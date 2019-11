Buscando melhora em seu elenco, Hertha Berlin contrata Stocker e Plattenhardt

11º colocado na última Bundesliga, o Hertha Berlin saiu às compras neste fim de maio e contratou dois reforços, visando qualificar seu elenco para a próxima temporada, onde disputará, mais uma vez, a Bundesliga e a DFB-Pokal. Tratam-se do meia suíço Valentin Stocker, do FC Basel, e do lateral-esquerdo alemão do Nuremberg, Marvin Plattenhardt.

Os valores da negociação do Hertha Berlin com o Basel, por Stocker, giram em torno dos cinco milhões de euros. O meia de 25 anos assinou contrato até junho de 2018 e foi apresentado na última segunda-feira (19), na sede do Hertha, em Berlim. Stocker chega para a posição que contam com os tunisianos Änis Ben-Hatira e Sami Allagui, além do alemão Alexander Baumjohann, do norueguês Per Skjelbred e do brasileiro Ronny.

Revelado no próprio Basel, em 2005, Stocker atuou, ao todo, em 199 partidas pelo clube da Basileia, tendo marcado 54 gols. Campeão suíço com o Basel por seis vezes e convocado por Ottmar Hitzfeld para a disputa da Copa do Mundo, no próximo mês, o meia já atuou pela seleção suíça por 22 jogos, tendo marcado três gols.

"Valentin Stocker é um excelente jogador e que se encaixará perfeitamente em nosso elenco", disse o diretor esportivo do Hertha, Michael Preetz, durante coletiva de imprensa da apresentação de Stocker. "Ele acrescenta variedade ao nosso jogo ofensivo e também é uma ameaça na frente", concluiu.

O jogador também comemorou sua transferência para o clube da capital alemã: "Estou muito feliz por poder jogar na Bundesliga na próxima temporada. Eu estava na expectativa de se juntar Hertha, e se mudar para Berlim."

E não parou por ai. Além de Valentin Stocker, o Hertha contratou o lateral-esquerdo alemão de 22 anos, Marvin Plattenhardt, um dos destaques do Nuremberg na última temporada, onde a equipe da Baviera acabou na 19ª colocação, sendo rebaixada para a 2. Bundesliga. O jogador foi apresentado na última quarta-feira (21) e assinou um contrato de três temporadas com a equipe de Berlim.

Plattenhardt foi revelado no próprio Nuremberg, em 2010. Desde então, realizou 36 jogos como titular na equipe bávara, tando marcado dois gols. O jogador foi campeão europeu sub-17 com a seleção alemã, em 2009, participando de quatro jogos na campanha do título.

Jos Luhukay comentou a contratação do lateral: "Marvin se destacou bastante na última temporada apesar da má campanha de seu time, com certeza chega para nos ajudar bastante nesta posição", disse o técnico holandês na coletiva de apresentação.

O jogador também falou sobre seu novo clube: "Estou feliz por estar aqui", disse Plattenhardt. "Apesar de não ter conseguido ajudar meu ex-clube à se manter na elite, consegui certo destaque e com isso atraí interesse do Hertha. Agora é trabalhar para conquistar vaga no time", completou. A pré-temporada do Hertha Berlin começa em 30 de junho, visando a disputa da Bundesliga e da DFB-Pokal da próxima temporada.