Torneio Schalke 04 Cup tem datas e participantes definidos

Na última quarta-feira (30), a diretoria do Schalke 04 confirmou a realização da Schalke 04 Cup, uma espécie de torneio de pré-temporada que será sediado na cidade de Gelsenkirchen, no norte do Vale do Ruhr da Alemanha. Com a maioria das ligas do continente europeu tendo ínicio apenas no inicio do mês de setembro, o campeonato, que terá participação de apenas quatro equipes, será realizado entre os dias 2 e 3 de agosto.

Anfitriã do torneio, a equipe alemã disputará o título com mais três clubes: o Málaga, da Espanha, que disputa a Liga BBVA, e West Ham e Newcastle, os dois últimos da Premier League. As equipes aceitaram o convite e disputarão o troféu do torneio organizado pela empresa suíça Kentaro AG. Todas as partidas ocorrerão na Veltins-Arena, casa do Schalke 04 que possui capacidade para 61,482 pessoas.

O modo de disputa ocorrerá da seguinte forma: cada equipe terá três jogos, caso a mesma vencer no tempo regulamentar, receberá os habituais três pontos. No entanto, se algum confronto terminar empatado ao fim dos 90 minutos, o vencedor será conhecido nos pênaltis e, ao invés da equipe vencedora levar apenas um ponto, acaba conseguindo dois. Será campeão o time que somar mais pontos durante as três rodadas do torneio.

O jogo de abertura, tabela e horários ainda não foram definidos, contudo, o site alemão Focus informou que um acordo garantiu a transmissão da Schalke 04 Cup para mais de 160 países, visando garantir internacionalização e expansão das marcas de todas as partes envolvidas.