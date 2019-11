Ronaldo parabeniza Klose pelo recorde em Copas do Mundo

Na tarde de sábado (21), Miroslav Klose marcou seu 15º gol em Copas do Mundo na partida contra Gana, igualando-se a Ronaldo como maior artilheiro da história da competição. Ao final do jogo, o ex-atacante brasileiro e detentor do recorde parabenizou o alemão, que ainda pode ultrapassá-lo nesta Copa do Mundo e tornar-se o maior artilheiro isolado das Copas.

"Bem-vindo ao clube, Klose! Imagino a tua felicidade! Que bela Copa!", escreveu Ronaldo em seu Twitter oficial. Durante uma Fan Fest de Fortaleza, o Fenômeno chegou a pedir para que a torcida "secasse" Klose. "Vou deixar um recado aqui em Fortaleza, já que a Alemanha joga aqui contra Gana, para o povo de Fortaleza dar aquela secada, de leve", brincou o ex-atacante.

A possibilidade de Ronaldo ser ultrapassado por Klose vinha sendo debatida desde o anúncio da convocação do atacante alemão, atualmente jogador da Lazio (ITA). Klose chega à sua quarta Copa do Mundo consecutiva, e o mundial do Brasil é provavelmente o último de sua carreira. O gol foi marcado na primeira oportunidade que o centroavante teve no Mundial do Brasil, e foi anotado logo após sua entrada na equipe.

Abaixo o 15º gol de Klose em Copas do Mundo: