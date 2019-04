Alegria pra uns, tristeza para outros: Três equipes dão adeus a Premier League

Se de um lado o Manchester City comemora o título da Premier League, do outro lado da tabela três equipes sentiram o amargo gosto do rebaixamento. Fulham e Cardiff já tinham conhecido seu destino na rodada passada, restando então a última vaga, que teve Norwich e West Bromwich na disputa, sendo que os Canaries acabaram derrotados em casa por 2 a 0 pelo Arsenal e ficaram no 18º lugar, caindo para a Championship, segunda divisão inglesa.

Após três temporadas na Premier, Norwich não consegue se salvar na última rodada

Qualquer rebaixamento é decepcionante, mas para o Norwich este foi mais. Com contratações de peso como Gary Hooper e van Wolfswinkel, esperava-se um campeonato mais sólido da equipe, que já vinha se mantendo no topo do futebol nacional a duas temporadas. Sob o comando de Chris Hughton, a equipe passou a maior parte do campeonato fora da zona de rebaixamento, mas a sequência de seis jogos sem vitória culminou no naufrágio canário e na demissão do treinador. Neil Adam assumiu o time mais pouca coisa mudou. Derrotas para times como Fulham e Sunderland em partidas que valiam pontos vitais para a equipe abalaram as estruturas, e nem mesmo o empate contra o Chelsea no Stamford Bridge foi o suficiente para manter os Canaries vivos na competição.

Fulham volta a segunda divisão 14 anos depois, em sua primeira temporada sem Al-Fayed

Mohamed Al-Fayed sempre foi um dono de gostos estranhos - vide a estatúa de Michael Jackson que o ex-presidente mandou colocar na frente do Craven Cottage - mas é inegável o impacto do egipicio sob o Fulham, que assumiu o clube em 1997. Em 2001, o clube chegou a Premier League e ali permaneceu por 14 temporadas. Sempre com campanhas de tabela, o Fulham teve sua melhor temporada em 2009-2010, quando era comandado por Roy Hodgson. Mesmo com um modesto 12° lugar (a melhor campanha do Fulham foi 7°, na temporada 08/09), o que surpreendeu foi o desempenho da equipe na UEFA Europa League. Depois de ótima campanha, o Fulham chegou até a decisão. Teve como adversário os espanhois dos Atlético de Madrid, empatando no tempo normal por 1 a 1 e sendo castigado na prorrogação e por 2 a 0.

Na temporada atual, as coisas nunca correram bem para os Cottagers. A defesa é a pior disparada da liga, com 83 gols sofridos. Nem mesmo o renomado goleiro Marteen Stekelenburg e o experiente Brede Hangeland conseguiram evitar o desastre defensivo na Premier. Na frente, o ataque, com bons jogadores como Hugo Rodallega e Darren Bent pouco produziu e também decepcionou. "Durante os próximos meses, haverá certamente muitas mudanças dentro do clube, é óbvio que precisamos melhorar e redefinir nosso plantel", disse Félix Magath, treinador rebaixado com o clube.

Bate e volta: Estrangeiro na Premier, Cardiff não mostra para o que veio

A "hype" que se criou por dois clubes galeses na principal divisão do futebol inglês foi grande. Mas o Swansea não mostrou nem um pouco da força da equipe da temporada passada e o Cardiff não esboçou nenhum tipo de reação durante sua pífia temporada. Originalmente como Bluebirds, as camisas azuis do Cardiff foram trocadas pelas vermelhas e o pássaro foi substituído por um dragão. Tudo isso obra de Vicent Tan, novo dono da equipe que queria uma marca forte na Ásia.

Se a torcida não ficou nenhum pouco feliz com as mudanças extracampo, a situação só foi piorando ao longo da temporada dentro dos gramados e o Cardiff City volta a Championship uma temporada apóa a promoção. Nem mesmo o norueguês campeão pelo Manchester United Ole Gunnar Solksjaer foi capaz de conseguir dar ritmo a equipe e a escassez de vitórias (apenas 7) acabou deixando a equipe na última colocação.