o Fogão, que venceu em sua estreia o San Lorenzo, pelo placar de 2 a 0.

19:40 Penãrol e Santos Laguna estão em campo para aquecimento.

19:30 Já o Santos Laguna não tem dúvidas de como escalar seu time e vai a campo com o que tem de melhor. Após vencerem sua primeira partida pela Copa Libertadores, contra o Arsenal de Sarandí por 2 a 0, os mexicanos contaram com o empate entre Peñarol e Deportivo para terminarem a primeira rodada líderes. Fora isso, na última sexta (14), venceram, pelo Campeonato Mexicano, a equipe do Chivas Guadalajara, por 3 a 2. Esta vitória aumentou ainda mais a moral da equipe de Pedro Caixinha.

19:20 O técnico Jorge Fossati confirmou, após a partida contra o Deportivo Anzoategui, que faria mudanças em seu elenco. Silva será sacado e dará lugar a Albín na lateral esquerda. No ataque, o uruguaio tem dúvidas quanto a quem escalar: Jonathan Rodríguez e Mauro Fernández disputarão a vaga de companheiro de Zalayeta.

19:15 O Peñarol vem preparado para esta partida. O time ficou uma semana sem jogar, pois teve uma folga do Campeonato Uruguaio no último final de semana. O foco do time está inteiro para a Copa Libertadores.

19:05 Já o Santos Laguna não tem invencibilidade no ano de 2014, porém vem de um retrospecto regular. De nove jogos disputados neste ano, foram quatro vitórias, quatro empates e uma única derrota. Nos seus últimos cinco jogos, os comandados de Pedro Caixinha venceram três vezes e empataram duas.

18:55 O Penãrol está invicto no ano de 2014. Até agora, os comandados de Jorge Fossati disputaram três jogos, dois pelo Campeonato Uruguaio e um pela Copa Libertadores. Foram dois empates e uma vitória. Invicto, porém sem empolgar o seu torcedor.

18:50 O duelo entre Peñarol e Santos Laguna é válido pelo Grupo 8 da atual Copa Libertadores. No mesmo grupo estão os venezuelanos do Deportivo Anzoategui e os argentinos do Arsenal de Sarandí.

18:45 Peñarol e Santos Laguna fazem o primeiro jogo da noite pela Copa Libertadores. Mais tarde, às 22h30, Independiente del Valle e Union Española duelam no Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos, em Sangolquí - Colômbia.

18:30 Boa noite, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 2ª rodada da Copa Libertadores da América de 2014! Peñarol e Santos Laguna duelarão daqui a pouco, às 20h15, no Estadio Centenario, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !