Bayern de Munique x Kaiserslautern, DFB-Pokal

17:30 Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogo conosco! Em instantes, a crônica desta partida estará disponível em nosso site. Boa tarde e até a próxima!

17:25 O Bayern vence o Kaiserslautern por 5 a 1. Os Bávaros voltaram para o segundo tempo não satisfeitos com o resultado parcial e logo aos 5min, depois de pênalti sofrido por Robben, Muller cobra e faz 3 a 0. O time visitante era valente e ainda tentava o seu gol, que acabou saindo com Zoller de cabeça aos 15min. O time da casa continuou pressionando até que aos 32min Mudzukic deixa o seu e no último minuto de jogo Gotze fecha a goleada em 5 a 1. Com essa vitória o Bayern avança para final da DFB-Pokal e enfrentará o Borussia Dortmund. (Foto: Divulgação: Twitter FC Bayern)

46' Fim de jogo na Allianz Arena! O Bayern de Munique está classificado para a final da DFB-Pokal, onde enfrentará o Borussia Dortmund!

45' GOOOL DO BAYERN!!! Gotze invade a área e toca no canto direito de Tobias

44' Gotze recebe na entrada da área em contra-ataque rápido, mas não consegue o domínio e a bola fica com a defesa do Kaiserlautrn

43' Bola na área do Bayern e a zaga afasta

42' O Bayern sem pressa continua tocando a bola e colocando o time visitante na roda

41' Mudança no Kaiserslautern. Sai Zoller e entra Lakic

40' Bayern valoriza posse de bola e troca passes no seu campo de ataque

39' O lateral do Bayern já se levanta para receber atendimento do lado de fora do campo

38' Lahm leva bolada no rosto e fica caído no chão

37' A torcida faz muita festa no Alannz-Arena

36' O Bayern é o maior campeão da Copa da Alemanha

35' Mudança no time visitante. Entra Idrissou e sai Ruben

34' Mudança no Bayern. Sai Alaba e entra Rafinha

33' Com esse bom resultado o Bayern vai chegando à final da Copa

32' GOOOL DO BAYERN!!! Mandzukic recebe passe açucarado de Gotze, dentro da área e toca na saída do goleiro

31' O Bayern pressiona o time visitante

30' Gotze tenta invadir a área e a zaga afasta

29' Mudança no Bayern. Entra Martinez e sai Schweinsteiger

28' Toni Kroos tenta passe me profundidade na esquerda, mas no meio do caminho a zaga intercepta

27' Bayern volta a trocar passes no seu campo de defesa

26' Lahm recebe passe dentro da área, mas chega a zaga para fazer o corte providencial

25' Zoller recebe bola na entrada da área, tenta a inversão, mas a zaga do Bayern recupera

24' Cruzamento na área do Kaiserslautern e a zaga afasta de cabeça

23' Mudança no Kaiserslautern. Sai Lowe e entra Fortounis

22' Chris Löwe sente dores e vai ser atendido fora de campo

21' UHHH!!! Mandzukic toca dentro da área, Götze invade pelo meio e chuta por cima do gol

20' Zoller recebe bom passe em elevação, domina, mas chega Lahm para tomar a pelota

19' Depois do gol, o Kaiserslautern tenta atacar mais o time da casa

18' Zoller recebe passe em profundidade, mas já não valia mais nada, era marcado o impedimento

17' Bayern sem pressa, troca passes no seu campo de defesa

16' Mudança no Bayern. Entra Götze e sai Robben

15' GOOOL DO KAISERSLAUTERN!!! Cruzamento na área do Bayern e Zoller antecipa a marcação e devia para o fundo das redes

14' Robben chega pelo flanco direito, toca para Muller na entrada da área, que tenta passe de primeira, mas ninguém chega e a bola sai pela linha de fundo

13' Mesmo perdendo por 3 a 0, o time do Kaiserslautern é valente e marca em cima da saída de bola do time do Bayern

12' Schweinsteiger levanta a bola na área do Kaiserslautern, mas a redonda fica nas mãos de Tobias

11' Ribéry tenta limpar a jogada na intermediária, segura demais a redonda e é desarmado

10' Dick faz falta por trás em Ribéry e toma o cartão

9' Robben tenta inverter o jogo da esquerda para direita, mas Willi Orban faz o corte no meio do caminho

8' PERDEU!!! Depois de bela jogada pela direita, Muller inverte dentro da área para Ribéry, que chuta por cima do gol sem goleiro

7' Escanteio cobrado, a bola passa por tudo mundo e sobra para Zoller, que de dentro da área, chuta à esquerda da meta

6' Bola levantada na área do Bayern e e Dante tira para escanteio

5' GOOOL DO BAYERN!!! Em cobrança de Pênalti, Muller bate rasteiro no canto esquerdo do gol para ampliar o placar

4' PÊNALTI!!! Robben invade a área pela direita e Löwe faz a penalidade, derrubando o atacante

3' Ring chega na entrada da área, tenta o passe para dentro da área e Robben chega para cortar

2' Escanteio cobrada, bola passa por todo mundo, fica com Boateng, que levanta na área mais uma vez, e o juiz marca impedimento de Dante

1' Começa o segundo tempo. Bayern dá a saída de bola e já ganha o escanteio

15:20 O Bayern vai vencendo o Kaiserslautern por 2 a 0. O jogo começou mais cadenciado, com muita marcação do time visitante e troca de passes do Bávaros. Até que aos 23 min com Schweinsteiger abre o placar e se solta mais na partida. Mais tarde aos 32 com Toni Kroos amplia o placar para 2 a 0. Com esse placar parcial o Bayern vai se classificando para a final da DFB-Pokal.

45' Fim de primeiro tempo na Allianz Arena!

44' Bola cruzada pela esquerda na área do Bayern, mas a redonda fica com Reader

43' Agora o time visitante tenta pressionar o Bayern e segura a posse de bola

42' Cruzamento na área do Bayern e Mandzukic sobe na primeira trave para tirar de cabeça

41' Chris Löwe tenta cruzamento na área do Bayern e a zaga tira para linha de fundo

40' Ring chega pela pela direita, invade a área, tenta o cruzamento, mas a bola pega na zaga e sai pela linha de fundo

39' Dante tenta achar Ribéry na esquerda, mas erra o passe e cede o lateral

38' O Kaiserslautern tem dificuldades na saída de boa e investe na ligação direta

37' Mandzukic tenta passe por dentro da marcação, buscando Muller e a zaga faz o corte

36' Alaba tenta passe de primeira em Ribéry, mas não acerta e a bola sai pela linha lateral

35' Robben tenta passe me profundidade para Ribéry, mas o camisa 7 não chega a tempo e a bola sai em linha de fundo

34' Boa jogada do Kaiserslautern pela esquerda, bola para dentro da área do Bayern e Dante afasta o perigo

33' Bayern volta a girar a bola em campo, buscando a melhor opção de jogada

32' GOOOL DO BAYERN!! Robben faz boa jogada pela direita, ajeita para Toni Kroos que de fora da área, chuta de primeira no canto esquerdo do gol

31' Bola levantada na área do Bayern, mas a redonda fica nas mãos de Raeder

30' Falta na direita para o Kaiserslautern. Vem bola na área do Bayern

29' Torrejón faz falta dura em Mandzukic no meio-campo e jogadores do Bayern reclamam com o juiz

28' Schweinsteiger tenta o passe de primeira no meio, buscando o Mandzukic, mas a bola corre muito e fica com a zaga do time visitante

27' Robben bate escanteio rasteiro e a zaga afasta

26' Bayern prende a bola no seu campo de ataque

25' Com esse resultado parcial, teremos um clássico na inal da Copa da Alemanha, Borussia e Bayern

24' Bola sobra para Zimmer que tenta o domínio, mas não está valendo mais nada, é marcado o impedimento

23' GOOOL DO BAYERN!!! Robben cobra escanteio na área e Schweinsteiger cabeceia no canto direito de Tobias!

22' Robben invade a área pela direita, tenta o cruzamento e a zaga afasta para linha de fundo

21' Bayern encontra dificuldades em furar a marcação do Kaiuserslautern

20' Quem vencer esse jogo, pega o Borussia na final da Copa

19' Lateral cobrado dentro da área do Bayern e a Lahm afasta do perigo com chutão

18' Mandzukic tenta achar Muller dentro da área, mas o camisa 25 do Bayern já estava em posição de impedimento

17' Falta de ataque de Ring em Schweinsteiger. falta já cobrada

16' Lançamento longo buscando Zimmer, mas chega Dante para afastar

15' Ribéry tenta dominar no seu campo de defesa, deixa bola escapulir e cede lateral para o time visitante

14' Robben recebe lançamento na ponta direita, mas já não valia mais nada, estava marcado o impedimento

13' O time do Kaiserslautern marca no seu campo de ataque tentando dificultar a saída de bola do Bayern

12' Bola cruzada da direita na área do Bayern e Simon Zoller deixa a bola passar por baixo da sua perna, e Mandzukic afasta o perigo

11' Thomas Muller chega pela ala direita, faz o cruzamento e Mandzukic chuta de primeira por cima da meta

10' Mandzukic tenta tabela coim Robben na entrada da área e a zaga chega para cortar

9' Bayern troca passes no seu campo de defesa

8' No TRAVESSÃO!! Schweinsteige levanta bola na área e Thomas Muller cabeceia no travessão

7' Mandzukic da direita, cruza na área e Torrejón afasta de cabeça

6' Nesse começo de partida o Bayern detém maior posse de bola

5' Lançamento de Dante, tentando achar Mandzukic, mas a bola corre muito e sai pela linha de fundo

4' Mandzukic ajeita com a bola com a cabeça e de primeira Muller faz o arremate que passa por cima do gol

3' Virada de jogo da esquerda para direita do Bayern, Robben tenta do domínio com a cabeça, mas a bola fica com o goleiro Tobias

2' No meio de campo, Lahm faz falta dura em Jean Zimmer e recebe advertência verbal do juiz

1' Jean Zimmer tenta chegar pela esquerda e Lahm faz o desarme

0' Começa a partida em Munique!

15:10 FIQUE DE OLHO! Thomas Müller é o artilheiro do Bayern na DFB-Pokal, e divide a artilharia da competição nacional com Roberto Firmino, do Hoffenheim, em com 6 gols. (Foto: Getty Images)

15:00 FIQUE DE OLHO! Mohamed Idrissou é o artilheiro do Kaiserslautern na DFB-Pokal, ao lado de Gaus, com 3 gols marcados. (Foto: Getty Images)

14:50 A última vitória do Kaiserslautern, em Munique, foi há quase 17 anos atrás, na primeira rodada da Bundesliga na temporada 1997/1998. Na época, treinados por Otto Rehhagel, os Kaisers fizeram um grande jogo e venceram por 1 a 0, com gol anotado pelo Dinamarquês Michael Schjönberg.

14:40 Para o Kaiserslautern, o sonho é possível, mesmo que distante. Por quê não uma vitória dos Kaisers sobre os Bávaros? É nisto que os jogadores do Kaiserslautern confiam. O futebol é emocionante por causa disto. Nem sempre o mais qualificado vence, e o pior: por vezes, os melhores até saem derrotados. O técnico Kostan Rujac admite que as chances são mínimas, mas não joga a toalha. “Nós vamos dar o nosso melhor e fazer o que pudermos”, enfatizou.

14:30 Após a contratação de Sebastian Rode, anunciada nesta terça-feira (15), o Gigante da Baviera espera se apresentar ao jogador com uma boa atuação, e tem time, tática, técnica e qualidade para isso. Mesmo favorito, é necessário que a equipe treinada esteja bastante atenta e ligada. A novidade fica por conta do possível retorno de Xherdan Shaqiri, que se lesionou na partida diante do Augsburg, há onze dias, mas já está treinando normalmente e estará à disposição do técnico para o confronto.

14:20 Após ser derrotado por 3 a 0 pelo Borussia Dortmund, o Bayern busca de recuperar de forma digna. Basta apenas uma vitória simples para levar a equipe à final, mas os jogadores querem mais. Será um texto de luxo para a disputa das semifinais da liga dos campeões, onde os Bávaros enfrentarão o Real Madrid. Tendo em vista uma possível revanche com o Dortmund, o time de Munique não pensa em nada a não ser vencer.

14:10 Enquanto os Kaisers sonham em chegar à grande final, que seria histórico para uma equipe que atualmente disputa a 2. Bundesliga, os Bávaros buscam confirmar o favoritismo dentro de campo. O vencedor no tempo normal garante lugar na decisão e, em caso de pênaltis, o finalista será decidido nas penalidades.

14:00 O Bayern de Munique vem muito bem na temporada. A prova disto é o título antecipado do campeonato alemão, campeonato em que o clube sobrou. Para festejar mais uma taça, o gigante da Baviera terá pela frente o Kaiserslautern, nesta quarta-feira (16), na Allianz Arena, em jogo único e que vale vaga na final da DFB-Pokal. Se eliminar os Diabos Vermelhos, os comandados de Pep Guardiola enfrentarão o Bourssia Dortmund na decisão da copa da Alemanha. O Dortmund chega à final após eliminar o Wolfsburg na outra perna das semifinais.

13:50 Para passar pelo Kaiserslautern, os comandados de Pep Guardiola precisam jogar melhor do que no último sábado, quando foram atropelados por 3 a 0 pelo Borussia Dortmund em plena Allianz Arena. "Este é o problema quando já estamos com o título em mãos. Isso já aconteceu comigo quando era treinador do Barcelona. Até então, éramos muito bons defensivamente, mas hoje, cometemos muitas falhas nesse setor", declarou Pep, depois da derrota.

13:40 Depois de garantir o título da Bundesliga com incríveis sete rodadas de antecedência, o clube bávaro está agora de olho na DFB-Pokal e na Uefa Champions League. Na competição continental, enfrentará o Real Madrid nas semifinais, em um confronto muito aguardado previsto para os dias 23 e 29 de abril.

13:30 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão das semifinais da DFB-Pokal 2013/2014! Bayern de Munique x Kaiserslautern duelarão daqui a pouco, às 15h30, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha e você confere todos os detalhes aqui conosco, !