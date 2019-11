Em busca do título espanhol, Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam no Camp Nou

Após 38 rodadas, finalmente iremos conhecer o campeão espanhol desta temporada. Barcelona e Atlético de Madrid entram em campo neste sábado (17), no Camp Nou, às 13h (brasília) para decidir quem levantará a taça. Para o Atlético de Madrid, seria histórico, o clube fez uma temporada memorável e numa época onde os grandes Real Madrid e Barcelona reinam no futebol espanhol, quebrar essa hegemonia dos rivais seria algo inesquecível, visto que o último clube a conseguir esse feito foi o Valência, há exatos 10 anos, na temporada 2003/2004. Já para o Barcelona seria a recuperação, em uma temporada cheia de polêmicas e de críticas por parte dos torcedores ao futebol apresentado pela equipe, o clube chega a ultima rodada do campeonato com boas chances de se tornar campeão, mesmo tendo tropeçado nos seus últimos dois jogos, onde empatou contra Getafe e Elche, respectivamente.

Para se tornar campeão, os madrilenhos precisam apenas de um empate e visto que o poder defensivo do time nessa temporada tem sido o grande diferencial da equipe, segurar o Barcelona no Camp Nou está longe de ser algo quase impossível, como poderia ser considerado a algumas temporadas atrás. Já pelo lado culé, os catalães precisam de uma simples vitória jogando em casa para conseguir o título e apostam tudo nesta partida para que consigam terminar bem a temporada.

Barcelona precisa mudar histórico da temporada contra o Atlético para levar o título

A temporada do clube catalão, ao contrário do que era esperado, não foi animadora. Mesmo com o título da Supercopa da Espanha, no começo da temporada, sobre o mesmo Atlético de Madrid, o clube viveu momentos no qual não se imaginava que poderia acontecer durante o ano, como protestos da torcida quanto ao futebol do clube, mesmo quando o time brigava pela liderança do campeonato nacional. Derrotas como a final da Copa do rei para o grande rival, Real Madrid e a eliminação na Champions League para o próprio Atlético, somado com muitos tropeços no Campeonato Espanhol, como por exemplo ter somado apenas 35 pontos dos últimos 51 disputados, uma média baixa se comparada ao histórico do clube quando se fala em briga pelo título nacional, foram decisivos para a crise, porém, mesmo com todos os tropeços, o Barcelona chega vivo na última rodada e a uma vitória do título.

Porém, a simples vitória em casa não é tão simples assim para os comandados de Tata Martino pois durante a temporada, os dois clubes de enfrentaram cinco vezes, e nessas partidas houveram quatro empates e uma vitória do Atlético, sendo que o Barcelona conseguiu balançar as redes do adversário apenas duas vezes, e as duas foram com o Neymar, sendo que o gol na partida de ida na Supercopa da Espanha foi o que garantiu o título ao clube catalão. O brasileiro que está a algumas rodadas fora de atividade graças a uma lesão no pé esquerdo, treinou normalmente e foi relacionado para a partida e espera que possa repetir a dose e marcar novamente contra o Atlético e que novamente possa ser o gol do título. Título que para o treinador Tata Martino seria o primeiro que esta equipe venceria de forma normal

"Este seria o primeiro título normal para estes jogadores, com sofrimento e luta. Tem muito a ver com futebol normal e não com os outros títulos que conseguiram quando foram extraterrestres", declarou o treinador

O comandante também decidiu deixar claro que, independente do título ou não, essa partida será a última dele comandando o clube catalão

"Sou eu que decido o que quero e um título não muda nada. Aconteça o que acontecer, a minha carreira não terá grandes alterações. Desejo, com a toda a minha alma, ser campeão pelo Barcelona", finalizou o comandante argentino.

Seguindo o histórico da temporada, Atlético precisa de apenas um gol para ser campeão

O Atlético também tropeçou nas duas últimas rodadas, o que deu vida ao Barcelona. Se tivesse vencido um dos seus dois últimos jogos, já teria sido campeão e não precisaria entrar com tanta pressão para a última partida do campeonato, porém, se for seguir o histórico de jogos na temporada, o clube precisaria de um simples gol no Camp Nou para sagrar-se campeão espanhol, isso porque dos cinco confrontos entre as equipes durante esta temporada, foram quatro empates e uma vitória do time de Madrid, sendo que em todos os jogos, nenhuma das equipes marcou mais de um gol, foram dois empates sem gols, dois empates com o placar mínimo, e uma vitória simples do colchoneros, considerando. Porém, durante a semana, os jogadores já tinham deixado claro que caso ocorresse essa decisão para a última rodada, não iriam vir jogar pelo empate, pois sabem da qualidade do adversário e que em um lance você pode perder o jogo e o campeonato.

Até por isso o treinador Cholo Simeone deve escalar força máxima para a partida, e em entrevista concedida nesta tarde, confirmou que Diego Costa, que era dúvida para começar a partida, irá sim começar jogando

"Quanto ao Diego, ele está muito bem, tem treinado bem com o grupo, treinou bem pela manhã e irá para o jogo desde o início"

O comandante também aproveitou para falar, obviamente, sobre a partida que pode dar o título histórico a equipe

"Considero que trabalhamos bem, como em todos os anos, e espero que possamos demonstrar todo esse trabalho em campo, mostrar que estamos preparados pois só dependemos de nós mesmos. Sempre mantemos nossa identidade, não vejo motivos para nessa ultima partida mudarmos algo quanto ao nosso estilo de jogo. Sabemos como jogamos, sabemos nossas virtudes e esperamos poder fazer uma boa partida e levar o jogo para uma situação que nos agrade" - completou o treinador.