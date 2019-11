Benfica aposta na experiência dos brasileiros para conquistar a Europa League

Já campeão da Liga Sagres 2013/2014 e pela segunda vez consecutiva finalista da Uefa Europa League, a fase do Benfica é muito boa. Embora o time português só tenha entrado no torneio por conta de sua eliminação ainda na primeira fase da Uefa Champions League, os encarnados demonstraram pouco abatimento pela rápida participação no maior torneio europeu entre clubes e já iniciaram sua campanha com força máxima, buscando o título que deixaram escapar na temporada passada contra o Chelsea.

Atualmente, o elenco do time comandado pelo técnico Jorge Jesus possui jogadores de sete nacionalidades diferentes, além dos portugueses da equipe. Dos 25 atletas à disposição do treinador lusitano, cinco são brasileiros: o goleiro Artur, os defensores Luisão – capitão da equipe -, Guilherme Siqueira e Jardel, e o atacante Lima, além do também atacante Rodrigo, nascido em terras brasileiras, mas com nacionalidade espanhola. Dos cinco brasileiros, Artur, Luisão e Lima já tem mais de 30 anos. Com isso, a experiência dos três brasileiros, normalmente titulares nas equipes de Jorge Jesus, pode ser fundamental na partida contra o Sevilla, no Juventus Stadium.

Artur

Arqueiro mais utilizado por Jorge Jesus na temporada, o paulista Artur pode não ser muito conhecido no Brasil, mas parece ter a confiança não só do treinador, mas também da torcida do Benfica. Nascido em Leme, no interior de São Paulo, o goleiro começou sua carreira no Paulista de Jundiaí, antes de se transferir para o Cruzeiro em 2003. Passou também pelo Coritiba e posteriormente se mudou para a Europa, indo para a Itália.

No calcio, Artur atuou por Siena, Cesena e Roma, onde não obteve muito brilho. Com isso, migrou para Portugal onde jogou pelo Braga antes de se mudar para o Benfica na temporada 2010/2011.

Em sua terceira temporada debaixo das traves dos encarnados, Artur já disputou 105 partidas pelo clube português. Na atual temporada, o goleiro de 33 anos esteve presente em 45 jogos do Benfica, mais do que os dois outros arqueiros de sua equipe: Paulo Lopes e Jan Oblak. O único jogo da fase de mata-mata do torneio que o goleiro brasileiro não participou foi justamente o empate sem gols entre Benfica e Juventus em Turim, partida que deu a vaga aos encarnados para a final da Europa League.

Com a camisa do Benfica, Artur ganhou duas Taças da Liga Portuguesa (2011/2012 e 2013/2014) e um campeonato português (2013/2014).

Luisão

Um dos jogadores mais respeitados da equipe e líder do time dentro de campo, Luisão é peça importante para Jorge Jesus no time titular do Benfica. Nascido em Amparo, em São Paulo, o zagueiro começou sua carreira no Juventus-SP no fim dos anos 90. Na entrada do novo milênio, se transferiu para o Cruzeiro, mas começou a obter destaque com a camisa celeste em 2002. O auge do defensor pelo time mineiro aconteceu em 2003, com a conquista da tríplice coroa: Campeão do campeonato mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Onze anos depois, Luisão é o xerife do sistema defensivo do Benfica. Capitão da equipe lusitana desde a temporada 2006-2007, o defensor brasileiro é o jogador mais importante da zaga. Na Europa League desta temporada, Luisão esteve em campo em todos os jogos e ainda marcou dois gols, os dois contra o Tottenham, da Inglaterra, pelas oitavas de final do torneio. Os dois tentos na partida de ida na inglaterra foram as duas únicas finalizações do zagueiro na meta adversária. Mais do que isso é comandar uma defesa que, ao longo da fase decisiva, cedeu apenas quatro gols em oito partidas.

Ao todo, são dez os títulos de Luisão pela camisa do Benfica: cinco Taças da Liga (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2013/2014), três Campeonatos Portugueses (2004/2005, 2009/2010 e 2013/2014), uma Supertaça de Portugal (2004/2005) e uma Taça de Portugal (2003/2004).

Lima

Assim como o goleiro Artur, o atacante Lima não obteve muito sucesso jogando no Brasil. Apesar disso, hoje, Lima é um dos principais artilheiros da equipe. O paraense de 30 anos começou sua carreira no Paysandu e até chegou a jogar em equipes conhecidas no país como Paraná, Santos e Avaí. Entretanto, o brasileiro passou a ser observado melhor atuando pelo Braga quando a equipe portuguesa chegou a disputar a Uefa Champions League na temporada 2010/2011.

Contratado nesta temporada para melhorar a qualidade do ataque português, o luso-brasileiro vem respondendo bem as expectativas. Na atual Uefa Europa League, Lima atuou por sete vezes sendo titular em duas partidas. Marcou quarto gols no torneio, o mais importante deles o da vitória sobre a Juventus no Estádio da Luz no jogo de ida da semifinal.

O título da Liga Sagres dessa temporada foi o primeiro do brasileiro com a camisa do Benfica.

Guilherme Siqueira e Jardel

Além de Luisão, o elenco do Benfica também conta com mais dois brasileiros: o lateral-esquerdo Guilherme Siqueira e o zagueiro Jardel. Assim como Lima e Artur, ambos os defensores encarnados tiveram pouco sucesso aqui no Brasil e fizeram suas carreiras na Europa.

Nascido em Florianópolis, Siqueira passou pelas categorias de base do Avaí, onde passou dois anos, antes de se transferir para a Internazionale. Emprestado pelo clube nerazzurri, teve uma leve passagem pelo Ipatinga, mas voltou para a Itália onde jogou pela própria Inter, além de Lazio, Udinese e Ancona.

Na Europa League, o lateral-esquerdo de 27 anos é uma das peças essenciais para o forte sistema defensivo de Jorge Jesus. Siqueira atuou em todos os oito jogos do clube na competição, levando apenas um cartão amarelo. Embora não tenha feito gols ainda no torneio, Siqueira é muito mais notado como bom elemento para a forte defesa portuguesa.

Tal como Guilherme, Jardel também saiu de Florianópolis para defender as cores do Benfica. O zagueiro catarinense passou por alguns clubes brasileiros como Santos, Vitória e Joinville, além do Avaí, clube na qual foi revelado. Entretanto, o jogador de 27 anos foi ter notabilidade já em Portugal, mas no Estoril. A boa temporada pelo clube fez o zagueiro ser contratado pelo Olhanense, também da liga portuguesa.

Mais uma temporada, mais uma mudança. Desta vez para um dos maiores times de Portugal. Jardel assinou contrato com o Benfica em 2011 e já se vão três temporadas junto ao clube. Ao contrário de Luisão, Siqueira, Artur e Lima, o zagueiro passa mais tempo no banco de reservas do que em campo, mas é uma das boas opções na qual Jorge Jesus tem em suas mãos.

Os brasileiros do Benfica tentarão dar o título para a equipe portuguesa na próxima quarta-feira (14) na final contra o Sevilla no Juventus Stadium, em Turim.