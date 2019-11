Zanetti se despede do Meazza, Inter goleia Lazio e se garante na Europa League

A torcida da Internazionale deixou o Giuseppe Meazza na noite deste sábado (10) feliz pela vitória de 4 a 1 sobre a Lazio e a classificação garantida para a Uefa Europa League. A festa, no entanto, teve um motivo mais nobre: a partida marcou a última apresentação de Javier Zanetti diante de seus torcedores.

O meio-campista, que se aposenta ao fim da temporada, fez seu 1.113º jogo oficial (857º com a camisa nerazzurra), e foi ovacionado por toda a torcida da Inter, que se despede de um dos maiores ídolos de sua história.

E a festa não poderia ser mais argentina: além das homenagens para o capitão Zanetti, o atacante Diego Milito também se despediu da torcida, e foram Mauro Icardi e Rodrigo Palacio, duas vezes, que marcaram os tentos da importante vitória pela Serie A -- o brasileiro Hernanes marcou o quarto, enquanto Biava descontou. O jogo começou com o gol laziale, mas a Inter virou ainda no primeiro tempo. Sem gols, a segunda etapa foi um verdadeiro palco para Zanetti desfilar seus últimos minutos no gramado do Meazza.

Com o resultado, em grandes atuações de Handanovic e Kovacic, a Inter chegou aos 60 pontos, garantindo a segunda vaga italiana para a Europa League. A Lazio estaciona nos 53 e, ao fim da rodada, pode estar sem chances de classificação para a competição europeia. Na última rodada, o time da capital recebe o Bologna, no Stadio Olimpico. Enquanto isso, a Inter vai até Verona, onde enfrenta o Chievo no Marcantonio Bentegodi, no último jogo de Javier Zanetti como jogador profissional.

Lazio abre o placar, mas argentinos viram a partida

Logo no primeiro minuto de jogo, a Lazio abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, Cana cabeceou para o meio da área e Biava, sozinho entre os zagueiros, desviou para o fundo da rede da Inter.

O empate, no entanto, não tardou a chegar: aos sete minutos, ótimo passe de Kovacic que foi desviado por Palacio, marcando o gol nerazzurri.

A Inter começou a pressionar, e viu Berisha defender, em dois tempos, bom chute de Nagatomo. Os visitantes responderam aos 24 minutos, em finalização de Keita que parou na boa defesa de Handanovic.

Aos 35, a virada. Mais um passe incrível de Kovacic, mas dessa vez para Icardi: o argentino bateu de primeira, na saída de Berisha, para marcar seu nono gol na Serie A. Na comemoração, Icardi correu para abraçar Zanetti no banco de reservas.

Não tardou para a Inter começar a mandar no jogo. Um minuto depois, mais um gol do time de Mazzarri: cruzamento da esquerda de Nagatomo e Palacio apareceu entre a zaga para marcar o terceiro.

Festa para Zanetti e vitória garantida para a Inter

Logo aos 51 minutos, a festa no Giuseppe Meazza ficou completa. O argentino Javier Zanetti entrou em campo, no lugar de Jonathan, em sua última partida pela Internazionale diante de sua torcida. O capitão nerazzurri, que faz sua 19ª temporada com a camisa da Inter, entrou em campo com uma camisa personalizada: 'Zanetti 4 ever'.

A Lazio tentou pressionar, e o zagueiro Biava cabeceou após escanteio, mas Handanovic fez grande defesa. Minutos depois, Biglia tentou chute de fora da área, mas a bola passou por cima do gol da Inter.

Aos 64, outra possível despedida para a torcida nerazzurri: o atacante Diego Milito, autor dos dois gols na final da Uefa Champions League de 2009/10, entrou em campo no lugar de Palacio, e foi muito aplaudido pelos torcedores. O contrato do argentino acaba em junho, e não há sinal de que deva ser renovado.

Em campo, no entanto, a Lazio pressionava. Keita fez boa jogada pela esquerda e chutou forte, para nova boa defesa do arqueiro da Inter. O goleiro estava inspirado, e, aos 72, fez nova importante defesa, dessa vez com os pés, em chute de Felipe Anderson.

Os visitantes cresceram muito no jogo, e o goleiro Handanovic não parava de trabalhar. Aos 76, fez duas importantes intervenções, em chutes de Pereirinha e Klose. A Lazio, no entanto, não marcou nas chances que teve, então a Inter aproveitou: Hernanes recebeu na entrada da área, cortou para o meio e, de perna esquerda, bateu colocado para marcar o quarto gol da Inter.

No último minuto, um torcedor ainda invadiu o gramado do Giuseppe Meazza para abraçar o capitão Zanetti.

No fim, vitória nerazzurri e classificação para a Europa League garantida. A despedida de Javier Zanetti, porém, foi o evento de maior importância para a torcida da Internazionale.