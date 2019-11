Hamburgo x Borussia Dortmund, Bundesliga

13:30 Muito obrigado a você que acompanhou esse jogo com a gente, amigo leitor da VAVEL Brasil! Em instantes, a crônica da partida estará disponível. Uma boa tarde e até a próxima!

Confira a classificação da Bundesliga após as partidas deste sábado

13:25 Jogadores saúdam a torcida na Imtech Arena. Que aplaude e canta de pé para o time que faz uma grande atuação hoje.

13:20 O Augsburg está vencendo o Freiburg por 3 a 2. Com esse resultado, o Hamburgo passa o Freiburg no saldo de gols e sai da zona do rebaixamento. Grande estreia de Mirko Slomka!

90+3' Apita Felix Brych! Fim de jogo na Imtech Arena! Grande vitória do time da casa, que não vencia desde novembro! Hamburgo 3 a 0 Borussia Dortmund.

90+1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É do Hamburgo!!! Calhanoglu cobra a falta de longe, sem barreira, a bola encobre Weidenfeller que estava adiantado e entra! 3 a 0 pro Hamburgo!!

90' Teremos 3 minutos de acréscimos na Imtech Arena.

89' Cartão amarelo para Marco Reus, por falta em Rincon.

85' Cartão amarelo para Jacques Zoua, por falta em Reus.

84' Primeira alteração no Hamburgo. Entra: Jacques Zoua e sai: Lasogga.

81' Reus aproveita jogada de Mkhitaryan e solta o chute forte, mas a bola vai por cima do gol.

79' Schmelzer arrisca de longe, a bola vai por cima do gol de Adler.

76' Calhanoglu ganha de Sokratis, entra na área e toca para Lasogga, que é travado por Sahin. Escanteio para o Hamburgo.

74' Última mexida no Borussia. Entra: Hofmann e sai: Grosskreutz.

70' Outra defesa de Adler! Reus bate mais um escanteio, Piszczék cabeceia forte, obrigando o goleirão do Hamburgo a fazer mais uma grande defesa!

69' DEFESAÇA DE ADLER! Reus cobra o escanteio, Ducksch domina e chuta forte, o goleiro do Hamburgo faz ótima defesa!

68' Mais uma alteração no Borussia. Entra: Ducksch e sai: Lewandowski.

67' Segue Hamburgo 2-0 Borussia Dortmund.

66' Félix Brych anula o terceiro gol do Hamburgo, que foi marcado por Djourou. O árbitro pegou uma falta de Rajkovic em cima de Sokratis.

63' UHHHH! Aubameyang recebe cruzamento de Piszczék e manda de voleio, Adler faz grande defesa! No rebote, Lewandowski faz falta no goleiro hamburguês.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Hamburgo!!! Arslan deixa Lasogga na cara do gol, o artilheiro do Hamburgo na temporada amplia para o time da casa! 2 a 0 Hamburgo!

57' Calhanoglu levanta pra área e Rajkovic sobe sozinho pra cabecear, mas pra fora.

54' Aubameyang leva cartão amarelo após entrada criminosa em cima de Arslan.

48' Marco Reus recebe na entrada da área e chuta forte, mas a bola passa a esquerda de Adler.

46' O Borussia Dortmund mexeu no intervalo. Entrou: Marco Reus e saiu: Bender.

45' Bola rolando no segundo tempo!

12:20 Jogo bastante movimentado na Imtech Arena. Mirko Slomka trancou o time do Hamburgo pra esse jogo, saindo apenas nos contra ataques. Borussia tentou criar as chances para marcas, mas a defesa do time hamburguês encontra-se bem postada. No fim do primeiro tempo, em boa jogada de Lasogga, Jiracek de cabeça abriu o placar para o Hamburgo.

45+1' Apita Felix Brych! Intervalo de jogo na Imtech Arena. Hamburgo 1-0 Borussia Dortmund.

43' AFASTA A ZAGA! Confusão na área do Hamburgo, Mkhitaryan pega o rebote e chuta, mas Rajkovic manda pra longe.

41' GOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Hamburgo! Lasogga cruza para Jiracek chegar de cabeça e abrir o placar na Imtech Arena! 1-0 para o time da casa!

34' Badelj recebe de Calhanoglu e chuta de longe, mas Weidenfeller faz a defesa sem sustos.

28' Schmelzer cruza para Lewandowski, que se antecipa a Djourou e finaliza, mas pra fora.

27' Hamburgo segue trancado na defesa. Borussia tenta furar o bloqueio.

18' QUASE! Mkhitaryan recebe de Bender e chuta, a bola desvia em Djourou e vai pra escanteio!

15' Jiracek recebe de Calhanoglu, corta pra direita e chuta, mas Weidenfeller faz a defesa com tranquilidade.

14' Jansen vai a linha de fundo e cruza, tentando achar Lasogga, mas Schmelzer afasta de cabeça.

8' Schmelzer cruza para Aubameyang, mas Djourou antecipa e manda pra longe.

2' Jiracek recebe de Jansen e finaliza, mas a bola sai fraco e vai pra fora.

1' Borussia toca a bola no campo de ataques nos primeiros minutos.

11:30 Apita o árbitro! Bola rolando para Hamburgo x Borussia Dortmund!

11:27 Equipes prontas para entrar ao gramado! A partida começará em intantes...

11:15 No banco de reservas do Borussia: Langerak, Sarr, Kehl, Jojic, Hofmann, Reus, Ducksch. No Hamburgo: Drobny, Sobiech, Macienne, Dieckmeier, Tah, John, Jacques Zoua.

11:00 Saíram as escalações! Borussia Dortmund: Weidenfeller, Piszczék, Sokratis, Friedrich, Schmelzer; Bender, Sahin, Grosskreutz, Mkhitaryan, Aubameyang; Lewandowski. Hamburgo: Adler; Westermann, Sobiech, Djourou, Rajkovic, Jansen; Rincon, Badelj, Jiracek, Arslan, Calhanoglu; Lasogga.

9:45 Já no Hamburgo, Mirko Slomka, que faz a sua estreia, mexeu bastante na equipe que atuando ultimamente. Além disso, o time hamburguês terá o desfalque do capitão Rafael van der Vaart, que segue lesionado. O provável time do Hamburgo para esta partida deverá ser: Adler; Dieckmeier, Djourou, Rajkovic, Jansen; Westermann, Rincon, Arslan; Jiracék, Ilicevic; Lasogga.

9:30 Para a partida de logo menos, o técnico do Borussia, Jürgen Klopp, não contará com algus jogadores que seguem lesionados. São eles a dupla de zaga considerada titular, Subotic e Hümmels, além do meia Marco Reus. No restante da equipe, Klopp deve escalar o que tem de melhor, com Weidenfeller, Piszczék, Sokratis, Friedrich, Schmelzer; Bender, Sahin, Grosskreutz, Mkhitaryan, Aubameyang; Lewandowski.

9:00 O Hamburgo, que vive péssima fase, recentemente trocou de treinador. O holandês Bert van Marwijk deu lugar à Mirko Slomka, alemão de 46 anos que treinou o Hannover até o final de 2013. O novo treinador fará a sua estreia à frente do time hamburguês.

8:45 Jogo de vida ou morte para a equipe da casa, o Hamburgo. O time comandado por Mirko Slomka precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Caso vença, o Hamburgo vai a 19 pontos, empatando com o Stuttgart, atual 15º colocado. Já o Borussia, se encontra em uma posição bem mais confortável. A equipe vem de três vitórias seguidas, sendo duas delas por goleada: 5-1 contra o Werder Bremen, fora de casa, além dos 4-0 contra o Eintrach Frankfurt, conquistados em casa, na última rodada.

8:30 Muito bom dia, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão de uma partida da 22ª rodada da Bundesliga 2013/2014! Hamburgo x Borussia Dortmund duelarão daqui a pouco, às 11h30, na Imtech Arena, em Hamburgo e você acompanhará todos os lances deste grande jogo aqui, conosco!