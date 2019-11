A duas rodadas do fim, Bundesliga tem cinco postulantes a duas vagas para a Uefa Champions League

Sem representante na final da Uefa Champions League após duas temporadas seguidas - na última, a final foi entre alemães -, a Bundesliga agora concentra as atenções para a sua reta decisiva e vê uma disputa acirrada pelas últimas vagas para a principal competição de clubes da Europa.

Finalistas da UCL em 2013, Bayern de Munique e Borussia Dortmund são as equipes já garantidas na próxima edição do torneio continental. Como a Alemanha tem um ótimo desempenho no coeficiente da Uefa - está em terceiro, atrás apenas da líder Espanha e da vice-líder Inglaterra -, o país tem direito a três vagas na Liga dos Campeões, sendo três delas destinadas à fase de grupos e uma aos playoffs do certame. Portanto, restam uma vaga para os grupos e uma para a última fase preliminar do campeonato.

A corrida por essas duas vagas tem nada mais e nada menos que cinco concorrentes. São eles o Schalke 04, o Bayer Leverkusen - estes representaram a Alemanha na atual edição da Champions League ao lado de Bayern e BVB -, o Wolfsburg, o Borussia Mönchengladbach e o Mainz. Saiba o que cada equipe precisa fazer para ter a honraria de disputar a liga europeia.

Schalke 04

Terceiro colocado com 58 pontos, o Schalke depende apenas de si próprio para carimbar sua vaga na Uefa Champions League. Apesar de vir de duas derrotas consecutivas na Bundesliga (3 a 1 para o Stuttgart e 1 a 0 para o M'gladbach), é o clube com a situação mais confortável entre os concorrentes às duas vagas restantes para a competição continental.

Nas duas últimas rodadas, os Azuis Reais visitarão o Freiburg (12º) no Mage Solar Stadion e receberão o desesperado Nuremberg (17º) na Veltins-Arena. Como enfrentarão equipes de qualidade técnica aparentemente inferior, são teoricamente favoritos em ambos os confrontos. Uma vitória basta para garantir o time da cidade de Gelsenkirchen na próxima UCL.

Para sacramentar a apuração, o S04 conta com as boas atuações de sua "jóia", o meia Julian Draxler, e com os gols do atacante Huntelaar e dos meias ofensivos Goretzka, Farfán e Meyer. Outro bom nome é Kevin-Prince Boateng.

Bayer Leverkusen

Quarto colocado com 55 pontos, o Leverkusen também depende só de si para ir à Champions League, mas vê o Wolfsburg e o Mönchengladbach no retrovisor e está bastante ameaçado de não disputar a próxima UCL.

Para não precisar secar os concorrentes, os aspirinas devem vencer os dois compromissos que lhes restam na BL. Os adversários serão equipes que não almejam mais alguma coisa no campeonato e já estão livres do rebaixamento: o Eintracht Frankfurt (11º), na Commerzbank-Arena, e o Werder Bremen (14º), na BayArena.

Artilheiro da equipe na temporada, o atacante Kießling é a principal arma do Bayer 04 para o clube selar mais uma ida à competição europeia. Outros destaques do elenco são os meias Lars Bender e Castro. Spahic é o principal defensor.

Wolfsburg

Quinto colocado com 54 pontos, o Wolfsburg vem logo na cola do Bayer Leverkusen e é seguido de perto pelo Borussia Mönchengladbach. Fora de uma competição europeia desde 2010, quando caiu na fase de grupos da Champions League e nas quartas-de-final da Europa League, os Lobos já estão, ao menos, garantidos na UEL, mas querem alçar voos maiores. A vaga nos playoffs da UCL é o objetivo.

Matematicamente, ainda é possível alcançar o terceiro lugar, mas para isso a equipe teria que vencer os dois jogos restantes e torcer para o Schalke 04 somar apenas um dos seis pontos em disputa. Os dois últimos compromissos serão diante do Stuttgart (15º), na Mercedes-Benz-Arena, e do M'gladbach (6º), na Volkswagen Arena. Enquanto o primeiro é um jogo contra uma equipe que luta contra o rebaixamento, o segundo é um confronto direto na luta pela Champions League.

Os Lobos contam com os "xerifes" Naldo e Ricardo Rodríguez, as boas atuações de Luiz Gustavo e os tentos do goleador Olic para voltar à principal competição europeia. No meio, os destaques ficam por conta de Kevin de Bruyne e Perisic. A matemática é simples: vencer os dois jogos e torcer para o Leverkusen tropeçar em pelo menos um deles.

Borussia Mönchengladbach

Sexto colocado com 52 pontos, o Borussia Mönchengladbach é o time com a tabela mais difícil entre os que ainda almejam um lugar na UCL 2014-2015. As duas últimas rodadas reservam dois "jogos de seis pontos" para os Potros: os adversários serão o Mainz (7º), no Borussia-Park, e o Wolfsburg (5º), na Volkswagen Arena.

Entretanto, a dificuldade prometida por tais confrontos não intimida os jogadores, que traçaram a classificação às competições europeias desde o início da Bundesliga. A vaga na UEL está praticamente assegurada - o Augsburg, oitavo colocado, ainda pode chegar aos mesmos 52 pontos do M'gladbach, mas tem saldo de gols infinitamente inferior: -2 a 16 -, mas os Borussen querem voltar aos playoffs da UCL e protagonizar um final diferente do que foi visto em 2012-2013, quando foi eliminado pelo Dynamo Kiev. Necessitam vencer os dois jogos restantes e "secar" o Wolfsburg e o Leverkusen.

Nada mais e nada menos do que 25 dos 55 gols assinalados pelo Gladbach nesta BL foram marcados pela dupla de ataque formada por Raffael e Kruse. Enquanto o brasileiro tem 15 gols e luta pela artilharia do torneio, o alemão coleciona 10 tentos na competição. No meio, destaca-se Arango, exímio cobrador de faltas. Lá atrás, o grande nome é o goleiro ter Stegen, que deixará o clube ao final da temporada.

Mainz

Sétimo colocado com 50 pontos, o Mainz é o concorrente com a situação mais complicada na corrida pela Champions League. Precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por uma improvável combinação de resultados, que culmina em tropeços do Leverkusen, do Wolfsburg e do Gladbach. Todo o elenco tem noção da dificuldade e já pode se dar por satisfeito caso garanta seu lugar na Liga Europa.

Os dois últimos jogos têm todos os ingredientes possíveis para serem dramáticos. Os alvirrubros visitarão o Borussia-Park, onde defrontarão o Borussia M'gladbach (6º), e depois receberão o desesperado Hamburgo (16º) na Coface Arena. Uma vitória nessas duas partidas já garante a equipe na edição 2014-2015 da UEL.

O atacante Okazaki é, indubitavelmente, o grande destaque do time. Outros bons nomes são o ponta-direita Moritz e o ponta-esquerda Choupo-Moting. Na parte defensiva, Joo-Ho Park é o principal nome.

DB