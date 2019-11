Em busca da 17ª DFB-Pokal: Bayern de Munique, o maior vencedor

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (17), na decisão da DFB-Pokal da temporada 2013/14. O time bávaro, após conquistar a Bundesliga no final de março e ser eliminado nas semifinais da Uefa Champions League pelo Real Madrid, busca o seu segundo título na temporada, para esquecer a eliminação pelo time merengue.

A final contra o Borussia Dortmund, não será a primeira desta temporada. Em julho do último ano, o Bayern, campeão alemão de 2013, enfrentou o Borussia Dortmund, campeão da Pokal - em cima do próprio Bayern, em jogo válido pela Supercopa da Alemanha. A partida marcava a estreia de Pep Guardiola como treinador do time bávaro. E os aurinegros venceram por 4 a 2, conquistando o primeiro troféu da temporada.

O Bayern de Munique participou, ao todo, de 19 finais de DFB-Pokal, competição nacional que é disputada desde 1935, incialmente com o nome Tschammer-Pokal. O time bávaro saiu como vencedor em 16 dessas finais, tornando-se o maior vencedor da Copa da Alemanha, na história.

A primeira final do time bávaro aconteceu em 1957. Na época, a partida foi disputada em Augsburg e o Bayern venceu o Fortuna Dusseldorf, pelo placar mínimo. O bayern só voltaria a disputar uma final de Pokal nove anos mais tarde, em 1966. E venceu o MSV Duisburg, atualmente na 2. Bundesliga, por 4 a 2, com direito à dois gols de Gerd Müller. No ano seguinte, veio o terceiro título e primeiro bicampeonato. A equipe da baviera enfrentou o Hamburgo SV e venceu por goleada: 4 a 0, com Gerd Müller anotando mais dois gols.

Em 1969, mais uma final - e mais um título. Em Frankfurt, o Bayern venceu o Schalke 04, pelo placar de 2 a 1, com o gol da vitória, também de Gerd Müller, saindo apenas no segundo tempo da prorrogação. Dois anos mais tarde, mais uma final decidida na prorrogação: Após um empate com o 1. FC Köln no tempo normal, Oskar Rohr marcou o gol que daria o quinto título de DFB-Pokal ao time do capitão Franz Beckenbauer.

O Bayern só voltaria a disputar uma final de Pokal nos anos 80. Em 1984, o sexto título veio após empate em 1 a 1 - no tempo normal e prorrogação, e vitória no pênaltis por 7 a 6, contra o Borussia Mönchengladbach. No ano seguinte, veio o primeiro vice. E foi uma surpresa, vitória do KFC Uerdingen 05, que atualmente joga a Regionalliga Oeste - correspondente a quarta divisão do Campeonato Alemão, por 2 a 1. Em 1986, o Bayern conquistou o sétimo título após golear o Stuttgart, por 5 a 2, em Berlin. O capitão do time na época, Klaus Augenthaler, foi o autor do gol da vitória dos bávaros.

Mais de uma década depois, em 1998, o Bayern voltou à Berlim para disputar a sua nona final de Pokal. E reencontrou o adversário do primeiro título, o MSV Duisburg, vencendo desta vez por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Jeremies e Elber para o Bayern, enquanto que Töfting descontou para os zebras. Um ano depois, veio o segundo vice campeonato, na derrota nos pênaltis para o Werder Bremen por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.

Em 2000, veio o troco pra cima do Werder, no Olympiastadion: vitória categórica por 3 a 0, com gols do bósnio Salihamidzic e dos brasileiros Paulo Sérgio e Élber. Na sequência da década de 2000, o Bayern participou ao todo de cinco finais, vencendo todas: Em 2003, 3 a 1 no Kaiserslautern, com gols de Santacruz, Zé Roberto e Ballack. Em 2005 e 2006, além de ser bicampeão da Bundesliga, o time comandado por Félix Magath conseguiu o segundo bicampeonato da DFB-Pokal, vencendo Schalke 04 e Eintracht Frankfurt, por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente.

Em 2008, o time de Ottmar Hitzfeld venceu o Borussia Dortmund na prorrogação, por 2 a 1, após empate no tempo normal. Os gols foram marcados por Schweinsteiger e Ribery, que realizava a sua primeira temporada pelo time da Baviera, na época. Em 2010, já sob o comando do holandês Louis van Gaal, o Bayern de Munique goleou o Werder Bremen por 4 a 0, com gols de Robben, Schweinsteiger e dois de Miroslav Klose.

Em 2012, veio o troco dos aurinegros em cima dos bávaros. Atuais bicampeões da Bundesliga, os comandados de Jürgen Klopp aplicaram nada mais, nada menos, do que uma goleada de 5 a 2, com gols de Lewandowski, por duas vezes, Götze, Blaszczykowski e Nuri Sahin. Mário Gomez e Thomas Müller descontaram. Foi o terceiro vice campeonato da história dos bávaros, na competição nacional.

O 16º título veio em 2013: o time comandado por Jupp Heynckes, que já havia conquistado a Bundesliga e a Champions League na temporada, conquistou a tríplice coroa com a vitória sobre o Stuttgart por 3 a 2. Os gols do duelo foram marcados por Thomas Müller e Mario Gomez, por duas vezes. Também com dois gols, Harník descontou para os suábios.