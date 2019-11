Hannover x Bayern de Munique, Bundesliga

CRÔNICA: Bayern passeia em Hannover e abre 19 pontos de vantagem na liderança da Bundesliga

Confira a classificação da Bundesliga após o término da 22ª rodada

15:30 Com a derrota, o Hannover estaciona no 11º lugar, com 24 pontos conquistados em 22 jogos. Já o Bayern, 62 pontos em 22 jogos, 62 pontos conquistados de 66 possíveis. Que temporada que faz o clube da Baviera!

FOTO: Agora, são 19 pontos que separam o Bayern do segundo colocado, Bayer Leverkusen. O time comandado por Pep Guardiola vai nadando de braçada na Bundesliga! (Twitter)

15:24 Em alguns raros momentos, o Hannover tentou fazer o seu golzinho de honra, mas esbarrou nos inspirados Boateng, Martinez - que mais uma vez jogou de zagueiro, e também em Starke, que realizou ótima defesas na primeira etapa.

15:21 Segundo tempo inteiro do Bayern. Após os gols marcados por Müller e Mandzukic, Guardiola queria mais: tirou o maestro bávaro, Bastian Schweinsteiger, e colocou Claudio Pizarro. O que era uma promessa de uma goleada histórica, não se concretizou: com um ótimo placar de 4 a 0 conquistado fora de casa, o eficiente Bayern preferiu trocar passes no seu campo defensivo e esperar o tempo passar.

FIM DE JOGO NA HDI-ARENA! Novamente sem acréscimos, Knut Kircher encerra a partida! Mais um passeio do Bayern! Hannover 0x4 Bayern de Munique!

89' Huszti cobra forte e Marcelo não consegue cabeceá-la.

88' Falta de Kroos em Huszti. Vem bola na área do Bayern!

87' Hannover tenta pressionar neste finalzinho de jogo.

86' Martinez! Rajtoral tenta cruzar para Rudnevs, mas o espanhol faz ótimo corte!

85' Pocognoli faz falta dura em Robben, dentro da área, e a arbitragem nada marca.

FOTO: No banco do Bayern, Neuer é só sorrisos! (Twitter)

84' Rudnevs tenta chute de fora da área, mas não oferece perigo ao gol de Starke.

83' Bayern trabalha a bola no campo de ataque.

82' Falta de Rajtoral em Kroos.

81' STARKE! Schulz chuta forte, de longe, e o goleiro do Bayern realiza ótima defesa!

80' Hannover tenta pressionar o Bayern! Troca passes no campo de ataque.

79' Huszti e Schmiedebach trabalham bola no campo de ataque do Hannover.

VÍDEO: Quarto gol do Bayern de Munique, marcado pelo croata Mario Mandzukic.

VÍDEO: O gol de Müller, terceiro do Bayern no jogo. Destaque para a linda assistência de Mario Mandzukic, de letra.

78' SUBSTITUIÇÃO NO HANNOVER! Sai: Diouf, Entra: Sobiech.

77' Robben tenta penetrar na área do Hannover, mas é desarmado.

76' Boateng e Alaba trabalham pela esquerda defensiva.

75' Bayern toca bola no campo de defesa.

74' Atual formação do Bayern: Starke - Alaba, Martinez, Boateng, Rafinha - Lahm, Thiago, Kroos, Robben - Mandzukic, Pizarro. Formação ultra ofensiva!

73' Bayern agora com dois matadores em seu ataque: Mario Mandzukic e Claudio Pizarro. Está 4 a 0, mas Guardiola ainda quer mais!

VÍDEO: Schweinsteiger parece não ter gostado da substituição, tendo inclusive, ao que parece, uma breve discussão com Guardiola. Polêmico!

72' Mesmo com Mandzukic tendo sentido na dividida com Rajtoral, quem sai é o maestro do Bayern, Bastian Schweinsteiger. O meia sai muito aplaudido pela torcida bávara!

72' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai: Schweinsteiger, Entra: Pizarro.

71' Robben tenta mandar a bola pra canhota, mas Pocognoli faz o corte.

70' Em dividida com Rajtoral, Mandzukic sente e cai no gramado. Guardiola já chama Pizarro para o jogo.

69' Hannover tenta ataque pela direita com Rajtoral, mas Thiago faz o corte.

FOTO: Mandzukic, o autor do quarto gol do Bayern no jogo! (Twitter)

68' SUBSTITUIÇÃO NO HANNOVER: Sai: Stindl, Entra: Andreasen.

67' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai: Götze, Entra: Kroos.

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BAYERN DE MUNIQUEEE! MANDZUKIC!!! O croata finalmente deixa o seu na partida! Após mais um cruzamento de Rafinha, Mandzukic sobe mais que a zaga do Hannover e deixa o seu no jogo!! Hannover 0x4 Bayern de Munique!

65' Quase um golaço! Mandzukic recebe cruzamento de Rafinha e, de voleio, manda de primeira, mas a bola bate na canela e vai para fora.

64' Posse de bola: Hannover 34%, Bayern de Munique 66%.

63' Autor de dois gols na partida, Müller sai muito aplaudido pela torcida bávara!

62' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai: Müller, Entra: Robben.

61' Lindo! Rudnevs realiza jogada pela esquerda, mas o lateral Alaba faz belo corte!

60' Robben vem aí!

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUE! Müller de novo! Segundo dele no jogo, terceiro do Bayern! Após lindo passe de Mandzukic, de letra, Müller recebe dentro da área e marca seu 10º gol na Bundesliga! Hannover 0x3 Bayern!

58' Starke de novo! Huszti recebe boa bola pela direita, tira Starke da jogada e bate para o gol, mas acaboa demorando muito e o goleiro bávaro consegue fazer a intervenção.

57' Götze recebe bom passe de Müller, tenta o chute, mas é travado por Schmiedebach.

56' Twitter do Bayern elogia boas defesas de Starke.

56' STARKE! Agora sim o goleiro do Bayern trabalha bem! Prib realiza cruzamento para Diouf que solta cabeçada certeira. Starke se joga e realiza boa defesa.

55' UUUUUH! Alaba recebe bola dentro da área, tenta passe para Mandzukic, mas é desarmado!

54' Rajtoral tenta cruzamento para Rudnevs, mas a bola vai tranquila para Starke. O goleiro do Bayern pouco trabalhou no jogo.

53' Rafinha e Schweinsteiger trabalham a bola pela direita.

52' Torcida do Hannover começa a vaiar o Bayern. O time de Pep Guardiola fica trocando passes, apenas esperando o time da casa dar brechas na defesa.

51' Müller, Lahm e Rafinha trabalham a bola no campo de ataque. O Hannover está fechado por inteiro.

50' Bayern trabalha a bola no campo de defesa sem pressa.

FOTO: Destaque do jogo, Schweinsteiger disputa bola com Rudnevs. (Twitter)

49' UUUUH! Martinez realiza belo corte mas a bola cai para Rudnevs, que chuta forte, de fora da área. A bola passa por cima do gol de Starke!

48' Robben e Kroos no aquecimento!

47' No outro jogo do domingo da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt tropeçou em casa e empatou com o Werder Bremen por 0 a 0. O time da casa tinha, desde os 30 minutos do primeiro tempo, um jogador a mais, e não soube aproveitar sua vantagem numérica em campo.

46' Bayern toca a bola no campo de defesa.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para Hannover 0x2 Bayern de Munique!

14:34 Times voltam para a segunda etapa sem alterações. Tudo pronto para o reinício do jogo!

14:33 Bayern volta ao gramado da HDI-Arena, sob vaias da torcida do time da casa.

14:32 Só o Hannover de volta ao gramado. Bayern ainda está no vestiário.

14:30 Time do Hannover vai voltando ao gramado da HDI-Arena.

VÍDEO: O segundo gol do Bayern na partida, marcado por Thiago Alcântara. Destaque para a precisão do passe dado por Schweinsteiger.

14:23 Será qe o Hannover conseguirá a reação no segundo tempo? Continue ligado conosco, e !

14:21 Primeiro tempo começou com chances para os dois lados. A partir do gol de Thomas Müller, o Bayern passou a dominar mais a partida e o Hannover a tocar menos na bola. Com mais posse, o time da Baviera conseguiu trabalhar com mais profundidade as suas jogadas e as chances começaram a surgir. Com a posse já elevada, o gol de Thiago Alcântara acabou saindo. Grande destaque do primeiro tempo fica para Bastian Schweinsteiger que, dando dois passes precisos, saíram os dois gols do time de Pep Guardiola na primeira etapa.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, Knut Kircher encerra a primeira etapa. Hannover 0x2 Bayern de Munique!

44' Thiago trabalha bola com Lahm no campo de ataque.

VÍDEO: O primeiro gol da partida, marcado por Thomas Müller.

43' Falta de Rafinha em Diouf.

42' Schweinsteiger, Martinez, Alaba, Thiago Alcântara e trocam passes na defesa.

41' Hannover tenta recuo para Zieler, que se atrapalha e quase cede escanteio.

40' Müller tenta cruzamento para Mandzukic, mas chuta forte demais e passa pelo croata.

39' Bayern troca passes no campo de ataque, esperando a zaga do Hannover dar um brecha, para assim atacar.

38' Posse de bola: Hannover 34%, Bayern de Munique 66%.

37' Desde a falta que sofreu no minuto 23, quando Rafinha tomou o cartão amarelo, Bittencourt mancava em campo. Alteração forçada, feita por Tayfun Korkut.

36' SUBSTITUIÇÃO NO HANNOVER! Sai: Bitencourt, Entra: Prib.

35' Schweinsteiger vai se tornando o maestro bávaro na partida!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUEEE! Thiago Alcântara! O filho de Mazinho recebe ótimo passe de Schweinsteiger e solta a bomba, para marcar o segundo do time da Baviera no jogo! Hannover 0x2 Bayern!

33' Novamente, Marcelo e Mandzukic batem boca.

32' ZIELEEEER! Thiago recebe pela direita e cruza para Müller, que chuta forte. Zieler se joga na direita e realiza grande defesa!

31' UUUUUUH! Mandzukic recebe de Rafinha e chuta de primeira, para boa defesa de Zieler!

30' Agora o time da Baviera toca a bola no campo de ataque. A bola vai de pé em pé.

29' Bayern vai tocando bola pelo seu campo defensivo.

28' Bittencourt tenta jogada pela esquerda mas Rafinha providencia o corte.

27' CARTÃO AMARELO PARA HUSZTI, por falta em Schweinsteiger.

26' Na comemoração: samba! Müller e Rafinha, autor do gol e responsável pela assistência, sambaram na HDI-Arena!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BAYERN DE MUNIIIIIIIQUE! Müller! Schweinsteiger dá um tapa de primeira para Rafinha, que avança pela direita e faz cruzamento perfeito para Thomas Müller abrir o placar de cabeça! Hannover 0x1 Bayern!

24' Diouf recebe de Bittencourt muito à frente e a arbitragem marca impedimento.

23' CARTÃO AMARELO PARA RAFINHA, por falta em Leonardo Bittencourt.

22' Bayern tenta armar jogada pela direita, mas a defesa do Hannover, atenta, faz o corte.

21' CARTÃO AMARELO PARA DIOUF, por empurar Boateng pelo pescoço enquanto o jogo estava parado.

20' Rafinha está caído no gramado, após dividida com Bittencourt.

19' Rudnevs tenta armar jogada pela direita, mas Boateng realiza o corte.

18' Diouf avança pela esquerda e toca para Pocognoli, que é travado por Boateng na hora do chute.

17' Falta de Götze em Huszti.

16' Starke! Rudnevs avança pela direita, Starke sai do gol e fecha o ângulo do jogador da Lituânia.

15' Marcelo e Mandzukic batem boca e apontam o dedo um para o rosto do outro. A arbitragem não vê a discussão.

14' Lahm cobra e Diouf afasta de direita.

13' Alaba cobra de esquerda e Stindl providencia o corte. Escanteio para o Bayern.

12' Huszti empurra Schweinsteiger e a arbitragem marca a infração. Falta perigosa para o Bayern!

11' Olha o Boateng! O zagueirão bávaro realiza bela jogada pela esquerda, finta Schmiedebach e chuta cruzado. Zieler realiza defesa tranquila.

10' Falta de Rudnevs em Martinez.

9' Lahm tenta mais um cruzamento para Mandzukic, mas Schulz faz o corte.

8' Pocognoli realiza cruzamento pela esquerda, mas Martinez faz o corte.

7' Martinez dá carrinho para tirar bola de Leonardo Bittencourt, mas a arbitragem marca falta.

6' Rajtoral trabalha a bola com Huszti no campo de ataque do Hannover, mas Götze volta para ajudar a defesa bávara e realiza o corte.

5' Falta de Mandzukic em Marcelo.

4' Bayern vai trocando passes no campo de defesa.

3' UUUUH! Lahm cruza para Mandzukic, mas Marcelo consegue efetuar o corte!

2' O meio de campo do Bayern hoje conta com Schweinsteiger mais a frente. Schweini joga no meio central, com Götze pela ponta esquerda e Müller na direita.

1' Rudnevs tenta cruzamento pela esquerda, mas Martinez corta.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Hannover x Bayern de Munique!

13:29 Tudo pronto para o início do jogo!

13:27 Pep Guardiola coloca em campo um Bayern totalmente diferente do que goleou o Freiburg. São seis alterações!

13:26 Hannover e Bayern de Munique estão em campo em definitivo! O jogo já vai começar!

13:20 HDI-Arena neste instante! Torcidas aos poucos vão lotando o estádio para o Hannover x Bayern de Munique de logo mais! (Twitter)

13:17 As equipes estão em campo para aquecimento.

13:15 Apenas 15 minutos para o início do jogo! O tempo em Hannover é bom. Fazem 10ºC no momento e o céu está ligeiramente nublado.

13:09 Quem apita o Hannover x Bayern de Munique de logo mais é Knut Kircher, auxiliado por Robert Kempter e Thorsten Schiffner. O quarto árbitro da partida é Christian Gaittelmann.

FOTO: Promocional do Hannover, para o jogo de daqui a pouco. (Facebook)

13:00 Hannover escalado! Zieler - Rajtoral, Marcelo, Schulz, Pocognoli - Huszti, Schmiedebach, Stindl, Bittencourt - Rudnevs, Diouf

FOTO: Escalação inicial do Bayern de Munique para o jogo de logo mais. (Facebook)

12:50 Eintracht Frankfurt e Werder Bremen fazem o outro jogo do domingo da Bundesliga. A partida segue 0 a 0.

12:49 Esta será a primeira partida que Manuel Neuer ficará no banco, na temporads 2013/2014 do Bayern.

12:48 Bayern de Munique chegando à HDI-Arena. (Twitter)

12:47 Banco do Bayern de Munique: Neuer - Dante, van Buyten, Robben, Pizarro, Contento, Kroos.

FOTO: Torcedores do Hannover e do Bayern de Munique chegando à HDI-Arena. (Facebook)

12:43 O grande destaque da escalação do Bayern, claro, é o retorno de Bastian Schweinsteiger aos 11 iniciais.

12:42 Bayern escalado! Starke, Rafinha, Boateng, Martinez, Alaba, Lahm, Schweinsteiger, Thiago, Müller, Götze, Mandzukic.

FOTO: Chamada promocional para o jogo Hannover x Bayern de Munique, de logo mais. (Facebook)

12:30 Franck Ribery e Xherdan Shaqiri ainda são desfalques para a partida de hoje. O francês se recupera de uma lesão nas nádegas, enquanto o suíço, que tomou uma pancada na coxa direita no jogo contra o Freiburg, na última rodada, também está de molho.

12:25 Na classificação geral, o Bayern tem mais que o dobro de pontos que o Hannover: a distância entre as duas equipes é de 35 pontos, pontuação que o Borussia Mönchengladbach, atual sexto colocado, conquistou em 22 rodadas. Uma vantagem massacrante. O Bayern é o líder disparado da competição, enquanto o Hannover é apenas o 11º. Jogando em casa, os comandados de Tayfun Korkut conseguirão surpreender Guardiola e sua equipe?

VÍDEO: Os gols e os melhores momentos do último confronto entre Hannover e Bayern de Munique.

12:20 No último jogo realizado entre Hannover x Bayern de Munique, disputado pela DFB-Pokal de 2013/2014, os bávaros passearam: venceram por 4 a 1 jogando na Allianz Arena, em 25 de setembro de 2013. Os gols da partida foram marcados por Thomas Müller 2x, Claudio Pizarro e Franck Ribery. Didier Ya Konan descontou para o Hannover.

12:15 Na história dos confrontos entre Hannover e Bayern de Munique, o clube da Baviera leva ampla vantagem com relação ao seu rival de logo mais. Em 50 jogos realizados, o Bayern venceu 33, empatou oito e perdeu apenas nove. Jogando em Munique, o domínio do Bayern só aumenta: de 26 jogos, os bávaros venceram 23, empataram dois e perderam apenas um. Em Hannover, o clube da casa consegue bater de frente, porém ainda fica em desvantagem: oito vitórias, seis empates e dez derrotas.

FOTO: HDI-Arena, palco do confronto de logo mais! (Facebook)

Jogando com time misto, Bayern goleia Freiburg em casa

12:10 O Bayern de Munique não teve trabalho para vencer seu último jogo pela Bundesliga. Com time misto, os comandados de Pep Guardiola venceram o Freiburg, na Allianz Arena, com facilidade. Os gols desta partida foram marcados por Dante, Shaqiri 2x e Pizarro.

Mainz vence Hannover e se aproxima da luta por vaga europeia

12:05 Na última rodada da Bundesliga, o Hannover perdeu para o Mainz, fora de casa. Os gols da partida foram marcados por Malli e Choupo-Moting. Com este resultado, os comandados por Tayfun Korkut estacionaram na 11º colocação, com 24 pontos. Vencendo hoje, poderão pular uma colocação e ultrapassar o Hoffenheim na tabela da Bundesliga.

Em jogo de dois pênaltis perdidos, Bayern vence Arsenal fora de casa e abre grande vantagem no confronto

12:00 O Bayern de Munique vem de uma grande vitória na Uefa Champions League, frente ao Arsenal. No jogo de ida, válido pelas oitavas de final da competição continental, o clube da Baviera foi até o Emirates Stadium e saiu com uma vitória por 2 a 0, com gols de Kroos e Müller. Com o resultado, os bávaros praticamente garantiram sua classificação para a próxima fase da competição. O jogo de volta será realizado na Allianz Arena, no dia 11 de março, às 16h45.

11:50 Com as derrotas de Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique se aproximou ainda mais do título alemão, agora sem nem ter entrado em campo. Caso vença a partida de hoje, o clube comandado por Pep Guardiola chegará aos 62 pontos, tendo assim 19 a mais que o Bayer (segundo colocado) e 20 de vantagem com relação ao Borussia Dortmund, hoje terceiro colocado.

11:40 Hannover e Bayern de Munique fecham a 22ª rodada da Bundesliga. Neste domingo, em jogo que começou às 11h30, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen se enfrentaram na Commerzbank-Arena. A partida está no primeiro tempo e permanece 0 a 0.

11:30 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 22ª rodada da Bundesliga 2013/2014! Hannover e Bayern de Munique duelarão daqui a pouco, às 14h30, na HDI-Arena, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !