Aos 40 anos, Ryan Giggs anuncia aposentadoria

A manhã desta segunda (19) está sendo agitada para o Manchester United. Depois do anúncio do técnico Louis van Gaal, o clube publicou em seu site oficial uma carta de despedida de Ryan Giggs, aonde o jogador agradece a funcionários e torcedores e se despede dos gramados. Um dos maiores ídolos da história da equipe, Giggs vai agora se juntar ao novo treinador e passará a trabalhar como assistente técnico, aos 40 anos de idade.

Foram um total de 963 partidas pelos Red Devils, ao longo de 24 longos anos de clube. O currículo do galês é invejável: durante a carreira o jogador conquistou 34 troféus, todos eles sobre o comando de Alex Ferguson, seu mentor. Entre as conquistas mais expressivas estão duas Champions League, dois Mundiais Interclubes e nada menos do que 13 Premier Leagues, mais do que a grande maioria dos clubes que disputam o campeonato inglês. Pela seleção galesa, foram 64 jogos e a decepção de nunca ter participado de uma Copa Do Mundo.

Na carta, o jogador se disse encantado com a possibilidade de trabalhar com alguém como van Gaal e que espera muito sucesso para o United nos próximos anos. Giggs ainda agradeceu o apoio da melhor torcida do mundo e de todos os funcionários que trabalharam com ele no clube.

Para encerrar, Giggs ressaltou que a torcida tem de apoiar o novo treinador, os donos, e os jogadores, assim a equipe pode voltar a trilhar o caminho do sucesso, e que ele espera poder estar junto com o time nessa nova caminhada. "Para os maiores fãs do futebol mundial, muito obrigado. Eu amei cada minuto jogado por vocês, representando o maior e melhor clube do mundo", encerrou o galês.