Em Nuñez, Godoy Cruz vence o River Plate com gol no último minuto

Em partida válida pela terceira rodada do Torneio Final da Argentina, o Godoy Cruz venceu o River Plate por 2 a 1. A partida, que foi realizada no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, teve gols de Cavenaghi, para o River, e Grimi e Rodríguez , para o Godoy.

Com a derrota, o River Plate fica com 4 pontos na competição, ficando na 9º posição ao menos até amanhã, quando pode ser ultrapassado por outras equipes. Já o Godoy vai para a 6º colocação, com 6 pontos.

Na próxima rodada, o River enfrenta o Colón, fora de casa, no próximo domingo (23), às 21h30 de Brasília. O Godoy recebe o Rosário Central, na próxima segunda (24), às 17h de Brasília.

Gols e muita movimentação

River e Godoy Cruz fizeram um bom primeiro tempo, porém sem grandes chegadas das duas equipes, exceto os dois gols. As grandes chegadas da equipe da casa aconteceram com Carbonero, pelo lado direito. Por lá, o jogador colocava velocidade e complicava a zaga do Godoy - muito bem postada, por sinal.

Os primeiros dez minutos foram de muita pressão Millonaria. No entanto, a zaga do Tomba estava muito bem postada e não deixava o adversário criar perigo. Só que em uma hora, com absolutamente certeza, o Godoy deixaria uma brecha. Pois bem, aos 10 minutos, após receber lançamento de Lanzini, Carbonero, dentro da área, nem dominou e, de primeira, tocou para o artilheiro Cavenaghi. Sozinho, o ídolo do River só colocou a bola para o fundo das redes.

Melhor, o River parecia que chegaria ao gol mais uma vez. Logo depois do tento marcado por Cavenaghi, mais precisamente três minutos depois dele, Carbonero fez grande jogada pela direita, cruzou e Lanzini chegou batendo. Porém, a bola, antes de chegar ao pé do jogador, quicou e complicou o chute, que saiu por cima do gol.

O Godoy Cruz não chegava ao gol de Barovero, mas resolveu chegar aos 16, em um escanteio. Nele, a jogada foi ensaiada e Fernández chutou de fora da área. O goleiro do River defendeu, mas soltou a pelota nos pés de Grimi, que a colocou no fundo do gol.

Depois desses minutos de grande futebol, a partida parou e o Godoy conseguiu dominar o meio campo, mas sem muita eficiência. Aos 30 minutos, porém, Carbonero fez grande jogada e tocou para Lanzini, que chutou na saída do goleiro para a defesa do mesmo.

Sem grandes emoções, mas com gol no último minuto

Muito diferente da primeira etapa. É assim que podemos resumir o segundo tempo de River e Godoy Cruz. Todos em Nuñez estava esperando um grande segundo tempo, muito em função do que tinha sido o primeiro. No entanto, o que viram foi um Millonario tentando chegar, mas sendo bem marcado pela zaga do Tomba, que chegava bem nos contra-ataques.

Aos 30 minutos, o Godoy Cruz teve um gol anulado. Só que, obviamente, ninguém imaginou que aquela jogada poderia ser um indício do que viria mais pra frente. Aos 48 minutos, Rodríguez recebeu dentro da área e fez o gol da vitória do Godoy Cruz.

Resultados desta quarta (19)

Em casa, o Quilmes perdeu para o Colón por 2 a 0. Também em casa, o Argentinos Juniors perdeu para o San Lorenzo também por 2 a 0. O único mandante que venceu foi o Estudiantes, diante do Lanús. 2 a 1.