Após França reclamar de espionagem, PF proíbe drones em treino

A Seleção da França solicitou que a Fifa (Federação Internacional de Futebol) investigue um caso de espionagem. De acordo com o jornal espanhol Mundo Desportivo, o técnico Didier Deschamps afirmou que a seleção está sendo vítima de espionagem. O ex-volante dos Bleus disse que um pequeno drone de cor preta sobrevoou o campo onde os jogadores estavam em uma atividade.

Entre os jogadores, o assunto foi tratado como um assunto divertido, mas o comandante da seleção não achou divertido e demonstrou desconfiança com o assunto. De acordo com o jornal, os franceses levantaram algumas hipóteses sobre o drone, que é um veículo não tripulado que geralmente é utilizado por militares com fins de espionagem.

Os franceses suspeitam que as seleções rivais estão utilizando o veículo não tripulado ou que a imprensa está usando o veículo para tirar fotos do treinamento, que geralmente é feito com portões fechados.

Após a reclamação da equipe francesa, Paulo Víbrio Júnior, delegado da Polícia Federal em Ribeirão Preto, proíbiu o drone de voar sobre o campo onde os franceses treinam e alertou que os drones precisam de uma regulamentação da Anatel e também precisam de uma licensa da Anac (Agência Nacional de Aviação)

“Para poder utilizar esses veículos não tripulados é preciso homologação da Anatel (Agência Nacional de Tecnologia) pois utilizam rádio frequência, na maioria deles. Se não tiver, eles são proibidos, pois a radiofrequência atrapalha uma série de equipamentos em volta”, explicou o delegado.

O espaço aéreo onde as seleções estão localizadas é limitado, assim, os agentes de segurança trabalham para evitar qualquer problema e para manter a tranquilidade dos jogadores.

“Existe um perigo a vida humana, se por exemplo cair sobre alguém, e também a questão da privacidade de jogadores e treinadores no seu trabalho”, completou.

A França, que está se preparando em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, vai estrear neste domingo (15), contra a seleção de Honduras, no Beira Rio.