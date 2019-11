Pesquisa aponta que atual escudo do Ajax está em baixa

Uma pesquisa realizada entre os torcedores do Ajax apontou que, mesmo 24 anos após a troca, a preferência da maioria dos entrevistados é pelo escudo usado entre os anos de 1928 e 1990. A pesquisa ouviu 3 mil torcedores e a grande maioria optou pela volta do antigo escudo. Uma minoria decidiu deixar os detalhes em torno do herói grego, porém, também exigiram que a caricatura do mesmo fosse respeitada.

A primeira opção da pesquisa ganhou com folga, enquanto a segunda foi escolhida por uma minoria de torcedores (Foto: Reprodução/Wij zijn Ajax Amsterdam)

O antigo escudo do Ajax, usado por 62 anos, seguia fielmente a imagem do herói grego Ajax, que aparecia com grande destaque no centro do logo. Em 1990, o escudo do clube de Amsterdam foi "modernizado", passando a despertar a ira de muitos adeptos, que alegam ''sentirem a falta'' da última representação.

Campanhas pelo retorno do antigo logo tomaram conta das redes sociais, e uma delas é a "Geef Ajax zijn gezicht terug", em português, "Traga a cara do Ajax de volta", tendo sua página do Facebook atingido, até o momento, quase 19 mil curtidas.

Além das manifestações em redes sociais, a torcida também protestou na Amsterdam ArenA, com faixas e cânticos, como foi no jogo contra o Heerenveen, em 16 de fevereiro deste ano. Confira no vídeo abaixo.

Mesmo com pesquisas e manifestações dentro e fora do estádio por parte dos torcedores, a diretoria do Ajax se limitou a dizer que está disposta a ouvir e discutir com os torcedores sobre o logotipo, mas não garantiu que irá alterá-lo.

Conforme apurou a reportagem da VAVEL Brasil, as manifestações continuarão em todos os jogos que o Ajax for o mandante, seja com faixas, protestos ou cânticos por parte dos torcedores Amsterdammers.

LEIA TAMBÉM: Torcida do Ajax faz campanha para clube voltar com o escudo antigo