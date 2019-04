Com dois gols de Suárez, Uruguai vence Inglaterra em São Paulo

Jogo válido pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo realizado na Arena Corinthians, São Paulo

Nesta quinta-feira (19), Uruguai e Inglaterra se enfrentaram na Arena Corinthians, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo, vindo de derrotas no jogo de estreia e os uruguaios levaram a melhor por 2 a 1, com dois gols de Luis Suárez. Rooney marcou o gol dos ingleses.

Com o resultado, o Uruguai chegou aos três pontos enquanto a Inglaterra ficou sem nenhum ponto. Os líderes Itália e Costa Rica ainda se enfrentam nesta sexta-feira (20). Em caso de empate ou vitória dos costa-riquenhos, os ingleses estão eliminados da Copa do Mundo

Na última rodada, o Uruguai enfrenta a Itália, na Arena das Dunas, no dia 24 de junho, às 13h. No mesmo horário, a Inglaterra joga contra a Costa Rica, no Mineirão.

Suárez abre o placar pro Uruguai

Com o artilheiro Luis Suárez em campo após desfalcar o time na estreia diante da Costa Rica, o Uruguai começou a partida buscando o gol desde o minuto inicial. O atacante do Liverpool quase abriu o placar após cobrança de escanteio fechada, que Hart se esticou todo para defender.

A Inglaterra não conseguia criar oportunidades e chegava apenas nas bolas paradas. Aos dez minutos, Rooney teve uma falta frontal para cobrar, mas a bola passou raspando a trave de Muslera. A trave salvou o Uruguai aos 30 minutos. Gerrard cobrou falta com efeito, Muslera saiu mal do gol e Rooney apareceu no segundo pau para testar, mas a bola explodiu no travessão.

Quando a Inglaterra dominava a partida, a dupla de ataque do Uruguai apareceu para abrir o placar. Cavani recebeu na intermediária e deu um belo passe para Suárez por cima da defesa inglesa e o camisa nove marcou seu quarto gol em Copas do Mundo, primeiro em 2014.

Antes do intervalo, Sturridge ainda teve a chance do empate, mas seu chute parou nas mãos de Muslera.

Rooney empata, mas Suárez garante vitória uruguaia

O segundo tempo começou como o primeiro tempo, com uma tentativa de gol olímpico de Luis Suárez, mas novamente Hart estava atento e conseguiu salvar a Inglaterra. O uruguaio teve nova chance ao receber passe de Lodeiro no bico área, mas chutou longe do gol inglês.

A Inglaterra foi para cima, buscando evitar a eliminação precoce e Wayne Rooney teve duas chances de empatar. Na primeira, ele recebeu na área, limpou Godín e chutou para grande defesa de Muslera. Na segunda, o atacante inglês não perdoou. Glen Johnson fez jogada pela direita e cruzou para a área e Rooney só completou para as redes.

A virada inglesa quase saiu no lance seguinte: Gerrard serviu Sturridge, que dominou na área e chutou para ótima defesa de Muslera.

Mas o Uruguai tem Suárez. O atacante recebeu lançamento do goleiro Muslera, desviado pelo defensor inglês e, dentro da área, chutou com força, sem chances para Hart e colocou os uruguaios na frente novamente.

Depois do segundo gol, Suárez sentiu cãibras e foi substituído pelo zagueiro Coates. O técnico Oscar Tabárez queria garantir o resultado e conseguiu segurar o 2 a 1 até o fim, sem sustos.