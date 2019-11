Benfica na UEL 2013/2014: Defesa imbatível, bons resultados fora de casa e vaga na final

De eliminado precocemente na Uefa Champions League para finalista da Uefa Europa League. Mesmo com a saída ainda na primeira fase do maior torneio europeu de clubes, o Benfica não sentiu o golpe e já focou na outra competição continental visando chegar longe. E com um sistema defensivo muito eficiente – levando apenas um gol em quatro partidas disputadas fora do seu país – ligado à boa pontaria dos jogadores no ataque, a equipe de Jorge Jesus passou por PAOK, Tottenham, Az Alkmaar e Juventus, chegando à grande decisão contra o Sevilla sem perder um jogo.

Durante os oito confrontos dos encarnados no torneio, os destaques ficam por conta dos atacantes Lima e Rodrigo, autores de nove dos doze gols marcados pelo time português na competição. Além disso, a solidez da defesa lusitana comandada por Luisão também é bastante exaltada pelos torcedores do Benfica.

Benfica x PAOK – Vitória importante fora de casa e classificação garantida em Portugal

20/02/2014 – PAOK 0-1 Benfica (Lima 59’)

Após um terceiro lugar na fase de grupos da Champions League, o Benfica iniciou seu caminho na Europa League contra o PAOK, da Grécia. E mesmo jogando no Toumba Stadium na cidade de Thessaloniki, o time português arrancou uma vitória importante graças ao brasileiro Lima, autor do único gol da partida. Aos 59’, o cruzamento de Enzo Perez encontrou o atacante no meio da área. Lima dominou e bateu de peito de pé, vencendo o goleiro Glikos.

27/02/2014 – Benfica 3-0 PAOK (Gaitán 70’, Lima (pên.) 78’, Markovic 79’)

Jogando em casa e precisando de um simples empate para se classificar, o Benfica recebeu o PAOK Estádio da Luz com o apoio máximo do seu torcedor. E mesmo com toda a situação favorável ao time de Jorge Jesus, a equipe grega dificultou as coisas, mas em um espaço de dez minutos, os encarnados marcaram três vezes e liquidaram a partida.

O primeiro gol saiu aos 70 minutos. Após falta sofrida por Lima na entrada da área, Nico Gaitán cobrou a infração com categoria e abriu o placar em Lisboa. O segundo tento da equipe portuguesa saiu oito minutos mais tarde. Maduro colocou a mão na bola, cometendo pênalti. Na cobrança, Lima bateu firme e marcou seu segundo gol na fase de mata-mata da competição. Enquanto o torcedor encarnado ainda comemorava, Markovic fez jogada rápida e marcou o terceiro gol um minuto depois, fechando o placar e garantindo a classificação.

Benfica x Tottenham – Vantagem confortável em pleno White Hart Lane e vaga conquistada em casa

13/03/2014 – Tottenham 1-3 Benfica (Eriksen 64’; Rodrigo 30’, Luisão 58’, 81’)

Por conta do sorteio, Tottenham e Benfica ficaram frente a frente em busca de uma vaga nas quartas de final da Europa League. E os primeiros 90 minutos do confronto aconteceram em terras inglesas. Jogando em Londres, os spurs contaram com o apoio de sua torcida, mas não esperavam um dia de artilheiro de um zagueiro brasileiro.

Quem abriu o placar primeiro foi o Benfica. Aos 30 minutos, Ruben Amorim lançou Rodrigo na ponta. O atacante dominou e bateu cruzado para vencer Lloris e botar os portugueses na frente. A vantagem que já era boa ficou ainda melhor aos 58. Após o escanteio cobrado, Luisão cabeceou firme e marcou o segundo gol do Benfica.

O Tottenham esboçou uma reação e aos 64’ diminuiu o estrago com Eriksen em cobrança de falta perfeita. Apesar disso, veio a ducha de água fria já quase no fim da partida. Depois da zaga dos spurs afastar a bola da área, Luisão pegou o rebote e encheu o pé, marcando seu segundo gol no duelo e colocando os portugueses com uma das mãos na vaga.

20/03/2014 – Benfica 2-2 Tottenham (Garay 34’, Lima 90+3; Chadli 78’, 79’)

Com uma boa vantagem no jogo de volta, o torcedor do Benfica foi para o Estádio da Luz mais tranqüilo. Mas conforme o jogo foi passando, a partida tomou ares dramáticos e só teve um final feliz para os encarnados no fim do confronto.

Aos 34’, o Benfica saiu na frente. Após cruzamento de Salvio, Garay saltou mais que toda a defesa inglesa e cabeceou sem chances para Friedel, marcando o primeiro. O gol não mudou nada muita coisa para o placar agregado, já que o Tottenham poderia levar a disputa para os pênaltis se vencessem por 3 a 1.

Foi aí então que Chadli resolveu mudar a partida. E em dois minutos, os spurs marcaram duas vezes e botaram jogo no duelo. Primeiro, o belga empatou a partida aos 78’ após forte chute de fora da área. Um minuto depois, Chadli apareceu livre na área e só completou cabeçada para o meio da área.

A partida então ganhou contornos de apreensão para o torcedor português e de esperança para os ingleses. Entretanto, nos acréscimos, o Benfica matou o confronto e se classificou. Sandro cometeu pênalti no último lance do jogo e Lima bateu com segurança para marcar seu terceiro gol em três jogos e selar a passagem dos encarnados para as quartas de final.

Benfica x Az Alkmaar – Vitórias na ida e na volta garantem encarnados na semi

03/04/2014 – AZ Alkmaar 0-1 Benfica (Salvio 48’)

Após deixar pelo meio do caminho um time grego e um inglês, chegou a vez de uma equipe holandesa atravessar o caminho do Benfica na Europa League. E mais uma vez, o time de Jorge Jesus venceu longe de seus domínios e garantiu a classificação jogando em casa.

Na primeira partida, em Alkmaar, depois de um 0 a 0 chato no primeiro tempo, o time português tratou de garantir a vantagem para a segunda partida na etapa final. Logo no terceiro minuto do segundo tempo, Salvio finalizou firme e marcou um bonito gol para botar o Benfica em vantagem no confronto.

10/04/2014 – Benfica 2-0 AZ Alkmaar (Rodrigo 40’, 71’)

O jogo da volta entre as duas equipes serviu para decretar a vaga do time português. Jogando em casa e com o torcedor empurrando o time, o Benfica pressionou o AZ do início ao fim, e com dois gols de Rodrigo, os comandados de Jorge Jesus sacramentaram sua ida à semifinal da Europa League.

O primeiro gol da equipe portuguesa veio aos 40’ em uma jogada latina. Salvio dominou bola na direita e avançou até a linha de fundo. O argentino cruzou rasteiro, a bola passou por toda a defesa do AZ chegou limpa nos pés de Rodrigo pronto para finalizar cruzado e abrir o placar no Estádio da Luz.

A classificação que já estava bem encaminhada foi selada na metade da segunda etapa, e novamente com a dupla Salvio-Rodrigo. Aos 71’, o argentino saiu da marcação e na linha de fundo fez outro grande cruzamento para a chegada do brasileiro naturalizado espanhol. Rodrigo então escorou firme e marcou seu segundo gol no jogo, confirmando a vitória portuguesa.

Benfica x Juventus – Vitória dramática em Lisboa, empate sem gols em Turim e vaga na final nas mãos

24/04/2014 – Benfica 2-1 Juventus (Garay 3’, Lima 84’; Tévez 71’)

Diferente dos outros três confrontos da fase de mata-mata, o Benfica agora tinha que construir o resultado jogando em casa para decidir a vaga longe de seus domínios. E o adversário encarnado assustava. Melhor time italiano do momento, a Juventus entrou na Europa League assim como o time português, após uma imprevista eliminação na primeira fase da Champions. Com a chegada no torneio, os bianconeri eram considerados favoritos para conquistar o título da Europa League, mas, ficaram pelo caminho contra o time português.

O primeiro jogo aconteceu em Portugal com a torcida portuguesa apoiando bravamente sua equipe. E a pressão inicial benfiquense culminou em gol logo aos três minutos de partida. O escanteio cobrado por Sulejmani encontrou Garay dentro da área. Saltando mais do que toda a zaga bianconeri, o argentino testou forte e abriu o placar para os portugueses.

Na segunda etapa, veio o susto. Aos 71’, Tevez recebeu lindo passe de Amasoah na entrada da área, fintou Luisão e deu um toque sem chance alguma para Arthur, empatando o jogo para os italianos. Mas a alegria da Juve durou 13 minutos. Jorge Jesus colocou Lima em campo e mudou o jogo. Aos 84’, após cruzamento da direita, a bola sobrou para o brasileiro chutar forte dentro da área e vencer Buffon, garantindo a vantagem portuguesa para o jogo de volta.

01/05/2014 – Juventus 0-0 Benfica

Apesar da pequena vantagem que obtivera com a vitória no primeiro jogo da semifinal, o torcedor português estava receoso quanto ao duelo da volta. Enfrentar a Juventus jogando em Turim não é tarefa fácil. Com um a menos então, fica mais difícil ainda. Entretanto, Jorge Jesus fechou o time e com ótima atuação do goleiro Oblak, os encarnados conquistaram sua vaga na final da Europa League, a segunda seguida.

Benfica e Sevilla fazem a final da Uefa Europa League na próxima quarta-feira (14) no Juventus Stadium, em Turim.