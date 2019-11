Valencia x Sevilla, Liga Europa e

18:15 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Valencia 3x1 Sevilla! Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

18:13 Acompanhe todas as notícias da Bundesliga também no Twitter! Siga-nos! @Alemanha_VAVEL!

18:10 Sabia que a VAVEL Brasil está no Facebook e no Twitter? Confira, siga, curta e compartilhe!

18:08 A melhor cobertura da Eredivisie no Brasil também está no Twitter! Siga: @HolandaVAVEL

18:05 A Juventus perde a chance de decidir a finalíssima da Europa League em sua casa! E o Benfica tem mais uma chance de levar a taça da competição continental.

Por que crucificam tanto Jesus?

18:01 Acabou em Turim! O Benfica, de Jorge Jesus, está na final da Europa League! Benfica x Sevilla! Esta é a final da competição continental!

17:59 Muito choro marca o final deste jogo. Boa parte dos jogadores do Sevilla choram emocionados, enquanto a torcida do Valencia chora de tristeza. Foi quase! O time da casa passou muito perto da classificação para a finalíssima!

17:57 Após um jogo massacrante do Valencia e uma virada fantástica, no último minuto do jogo, o time da casa é castigado sofrendo um gol do camaronês M'Bia! A torcida e os jogadores do Valencia seguem sem acreditar no que acabou de acontecer!

90+5' AAAAACAAAABOOOOOOU! O Sevilla está na final da Europa League!

90+4' A torcida do Valencia não acredita! Os jogadores do Valencia colocam as mãos na cabeça! Vibra demais o técnico Unai Emery! O Sevilla vai se classificando para a final da Europa League!

90+4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO SEVILLA!!!!! M'BIA!!!!! ESTE GOL COLOCA O SEVILLA NA FINAL DA EUROPA LEAGUE!!! Após cobrança de lateral, o jogador camaronês aparece entre a zaga e toca de cabeça, matando Diego Alves!

90+3' CARTÃO AMARELO PARA MATTHIEU, por falta em Rakitic

90+2' Falta de Fazio em Keita.

90+1' Sevilla tenta partir para o abafa, mas o Valencia vai segurando bem o adversário em seu campo de defesa.

90' Mais cinco minutos de acréscimo!

89' No Juventus Stadium, gol anulado de Osvaldo! Segue 0 a 0, resultado que ainda coloca o Benfica na final da Europa League.

88' Apenas um gol separa o Sevilla da final da Europa League! Será que o time da Andaluzia conseguirá este tento? Por enquanto, os comandados de Unai Emery fazem uma ronda na área do Valencia!

87' Sevilla pressiona! Rakitic tenta cruzamento e Diego Alves fica com ela!

86' CARTÃO AMARELO PARA CARIÇO, por falta em Vargas.

85' Sentindo a coxa, Jonas é deixado de campo de maca.

84' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai Jonas, Entra Barragan.

83' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai Reyes, Entra Marko Marin.

82' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO ALVES, por retardar o jogo.

81' Sevilla trabalha a bola no campo de defesa. Valencia fechado.

79' Cansado, Parejo sai muito aplaudido pelos torcedores do Valencia.

78' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai Parejo, Entra Javi Fuego.

77' Tudo certo com Diego Alves.

76' Diego Alves recebe, neste instante, atendimento médico. Jogo parado.

75' Reyes cobra falta com efeito, a bola faz a curva e fica com Diego Alves, que cai e pede atendimento.

73' CARTÃO AMARELO PARA FEGHOULI, por falta em Fede Cartabia.

71' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai Navarro, Entra Moreno.

70' Por enquanto vai sendo mais uma virada histórica do Valencia nesta Europa League! A primeira foi contra o Basel, quando, após perder por 3 a 0 na Suíça, neste mesmo Mestalla aplicou 5 a 0 no time adversário.

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO VALENCIA! Matthieu! O francês aproveita sobra na pequena área e chuta forte para o gol de Beto! Neste momento, o Valencia vai garantindo vaga para a final da Europa League! Valencia 3x0 Sevilla!

68' UUUUUH! Vargas recebe boa bola pela direita e cabeceia para fora.

67' Fazio afasta o perigo.

66' Falta para o Valencia. Vem bola na área do Sevilla.

64' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai Bacca, Entra Gameiro.

62' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai Piatti, Entra Federico Cartabia.

60' Sevilla trabalha a bola no seu campo de defesa e recebe vaias da torcida do Valencia.

59' Reyes tenta cruzamento para a área, mas Diego Alves fica com a bola.

58' Após cobrança de escanteio, Jonas sobe mais alto que a zaga do Sevilla e testa para fora.

57' Jonas tenta arriscar de fora da área, mas é cortado por Pareja.

55' M'Bia tenta armar ataque pela esquerda, mas João Pereira chega para o corte e ela fica com Diego Alves.

53' CARTÃO AMARELO PARA BERNAT, por excesso de reclamação com a arbitragem.

51' Bacca recebe, avança, mas a arbitragem marca impedimento.

49' Parejo cobra mais uma falta, Piatti aproveita a sobra e chuta rente à trave direita de Beto! Pressão do Valencia!

47' Parejo cobra falta em cima do gol de Beto.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A saída é do Valencia. As duas equipes voltam sem alterações para esta etapa final.

17:06 Tudo pronto para o início da segunda etapa.

17:04 No Juventus Stadium, palco da final da Europa League, Juventus e Benfica vão empatando pelo placar de 0 a 0, resultado que credencia os portugueses à jogarem a finalíssima da competição continental.

VÍDEO: o segundo gol do Valencia, marcado pelo brasileiro Jonas.

16:56 Se este resultado permanecer na segunda etapa, teremos 30 minutos de prorrogação e, caso o placar de 2 a 0 persista, a decisão será feita através das penalidades máximas.

VÍDEO: o gol de Feghouli, que abriu o placar para o Valencia.

16:51 A ótima vantagem conquistada pelo Sevilla, no primeiro jogo, foi anulada sem muitos problemas pelo Valencia neste jogo de volta. Ainda na primeira etapa, a equipe de Juan Pizzi atingiu seu objetivo, que era empatar logo este confronto, e agora terão mais 45 minutos para marcar mais um gol e carimbar uma vaga para a decisão em Turim.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, Milorad Mazic encerra esta primeira etapa.

42' Bernat chuta de primeira, de fora da área, mas ela vai para fora!

39' O Valencia quer mais! Pressão constante do time mandante. O Sevilla apenas se defende.

36' SENSACIONAL DIEGO ALVES! Reyes recebe de Bacca na pequena área, se estica, consegue o chute mas o goleiro brasileiro realiza grande defesa!

34' UUUUUUH! Mathieu tenta chute de longe e ela passa perto do gol de Beto!

31' Navarro tenta cruzamento, mas Diego Alves fica com ela.

28' O Valencia consegue anular a vantagem do seu adversário espanhol ainda na primeira etapa. Mais 60 minutos de pressão para cima do Sevilla!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA! Jonas! O brasileiro recebe cruzamento pela esquerda e, consciente, manda de cabeça para o fundo do gol, para acabar com a vantagem do Sevilla! Valencia 2x0 Sevilla!

22' Mathieu tenta avançar pela esquerda após receber boa bola de Jonas, tenta cruzar, mas a bola vai na rede, pelo lado de fora.

19' Na outra partida do dia, a Juventus vai empatando com o Benfica, resultado que credencia os portugueses a disputar a finalíssima da Europa League.

16' O objetivo de Juan Pizzi, que era um gol antes dos 15 minutos, foi atingido. Mais um e o Valencia forçará a prorrogação!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA! Feghouli! Após bela tabela de Vargas, o meia apareceu pela direita e encheu o pé para a abrir o placar! Valencia 1x0 Sevilla!

11' Falta de Feghouli em Reyes, que fica caído no gramado sentindo muita dor.

8' Sevilla aposta nos contra-ataques, enquanto o Valencia domina a posse de bola.

5' Rakitic, promessa do Sevilla, chuta de fora da área, mas ela sobe demais e vai para fora.

2' Vargas arrisca a finalização, mas Beto defende.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Valencia x Sevilla!

No domingo de Páscoa, Jorge Jesus ressuscita junto com o Benfica

15:30 VALENCIA ESCALADO! Diego Alves, Ricardo Costa, Mathieu, João Pereira, Keita, Feghouli, Parejo, Bernat, Jonas, Vargas e Piatti.

15:20 SEVILLA ESCALADO! Beto, Navarro, Pareja, Fazio, Carriço, Coke, M'Bia, Rkitic, Vitolo, Reyes e Bacca.

15:05 Uma hora para o início do jogo! A partida já começa 2 a 0 para o Sevilla, que tentará sua terceira final de Europa League.

14:30 O árbitro sérvio Milorad Mazic foi nomeado pela Uefa para apitar Valencia e Sevilla, pela partida de volta da Europa League. Ele será um dos árbitros que estará no Brasil na Copa do Mundo.

14:25 O Estádio de Mestalla é o palco do confronto de logo mais entre Valencia e Sevilla. O estádio tem capacidade para 56 mil torcedores e promete receber bom público.

14:20 Destaque do Sevilla, o meia Rakitic não vê a hora de começar o confronto. ''É a partida mais importante desde que estou no Sevilla. É muito bonito o momento que estamos vivendo'' - declarou o croata.

14:18 Na partida de ida, aos 33 minutos do primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar com um gol irregular de M’Bia. Gol este que gerou muita reclamação por parte do técnico Juan Antonio Pizzi. “As imagens são muito claras para mim. Estou orgulhoso dos meus jogadores, eles jogaram o jogo, apesar de um resultado que não representa o que foi o encontro. Vamos com a dor da derrota, mas sabendo que podemos mudar o resultado''

14:16 FIQUE DE OLHO: Bacca, atacante do Sevilla. O camisa 9 deixou o dele na partida de ida e é o artilheiro da equipe na temporada.

14:13 FIQUE DE OLHO: Jonas, atacante do Valencia. Desfalque na partida de ida, o jogador comentou o confronto desta quinta-feira (01) "É importante. Nós sabemos que é possível e o torcedor também precisa saber. O Sevilla tem uma boa vantagem, mas jogamos em casa, o ambiente estará muito bonito e temos a ambição de chegar a essa final. Todos esses fatores que estão ao nosso redor vão nos ajudar nessa missão. Sempre disse que tenho o sonho de conquistar títulos com essa camiseta e agora estamos bem perto. Não há outra saída: temos que sair a matar. É uma vantagem de dois a zero e não adianta ficar esperando. Claro que temos pressão, mas sem coragem e atitude não se consegue nada na vida"

14:11 O Valência venceu em 2003/04, além de duas edições da Taça das Cidades com Feira – ao derrotar o Barcelona na final de 1962 e o GNK Dinamo Zagreb em 1963 – prova não patrocinada pela UEFA e que originou, primeiro, a Taça UEFA e depois a UEFA Europa League. Por tudo isto, pode assim tornar-se no primeiro clube a ganhar nas suas três versões.

14:10 O Valência foi à semifinal da UEFA Europa League em 2011/12, onde foi eliminado pelo Atlético. Foi a primeira vez que baqueou numa meia-final europeia, depois de ter levado a melhor na Taça dos Vencedores das Taças (1979/80), duas vezes na UEFA Champions League (1999/00 e 2000/01) e uma na Taça UEFA (2003/04).

14:07 No Campeonato Espanhol, o Valencia foi derrotado pelo líder Atlético de Madrid no último domingo (27) e permaneceu na oitava colocação, com 45 pontos. O Sevilla tembém tropeçou e não saiu da quinta posição. Veja abaixo como está a tabela da competição faltando apenas três rodadas do fim.

PTS JGS 1º Atlético de Madrid 88 35 2º Barcelona 84 35 3º Real Madrid 82 34 4º Athletic Bilbao 65 35 5º Sevilla 59 35 8º Valencia 45 35

14:05 Durante a semana, o clube vermelho e branco chegou a divulgar que o jogador não tinha problema sério no joelho, que foi operado no início da temporada, e tirou o brasileiro de quase todos os jogos da equipe no Campeonato Espanhol e Europa League.

14:04 As únicas baixas confirmadas serão o lateral direito brasileiro Cicinho, ex-Palmeiras, o meia Sebastián Cristóforo e o atacante Denis Cheryshev, lesionados.

14:02 Após o treino com portões fechados na véspera da semifinal, o comandante relacionou todos os atletas disponíveis, incluindo os que treinaram separadamente nos últimos dias por conta de problemas físicos, como o zagueiro Daniel Carriço e o volante Stéphane M'Bia, prováveis titulares nesta quinta-feira (01)

14:00 Unai Emery, conhece bem o Mestalla, depois de ter treinado o Valência entre 2008 e 2012. "É com prazer que regresso a este local. Não consigo explicar o quanto esses quatro anos foram bons, mas vou colocar esses sentimentos de parte neste jogo", revelou. "Não estou aqui para tentar vencer o Valência. Estou aqui para levar o Sevilha até à final. Já estive numa semifinal antes, ao serviço do Valência, na edição 2011/12 da Europa League, mas perdi contra o Atlético. Agora tenho outra oportunidade, com o Sevilha."

13:58 O treinador do Valencia Juan Antonio Pizzi ressaltou a dificuldade do confronto, tendo em vista o revés da partida de ida: "Esta semifinal é mais complicada do que a situação que enfrentámos frente ao Basileia. Trata-se de uma boa equipa, que nos conhece muito bem, uma equipa que está habituada a jogar perante a pressão do Mestalla."

13:57 O resultado, contudo, acabou sendo um reflexo da opção de Unai Emery por poupar seus principais jogadores, como o meia Ivan Rakitic.

13:56 O Sevilla, por sua vez, vive o melhor momento da temporada apesar do tropeço para o Atlético de Bilbao no último domingo, que impediu de chegar à quarta posição do Campeonato Espanhol, que classifica para a Champions League.

13:52 Dois brasileiros estarão no time titular: o brasileiro Jonas, ex-Grêmio e Santos, que entra no lugar do atacante suspenso, além do goleiro Diego Alves, recuperado de lesão muscular que o afastou dos gramados nas últimas cinco semanas.

13:50 A provável baixa de Alcácer se unem as dos zagueiros Víctor Ruiz e Philippe Senderos, além do volante Oriol Romeu, todos lesionados. O atacante brasileiro Vinícius Araujo, ex-Cruzeiro, também não joga pois não foram inscritos na competição.

13:47 O jogador recebeu o terceiro amarelo no lance final do jogo de ida, por uma suposta agressão ao goleiro Beto, do Sevilla, que as câmeras de TV mostraram não ter acontecido. O Valencia apresentou as imagens para revisão da suspensão, mas a Uefa recusou, então o clube recoreu.

13:45 Para o jogo, o ex-comandante do San Lorenzo, incluiu na lista de relacionados o atacante Paco Alcácer, que espera pelo resultado do recurso feito pelo clube ao comitê de apelação da Uefa sobre sua suspensão

13:44 Técnico do time alvinegro, o hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, confia na classificação, embora tenha que vencer uma batalha contra Unai Emery, um treinador com passado no clube e que conhece muito bem o ambiente do Mestalla nas grandes partidas.

13:42 Apesar, da dificuldade de conseguir um resultado como esse em um jogo decisivo, o Valencia pode buscar inspiração na própria campanha. Nas quartas de final, a equipe reverteu a derrota por 3 a 0 para o Basel, na Suíça, sofrida na ida, com uma goleada por 5 a 0, na Espanha.

13:40 Em casa, o Valencia, de Diego Alves e Jonas, precisará outra vez nesta quinta-feira de uma vitória elástica para avançar na Europa League, já que perdeu no jogo de ida por 2 a 0. Veja os melhores momentos e os gols da partida:

13:37 No Valencia, o clima também é de confiança, apesar da equipe precisar reverter o resultado da primeira partida: “Temos a capacidade dar a volta, ganhar e jogar a final em Turim”, declarou Ricardo Costa, zagueiro que volta de lesão. O brasileiro Jonas também acredita em uma nova recuperação do Valencia, que se classificou a semifinal após devolver o 3 a 0 frente ao Basel-SUI. “Vamos lutar até o fim para obter esse retorno”, finalizou.

13:35 Contente com os resultados durante a temporada, o presidente do Sevilla ressaltou a importância do confronto: “Este é o jogo mais importante do ano até agora. O que não significa que uma derrota manche o sucesso da temporada, independentemente do que possa acontecer em Valência. Além disso, deve-se notar que o Sevilla FC fez uma temporada muito boa, apesar de todas as mudanças que ocorreram no verão, e agora estão falando sobre a possibilidade de jogar uma final. Todos nós devemos ser extremamente felizes com isso”, afirmou Jose Castro.

13:33 Campeão nas temporadas 2005/2006 e 2006/2007 (o torneio ainda era chamado de Copa da Uefa), a equipe da Andaluzia vai à Valência em busca da retomada dos melhores anos da história do clube. Na partida de ida, o Sevilla bateu o adversário jogando em casa por 2 a 0 e pode perder por até um gol que garante a passagem à terceira final da competição nos seus 124 anos de existência.

13:32 Valencia e Sevilla fazem, nesta quinta-feira (01), a segunda partida da semifinal da Europa League. A partida que colocará um espanhol na decisão da competição está marcada para o estádio Mestalla, às 16h05 (de Brasília).

13:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Valencia x Sevilla, pela Europa League 2013/2014, partida a ser disputada às 16h05, no estádio Mestalla, Valencia (Espanha).