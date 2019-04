Buscando reação no fim, Milan enfrenta o Sassuolo de olho na Europa League

É dificil, mas é possível. Talvez esse seja o pensamento do torcedor do Milan em relação a classificação de seu time para a Uefa Europa League. Neste domingo (18), além de vencer o Sassuolo pela última rodada da Serie A, no San Siro, os rossoneri terão de torcer por tropeços ou de Torino ou de Parma para conquistar uma vaga no torneio europeu.

Mas o adversário rossonero não é qualquer um. Após brigar por quase todo o campeonato contra a zona de rebaixamento, o Sassuolo conseguiu uma reação espetacular na reta final da competição e se garantiu na elite do futebol italiano. Além disso, a equipe neroverdi espera repetir o feito do ultimo confronto entre os dois times, quando Berardi marcou quatro vezes e ajudou seu time a vencer o Milan em casa.

No Milan, time base pronto para buscar vaga na UEL

Na oitava colocação da Serie A com 54 pontos, o Milan espera 'salvar' sua fraca temporada conquistando a ultima vaga para a Europa League. Para isso, os comandados de Clarence Seedorf precisam ganhar seu duelo e secar os rivais na briga. O técnico holandês tem seu elenco quase todo a disposição, por isso deve botar em campo a equipe que mais vem atuando durante toda a temporada.

Em entrevista coletiva antes da partida, alguns jogadores rossoneros deram declarações, principalmente Abbiati. O goleiro foi questionado sobre a difícil tarefa de sua equipe, mas o experiente arqueiro mostrou confiança em relação a classificação. "Eu ainda estou esperando por um milagre, mas chegar em sexto não é alvo do Milan. Nós deveríamos estar lutando pela Champions League", disse.

Para o jogo de logo mais, Abbiati é o goleiro titular. Na defesa Abate, Rami, Mexes e De Sciglio devem começar jogando. No meio Poli, De Jong e Montolivo formam o trio de volantes enquanto Kaká é o meia mais avançado. Já na frente, Taarabt e Balotelli são os atacantes titulares.

Sassuolo: equipe pronta para atrapalhar caminho rossonero

Após 37 rodadas, o Sassuolo chegou ao seu ultimo jogo na temporada 2013/2014 do campeonato italiano livre de qualquer preocupação. Caçula da Serie A, os neroverdi alcançaram a marca dos 34 pontos e não podem mais ser alcançados pelos times de dentro da zona de rebaixamento. Entretanto, mesmo com a permanência garantida na primeira divisão, os neroverdi não devem facilitar as coisas ao Milan, buscando bater de frente com os rossoneri.

Para o confronto deste domingo, o técnico Eusebio Di Francesco não possui desfalques importantes e deve levar sua melhor formação a campo. O destaque do time neroverdi fica por conta de Domenico Berardo, artilheiro da equipe com 16 gols e que contribuiu com mais seis assistências na competição. Com isso, Di Francesco deve distribuir o Sassuolo em campo com Pegolo no gol e Mendes, Antei, Cannavaro e Ziegler no sistema defensivo. No meio-campo, Biondini, Magnarelli e Missiroli são os titulares, enquanto Berardi, Sampson e Zaza formam o trio de atacantes.

No primeiro turno, Poker de Berardi garantiu vitória do Sassuolo em casa

Quando Sassuolo e Milan se enfrentaram na ultima rodada do primeiro turno, os rossonero eram favoritos a conquistar os três pontos. Eram. Com quatro gols de Berardi, os neroverdi surpreenderam e levaram a melhor jogando no Mapei Stadium. Mesmo fora de casa, o Milan abriu 2 a 0 com gols de Robinho e Balotelli antes mesmo dos 15 primeiros minutos.

Mas ainda na primeira etapa, Berardi marcou três vezes e virou a partida para os donos da casa. Na segunda etapa, o camisa 25 marcou mais um e deu vantagem aos donos da casa, que seguraram a pressão do Milan durante o resto do jogo. Aos 85', Montolivo ainda diminuiu, tentando uma reação, mas já era tarde. Vitória histórica dos neroverdi contra um abatido Milan.